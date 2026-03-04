Berlinale: Η Tricia Tuttle παραμένει στη θέση της διευθύντριας του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου

Η Tricia Tuttle θα παραμείνει διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale), επιβεβαίωσε η διοργάνωση μετά από τη σημερινή συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου.

Σε σχετική ανακοίνωση, το φεστιβάλ τόνισε ότι το συμβούλιο επιβεβαίωσε «τη σημασία της ανεξαρτησίας της δουλειάς μας», διαψεύδοντας ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα γερμανικά μέσα ότι η παραμονή της Tuttle θα εξαρτιόταν από την υπογραφή ενός νέου «κώδικα δεοντολογίας», που θα περιλάμβανε μέτρα για την καταπολέμηση του «αντισημιτισμού».

Οι ισχυρισμοί αυτοί κυκλοφόρησαν από τη γερμανική ταμπλόιντ Bild, πριν από τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου. Η Berlinale διευκρίνισε ότι το συμβούλιο έδωσε «συστάσεις και όχι όρους» σχετικά με την παραμονή της Tuttle, και η εφαρμογή τους πλέον εξαρτάται από το φεστιβάλ, το οποίο θα τις εξετάσει.

Η Bild είχε ηγηθεί της εκστρατείας για την απόλυση της Tuttle μετά την τελετή απονομής του Berlinale στις 21 Φεβρουαρίου, όταν αρκετοί σκηνοθέτες έκαναν δηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης από τη σκηνή.

Ο Σύρος-Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Abdallah Al-Khatib, νικητής του κορυφαίου βραβείου στην ενότητα Perspectives για την ταινία Chronicles From the Siege, χρησιμοποίησε την ομιλία του για να κατηγορήσει την γερμανική κυβέρνηση ότι «είναι συνεργοί στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα». Σε απάντηση, ο Γερμανός ομοσπονδιακός υπουργός Περιβάλλοντος Carsten Schneider αποχώρησε από την τελετή.

Η Bild αποκάλυψε επίσης μια φωτογραφία από την πρεμιέρα στις 15 Φεβρουαρίου, στην οποία η Tuttle ποζάρει με το συνεργείο της ταινίας Chronicles From the Siege, με αρκετούς από τους κινηματογραφιστές να φορούν κεφίγια και να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.

Υπήρξε κύμα στήριξης για την Tuttle από επαγγελματίες του κινηματογράφου στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Περίπου 2.500 κινηματογραφικοί επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων οι Sean Baker, Nancy Spielberg, Kleber Mendonça Filho και Tilda Swinton, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή υπέρ της παραμονής της στη θέση της.

Την Τρίτη, 32 διευθυντές παγκόσμιων φεστιβάλ κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων οι Thierry Frémaux (Cannes), Cameron Bailey (Toronto), José Luis Rebordinos (San Sebastián), Vanja Kaludjercic (Ρότερνταμ) και Giona A. Nazzaro (Λοκάρνο), υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή δηλώνοντας ότι «στηρίζουν την επιθυμία της Tricia Tuttle να συνεχίσει ως Διευθύντρια του Φεστιβάλ Berlinale με πλήρη εμπιστοσύνη και θεσμική ανεξαρτησία».

