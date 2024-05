Billie Eilish για τη φωτογράφιση στο νέο της άλμπουμ: «Έπρεπε να μείνω κάτω από το νερό για 6 ώρες»

Η Billie Eilish μίλησε για τη διαδικασία της φωτογράφησης του νέου της άλμπουμ.

Η Billie Eilish σε συνέντευξή της στο The Late Show με τον Stephen Colbert, ανέφερε πως χρειάστηκε να μείνει κάτω από το νερό για περίπου έξι ώρες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τέλεια λήψη για το εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ Hit Me Hard and Soft που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

«Ήταν η επόμενη μέρα μετά τα βραβεία Grammy. Είχα κοιμηθεί στις 7 το πρωί, ξύπνησα, έβαψα τα μαλλιά μου μαύρα και μετά πήγα σε αυτό το τυχαίο μέρος στην περιοχή Σάντα Κλαρίτα. Εκεί, υπήρχε μια τεράστια δεξαμενή που είχε βάθος περίπου 3 μέτρα. Μπήκα μέσα και έμεινα εκεί για περίπου έξι ώρες», δήλωσε μετά από σχετική ερώτηση του Colbert.

Η Eilish δήλωσε ότι ήταν «πλήρως ενδεδυμένη» καθ' όλη τη διάρκεια της φωτογράφισης, καθώς φορούσε «ένα μακρύ παντελόνι, ένα γιγαντιαίο σορτσάκι, ένα μακρυμάνικο, μία φανέλα με κουμπιά, γραβάτα, δαχτυλίδια, βραχιόλια και ένα βαρίδι».

«Είχα ένα βαρίδι δεμένο πάνω μου», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το βάρος ήταν για να διασφαλίσει ότι θα παρέμενε στο νερό για να τραβήξει το τέλειο στιγμιότυπο.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι ήταν δική της ιδέα να κάνει την ριψοκίνδυνη φωτογράφιση, λέγοντας στον παρουσιαστή Stephen Colbert ότι έχει «φτάσει κοντά στον θάνατο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια φωτογραφήσεων».

«Περισσότερο σκέφτομαι το οπτικό αποτέλεσμα πριν σκεφτώ πώς θα με κάνει να νιώσω ή πόσο επικίνδυνο είναι. Εδώ, σκέφτηκα ‘Θέλω να είμαι πλήρως ντυμένη κάτω από το νερό, ανάποδα και με τα μάτια ανοιχτά’. Μετά σκέφτηκα το πόσο φρικτό θα ήταν να το κάνω», κατέληξε.

Το νέο της άλμπουμ κυκλοφόρησε την Παρασκευή 17 Μαΐου και ήδη το τραγούδι Lunch έχει σημειώσει επιτυχία. Στο τραγούδι αναφέρεται στην έντονη σεξουαλική της έλξη για τις γυναίκες.

Σε συνέντευξή της τον Απρίλιο στο Rolling Stone, η Eilish μίλησε για το πώς η συγγραφή του κομματιού τη βοήθησε να αγκαλιάσει τη σεξουαλικότητά της. «Αυτό το τραγούδι ήταν στην πραγματικότητα μέρος αυτού που με βοήθησε να γίνω αυτή που είμαι, να είμαι αληθινή», δήλωσε η Eilish στο περιοδικό. «Έγραψα ένα μέρος του πριν καν κάνω οτιδήποτε με ένα κορίτσι και μετά έγραψα το υπόλοιπο. Ήμουν ερωτευμένη με τα κορίτσια σε όλη μου τη ζωή, αλλά απλά δεν καταλάβαινα - μέχρι που, πέρυσι, συνειδητοποίησα ότι ήθελα το πρόσωπό μου σε έναν κόλπο. Ποτέ δεν σκόπευα να μιλήσω για τη σεξουαλικότητά μου, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Είναι πραγματικά απογοητευτικό για μένα το γεγονός ότι προέκυψε», είπε αναφερόμενη στο outing που της έκανε το Variety πέρυσι.