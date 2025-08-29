Βέρνερ Χέρτζογκ: Μετά τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο Βέρνερ Χέρτζογκ αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στο Instagram με σκοπό, όπως ο ίδιος δηλώνει, να μοιράζεται τη δουλειά του με το κοινό του.

Ο 82χρονος δημιουργός πίσω από τις ταινίες Fitzcarraldo, Aguirre, the Wrath of God, Nosferatu the Vampyre και Grizzly Man άνοιξε αυτή την εβδομάδα τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram με τη φράση: «Είμαι ο Βέρνερ Χέρτζογκ. Αυτό θα είναι το Instagram μου.»

Το πρώτο του βίντεο τον δείχνει να βρίσκεται στην εξοχή, με μια μπριζόλα να ψήνεται σε κάρβουνα μπροστά του.

«Με λένε Βέρνερ Χέρτζογκ», ακούγεται να λέει. «Με ρωτούν γιατί δεν είμαι παρών στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν χρησιμοποιώ κινητό ή κάτι παρόμοιο. Παρ’ όλα αυτά, ένιωσα ότι πρέπει να μοιραστώ μαζί σας τη δουλειά μου και καθημερινά πράγματα. Έτσι ανοίγω έναν λογαριασμό στο Instagram για εσάς.»

Η προοπτική ο Χέρτζογκ να ανεβάζει selfies και να μοιράζεται σκέψεις από τα βάθη του μυαλού του, φαίνεται να άρεσε ιδιαίτερα. «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου», έγραψε ο Γερμανός influencer Τομ Μπέτσερ στα σχόλια. «Η καλύτερη μέρα», συμφώνησε ένας άλλος χρήστης. «Κάνω unfollow σε όλους τους άλλους λογαριασμούς. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.», έγραψε χαρακτηριστικά ένας τρίτος.

«Χάσαμε την καταπληκτική παρουσία του Ντέιβιντ Λιντς εδώ, αυτό όμως κάπως βοηθά» σχολίασε κάποιος άλλος.

Ο Χέρτζογκ τιμήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Φεστιβάλ Βενετίας με τον Χρυσό Λέοντα Τιμής για το σύνολο της καριέρας του, τον οποίο του παρέδωσε ο εξίσου θρυλικός Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κατά την απονομή, ο Κόπολα είπε: «Ήρθα εδώ για να επαινέσω τον Βέρνερ Χέρτζογκ, αλλά δεν αρκεί να τον επαινέσω. Πρέπει να γιορτάσουμε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος σαν κι αυτόν.» Και πρόσθεσε: «Αν ο Βέρνερ έχει όρια, εγώ δεν τα γνωρίζω. Η ζωή του και η ύπαρξή του θέτουν μια πρόκληση σε όλους: ξεπεράστε με αν μπορείτε! Και όλοι αναρωτιόμαστε αν ποτέ κάποιος θα το καταφέρει. Βέρνερ, θα φάω το καπέλο μου αν εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να το κάνει.»

Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο Χέρτζογκ είπε ότι «πάντα προσπάθησα να είμαι Καλός Στρατιώτης του Κινηματογράφου, και αυτό μοιάζει σαν ένα μετάλλιο για τη δουλειά μου. Ωστόσο, δεν έχω αποσυρθεί. Εργάζομαι όπως πάντα.»

Το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του, Ghost Elephants, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του εκτός διαγωνισμού στη Βενετία την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter