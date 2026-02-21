Berlinale: Στα «Κίτρινα Γράμματα» η Χρυσή Άρκτος - Ποιοι παρέλαβαν τα υπόλοιπα βραβεία

Με έντονο πολιτικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale), με τη Χρυσή Άρκτο να απονέμεται στα «Κίτρινα Γράμματα» του γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ.

Η ταινία, ένα πολιτικό δράμα που ακολουθεί ένα ζευγάρι Τούρκων θεατρικών καλλιτεχνών οι οποίοι χάνουν τις δουλειές και το σπίτι τους λόγω πολιτικών διώξεων από αυταρχικό καθεστώς, βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες δημιουργών που απολύθηκαν την περίοδο 2019-2020. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει ότι η ταινία δεν θα μπορούσε να γυριστεί στην Τουρκία.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Τσατάκ σημείωσε πως «δεν χρειάζεται να πει περισσότερα, γιατί η ταινία μιλά πολιτικά από μόνη της».

Berlinale: Ποιος παρέλαβε την Αργυρή Άρκτο

Η Αργυρή Άρκτος - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής πήγε στο «Salvation» του Τούρκου σκηνοθέτη Εμίν Αλπέρ, σε συμπαραγωγή με την ελληνική Horsefly Films του Γιώργου Τσούργιαννη. Το φιλμ εκτυλίσσεται σε ορεινό χωριό της Τουρκίας και αφηγείται μια ιστορία βίας, πίστης και οικογενειακής βεντέτας.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία, ο Αλπέρ αναφέρθηκε σε όσους «υποφέρουν, χάνουν τα δικαιώματά τους και βομβαρδίζονται από εκείνους που δεν τους θεωρούν ανθρώπους», στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, τους Ιρανούς και όσους βρίσκονται στη φυλακή στην Τουρκία.

Αναφορά στην Παλαιστίνη έκανε και η Λιβανέζα σκηνοθέτρια Μαρί-Ρόουζ Οστά, η οποία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο Μικρού Μήκους για το «Someday a Child». Όπως είπε, «κανενός παιδιού η ζωή δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη».

Berlinale: Με πολιτικό χαρακτήρα το φετινό φεστιβάλ

Η τελετή είχε σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Μπερλινάλε, Τρίσα Τατλ, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση του φεστιβάλ απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι «το να μιλάμε ελεύθερα είναι μέρος της δημοκρατίας - όπως και η διαφωνία».

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, μίλησε για τη «γλώσσα του σινεμά» ως κοινό έδαφος κατανόησης σε έναν «μπερδεμένο και τρομακτικό κόσμο», επισημαίνοντας ότι οι δημιουργοί χρειάζονται ο ένας τον άλλον «αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι».

Στα υπόλοιπα βραβεία, η Σάντρα Ούλερ κέρδισε το Βραβείο Α’ Ρόλου για το «Rose», ενώ οι Τομ Κόρτνεϊ και Ανα Κάλντερ-Μάρσα τιμήθηκαν για το «Queen at Sea».

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Γκραντ Τζι για το «Everybody Digs Bill Evans», ενώ το Βραβείο Σεναρίου στη Ζενεβιέβ Ντουλούντ-ντε Σελς για το «Nina Roza».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ