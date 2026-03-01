Björk: Η μεγάλη έκπληξη στα Brit Awards 2026

Η Rosalía ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια των Brit Awards 2026, σε μια τελετή απονομής γεμάτη εκπλήξεις.

Μία από τις πιο ηχηρές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Björk, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να συνοδεύσει τη Rosalía στην ερμηνεία του τραγουδιού τους, «Berghain».

Η performance τους «ήταν μεγαλοπρεπής, προσιτή και απολύτως συναρπαστική», σχολίασε το Billboard.

«Συνοδευόμενη από ορχήστρα και χορωδία, η τραγουδίστρια ανέδειξε το οπερατικό της ταλέντο ως ερμηνεύτρια, ενώ στη συνέχεια η Björk εμφανίστηκε απροσδόκητα στη σκηνή», προσθέτει το δημοσίευμα.

Brit Awards 2026: Αναλυτικά η λίστα των νικητών

Καλλιτέχνης της Χρονιάς - Olivia Dean

Συγκρότημα της Χρονιάς - Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς - Olivia Dean / The Art of Loving

Καλλιτέχνης Επανεμφάνισης - Lola Young

Διεθνής Καλλιτέχνης - Rosalía

Διεθνές Συγκρότημα - Geese

Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Rosé και Bruno Mars – APT

Alternative / Rock Act - Sam Fender

Pop Act - Olivia Dean

Hip-hop / Grime / Rap Act - Dave

R&B Act - Sau

Dance Act - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

Critics’ Choice - Jacob Alon

Παραγωγός της Χρονιάς - PinkPantheress

Συγγραφέας Τραγουδιών της Χρονιάς - Noel Gallagher

Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική - Mark Ronson

Βραβείο Lifetime Achievement - Ozzy Osbourne

Με πληροφορίες από Billboard, BBC

