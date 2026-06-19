ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Billboard: «Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία» - Το ρεκόρ του Πορτορικανού σταρ

Ο Bad Bunny επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο

The LiFO team
The LiFO team
BAD BUNNY ΡΕΚΟΡ BILLBOARD Facebook Twitter
Φωτ.: Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via Getty Images/Ideal Image
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Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία, σύμφωνα με το Billboard, καθώς ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις χωρίς να πραγματοποιήσει ούτε μία συναυλία στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κορυφαίο αμερικανικό περιοδικό που εστιάζει σε θέματα της μουσικής βιομηχανίας, χάρη στην παγκόσμια περιοδεία του «Debí Tirar Más Fotos», ο Πορτορικανός σταρ «ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικά έσοδα από εισιτήρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, καθιστώντας τον, τον πρώτο Λατίνο καλλιτέχνη και τον πρώτο καλλιτέχνη που δεν τραγουδάει στα αγγλικά που έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το ορόσημο».

Η περιοδεία έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχει πουλήσει 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια στις πρώτες 41 συναυλίες της, γεγονός που την καθιστά την πιο εμπορικά επιτυχημένη και με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων περιοδεία στην ιστορία του Billboard Boxscore που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Bad Bunny συγκαταλέγεται στους καλλιτέχνες που απασχόλησαν περισσότερο τη διεθνή επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Εκτός από τη σαρωτική επιτυχία της νέας του περιοδείας, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την εμφάνισή του στο ημίχρονο του NFL, αλλά και χάρη στην επιτυχία του άλμπουμ του, το οποίο γνώρισε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική απήχηση. Παράλληλα, οι συναυλίες του εξαντλούν τα εισιτήριά τους σε χρόνο-ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Εκτός από τη μουσική, ο Bad Bunny έχει γνωρίσει την επιτυχία και σε άλλα πεδία. Μόλις μία εβδομάδα μετά το λανσάρισμα του Benito Antonio, της limited συλλογής τα κομμάτια έγιναν sold out σχεδόν αμέσως. Η συλλογή κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου και η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε πολλά ρούχα και αξεσουάρ εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.
 



Με πληροφορίες από Billboard

Πολιτισμός

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