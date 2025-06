BET Awards 2025: Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο Κέντρικ Λαμάρ

Ο Κέντρικ Λαμάρ έκλεψε την παράσταση στα BET Awards 2025 στο Λος Άντζελες, κερδίζοντας πέντε από τις 10 υποψηφιότητές του, μεταξύ των οποίων το καλύτερο άλμπουμ και το καλύτερο βίντεο της χρονιάς.

Ο Αμερικανός ράπερ κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ για το GNX και το καλύτερο βίντεο για το «Not Like Us», ενώ μαζί με τον σκηνοθέτη Dave Free πήραν επίσης το βραβείο για τον σκηνοθέτη βίντεο της χρονιάς.

Ο Λαμάρ δήλωσε στα βραβεία, τα οποία παρουσίασε ο Κέβιν Χαρτ: «Η BET πάντα φρόντιζε να εκπροσωπεί σωστά την κουλτούρα και πάντα με έβαζε στη μέση του κύκλου αυτού που εκπροσωπούμε».

Η ράπερ Doechii, η οποία κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνιδα χιπ-χοπ, χρησιμοποίησε τη στιγμή της στη σκηνή για να κατακεραυνώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για να σταματήσει τη διαμαρτυρία» στο Λος Άντζελες, όπου έχουν αναπτυχθεί Αμερικανοί πεζοναύτες και η Εθνοφρουρά.

«Θέλω όλοι σας να σκεφτείτε τι είδους κυβέρνηση φαίνεται να είναι, όταν κάθε φορά που ασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα για διαμαρτυρία, ο στρατός αναπτύσσεται εναντίον μας», είπε χαρακτηριστικά η Doechii.

Τα βραβεία Ultimate icon, για επιτεύγματα στη μουσική, την ψυχαγωγία, την υπεράσπιση και την επίδραση στην κοινότητα των μαύρων, απονεμήθηκαν επίσης στους μουσικούς Mariah Carey, Snoop Dogg και Kirk Franklin, καθώς και στον ηθοποιό Jamie Foxx.

Ο Foxx παρέλαβε το βραβείο του από τον Stevie Wonder και μίλησε για την ανάρρωσή του μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2023. Η Carey, η οποία επίσης εμφανίστηκε στα βραβεία, πήρε το δικό της από τον Busta Rhymes και είπε: «Αυτό σημαίνει τόσα πολλά. Αν είναι να πάρεις ένα, μπορείς να ξεκινήσεις με το βραβείο Ultimate Icon», δήλωσε, ενώ εξήρε τους συναδέλφους της που κέρδισαν το βραβείο icon.

Η πρωταγωνίστρια του Wicked, Cynthia Erivo, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, αφού ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο BET Her - το οποίο αναγνωρίζει τα ενδυναμωτικά τραγούδια που εστιάζουν στις γυναίκες - για την εξαιρετική εκδοχή του Defying Gravity. Ο βετεράνος πρωταγωνιστής του Gladiator II, Ντένζελ Ουάσινγκτον, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Στην τελετή παρουσιάστηκε επίσης η συλλογή τραγουδιών της καλλιτέχνιδας R&B Ashanti, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας της Foolish του 2002, ενώ η Lil Kim ερμήνευσε το Left Eye (Remix) με τη Honey Bxby. Άλλοι ερμηνευτές ήταν οι Jim Jones, Amerie, Keyshia Cole, Mya, TI, B2K και Bow Wow με τον Jermaine Dupri.

Με πληροφορίες από BBC