ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Πολιτισμός

Βίκτορ Γουίλις: Πέθανε η φωνή των Village People και δημιουργός του «YMCA»

Ο τραγουδιστής και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος πέθανε σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια

The LiFO team
The LiFO team
VILLAGE PEOPLE ΒΙΚΤΟΡ ΓΟΥΙΛΙΣ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter
Οι Village People, με τον Βίκτορ Γουίλις στο κέντρο, το 1978 / Φωτ.: Getty Images
0

Ο Βίκτορ Γουίλις, η χαρακτηριστική φωνή των Village People και συνδημιουργός τραγουδιών όπως τα «YMCA», «Macho Man» και «In the Navy», πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την επίσημη σελίδα των Village People στο Facebook. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People. Ο Βίκτορ πέθανε στις 30 Ιουνίου 2026, έπειτα από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Γιος βαπτιστή ιεροκήρυκα, ο Γουίλις μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο και ανέπτυξε τη φωνή του τραγουδώντας στην εκκλησία του πατέρα του. Εκπαιδεύτηκε στην υποκριτική και στον χορό και αργότερα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε στο Negro Ensemble Company. Εμφανίστηκε σε μιούζικαλ και θεατρικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και στην αρχική παραγωγή του «The Wiz» στο Broadway, το 1976.

Η πορεία του άλλαξε όταν γνώρισε τον Γάλλο παραγωγό της ντίσκο Ζακ Μοράλι, ο οποίος του πρότεινε να γίνει η φωνή ενός νέου μουσικού πρότζεκτ. Ο Γουίλις δέχθηκε και το πρώτο άλμπουμ των Village People κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1977.

Ο Γουίλις συμμετείχε στη δημιουργία όλων των μεγάλων επιτυχιών των Village People. Το «YMCA», που κυκλοφόρησε το 1978, έγινε το τραγούδι-σύμβολο του συγκροτήματος και ακολούθησαν τα «In the Navy» και «Go West». Ο συνδυασμός ντίσκο ρυθμών, θεατρικότητας και υπερβολικών ανδρικών στερεοτύπων, από τον αστυνομικό και τον καουμπόι μέχρι τον εργάτη οικοδομής, έκανε τους Village People ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχήματα της ποπ κουλτούρας.

Το 2020, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου χαρακτήρισε το «YMCA» «αμερικανικό φαινόμενο» και το ενέταξε στο National Recording Registry. Έναν χρόνο αργότερα, το τραγούδι μπήκε και στο Grammy Hall of Fame.

Ο Γουίλις αποχώρησε από τους Village People το 1980, την περίοδο που το συγκρότημα ετοίμαζε την κινηματογραφική μουσική ταινία «Can’t Stop the Music», αν και συνέβαλε στους στίχους δύο τραγουδιών της. Επέστρεψε για λίγο και αποχώρησε ξανά το 1983.

Στα χρόνια που ακολούθησαν αντιμετώπισε προβλήματα εξάρτησης, προτού εισαχθεί στην κλινική Betty Ford το 2007. Το 2012 κέρδισε σημαντική δικαστική υπόθεση που αφορούσε το δικαίωμα καλλιτεχνών και δημιουργών να ανακτούν τα δικαιώματα των έργων τους βάσει του αμερικανικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας του 1976.

Το 2017 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Ανρί Μπελολό, συνεργάτη του Μοράλι, και επέστρεψε ως τραγουδιστής των Village People. Η επιστροφή του άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα, που περιλάμβανε και την κυκλοφορία του «A Village People Christmas» το 2018.

Με πληροφορίες από Variety

 
Πολιτισμός

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Οθέλλος γίνεται μαύρη λεσβία στρατηγός στη νέα παραγωγή της Royal Shakespeare Company

Πολιτισμός / Ο Οθέλλος γίνεται μαύρη λεσβία στρατηγός στη νέα παραγωγή της Royal Shakespeare Company

Η Royal Shakespeare Company ανεβάζει έναν Οθέλλο ως μαύρη λεσβία και θυμίζει ότι η τραγωδία του Σαίξπηρ ήταν πάντα μια ιστορία για το σώμα που η εξουσία χρειάζεται αλλά δεν αποδέχεται ποτέ πλήρως.
THE LIFO TEAM
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη που εκδόθηκαν με ανδρικό ψευδώνυμο έσπασαν ρεκόρ 1,2 εκατ. λιρών

Πολιτισμός / Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη έσπασαν ρεκόρ 1,2 εκατ. λιρών

Η σπάνια πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που είχε κυκλοφορήσει το 1847 με το ανδρικό ψευδώνυμο Ellis Bell, έγινε το ακριβότερο βιβλίο γυναίκας συγγραφέα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.
THE LIFO TEAM
Η (LA)HORDE επιστρέφει με νέο έργο και θυμάται το μάθημα της Björk στη Madonna: “Γίνε πιο ζώο”

Πολιτισμός / Η (LA)HORDE επιστρέφει με νέο έργο και θυμάται το μάθημα της Björk στη Madonna: “Γίνε πιο ζώο”

Με αφορμή την πρεμιέρα του Après moi, le déluge, οι (LA)HORDE ξαναφέρνουν στο προσκήνιο ένα σώμα που κινείται ανάμεσα στα queer κλαμπ, τη Ροζαλία, τη Μπιόρκ και το Εθνικό Μπαλέτο της Μασσαλίας.
THE LIFO TEAM
Στους δρόμους του Pride και στα δωμάτια της απώλειας: το AIDS αρχείο του Vincent Cianni

Πολιτισμός / Στους δρόμους του Pride και στα δωμάτια της απώλειας: το AIDS αρχείο του Vincent Cianni

Στο δίτομο Archive/Journal, ο Vincent Cianni ανοίγει φωτογραφίες και ημερολόγια από την κρίση του AIDS και θυμίζει ότι μια ολόκληρη γενιά δεν έμαθε μόνο να πεθαίνει, αλλά να φωνάζει, να αγαπά και να επιμένει.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Ιταλία απέκτησε έναν μεγάλο ετρουσκικό θησαυρό από ιδιωτική συλλογή

Πολιτισμός / Η Ιταλία ξαναφέρνει στο φως έναν μεγάλο ετρουσκικό θησαυρό

Η Ιταλία απέκτησε τις περίφημες τοιχογραφίες του Τάφου Φρανσουά, ενός από τα σημαντικότερα σωζόμενα σύνολα ετρουσκικής ζωγραφικής, και τις παρουσιάζει μόνιμα στο Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο της Βίλα Τζούλια στη Ρώμη.
THE LIFO TEAM
ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Πολιτισμός / Εγκαίνια για την έκθεση «Ανοιχτοί Ορίζοντες» στο αποκατεστημένο κτίριο του Παλαιού Τελωνείου στο Ναύπλιο

Η έκθεση παρουσιάζει δώδεκα έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης – ορισμένα από αυτά για πρώτη φορά στο κοινό – και εστιάζει στη διασπορική ταυτότητα πέντε σημαντικών καλλιτεχνών ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες
THE LIFO TEAM
Η γυναίκα που σχεδίασε την τρανς Pride σημαία μιλά για το σύμβολο που έγινε καταφύγιο

Πολιτισμός / Η γυναίκα που σχεδίασε την τρανς Pride σημαία μιλά για το σύμβολο που έγινε καταφύγιο

Η Μόνικα Χελμς, δημιουργός της τρανς Pride σημαίας, επιστρέφει στην ιστορία ενός συμβόλου που γεννήθηκε απλά, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και έγινε σημείο αναγνώρισης για μια κοινότητα που δέχεται ξανά επίθεση.
THE LIFO TEAM
 
 