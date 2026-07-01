Βίκτορ Γουίλις: Πέθανε η φωνή των Village People και δημιουργός του «YMCA»

Ο Βίκτορ Γουίλις, η χαρακτηριστική φωνή των Village People και συνδημιουργός τραγουδιών όπως τα «YMCA», «Macho Man» και «In the Navy», πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα των Village People στο Facebook. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ πέθανε στις 30 Ιουνίου 2026, έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Γιος βαπτιστή ιεροκήρυκα, ο Γουίλις μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και ανέπτυξε τη φωνή του τραγουδώντας στην εκκλησία του πατέρα του. Εκπαιδεύτηκε στην υποκριτική και στον χορό και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε στο Negro Ensemble Company. Εμφανίστηκε σε μιούζικαλ και θεατρικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και στην αρχική παραγωγή του «The Wiz» στο Broadway, το 1976.

Η πορεία του άλλαξε όταν γνώρισε τον Γάλλο παραγωγό της ντίσκο Ζακ Μοράλι, ο οποίος του πρότεινε να γίνει η φωνή ενός νέου μουσικού πρότζεκτ. Ο Γουίλις δέχθηκε και το πρώτο άλμπουμ των Village People κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1977.

Ο Γουίλις συμμετείχε στη δημιουργία όλων των μεγάλων επιτυχιών των Village People. Το «YMCA», που κυκλοφόρησε το 1978, έγινε το τραγούδι-σύμβολο του συγκροτήματος και ακολούθησαν τα «In the Navy» και «Go West». Ο συνδυασμός ντίσκο ρυθμών, θεατρικότητας και υπερβολικών ανδρικών στερεοτύπων, από τον αστυνομικό και τον καουμπόι μέχρι τον εργάτη οικοδομής, έκανε τους Village People ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχήματα της ποπ κουλτούρας.

Το 2020, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε το «YMCA» «αμερικανικό φαινόμενο» και το ενέταξε στο National Recording Registry. Έναν χρόνο αργότερα, το τραγούδι μπήκε και στο Grammy Hall of Fame.

Ο Γουίλις αποχώρησε από τους Village People το 1980, την περίοδο που το συγκρότημα ετοίμαζε την κινηματογραφική μουσική ταινία «Can’t Stop the Music», αν και συνέβαλε στους στίχους δύο τραγουδιών της. Επέστρεψε για λίγο και αποχώρησε ξανά το 1983.

Στα χρόνια που ακολούθησαν αντιμετώπισε προβλήματα εξάρτησης, προτού εισαχθεί στην κλινική Betty Ford το 2007. Το 2012 κέρδισε σημαντική δικαστική υπόθεση που αφορούσε το δικαίωμα καλλιτεχνών και δημιουργών να ανακτούν τα δικαιώματα των έργων τους βάσει του αμερικανικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας του 1976.

Το 2017 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Ανρί Μπελολό, συνεργάτη του Μοράλι, και επέστρεψε ως τραγουδιστής των Village People. Η επιστροφή του άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα, που περιλάμβανε και την κυκλοφορία του «A Village People Christmas» το 2018.

Με πληροφορίες από Variety