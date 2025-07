BEONIX: Το κορυφαίο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Κύπρου επιστρέφει στη Λεμεσό

Το BEONIX, το κορυφαίο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Κύπρο, επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στις ηλιόλουστες ακτές της Λεμεσού, από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, συγκεντρώνοντας ένα εκλεκτικό lineup που ενώνει θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής με ανερχόμενα ταλέντα.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί και φέτος στο ιστορικό οινοποιείο της ETKO, προσφέροντας ένα τριήμερο αξέχαστης ηχητικής εμπειρίας σε τέσσερις καθηλωτικές σκηνές: Main Stage, Hangar Stage, Organic Stage και Garden Stage.

Στην κορυφή του line-up για το 2025 βρίσκονται μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Adriatique, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Dubfire, Len Faki, Maceo Plex και Roger Sanchez. Από το progressive και μελωδικό techno, μέχρι house, trance και live electronica, το BEONIX προσφέρει μία πολυδιάστατη μουσική εμπειρία για φανατικούς ravers αλλά και για όσους εξερευνούν τον χώρο για πρώτη φορά.

Φωτ.: Beonix Festival

Το πλήρες lineup του BEONIX 2025 περιλαμβάνει περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την παγκόσμια και την τοπική σκηνή:

Adriatique, Anfisa Letyago, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Dubfire, Kevin Saunderson, Len Faki, Maceo Plex, Roger Sanchez, Shimza, ANII b2b Olympe, AS IDE, AVALAN ROCKSTON, AVANT b2b Solique, Avision, Axel Haube b2b Ross Quinn, BADBOX, Carlo Lio, Casey Spillman b2b Seb Zito, David Moreno, Deepesh Sharma b2b Romeo Ji, Henri Bergmann b2b Kadosh, Highjacks, Human Rias, James Zabiela, Jordan Masters b2b Smythy, Julian Prince b2b Kosta Kritikos, Juliet Fox, Just Jam b2b Wodda, Kole Audro, Lehar, LNTX, Markus Klee, Marlie, Octave One (live), Saraga, Spartaque, Tania Vulcano, The Advocate, The Element, Wax Material, Xavi Emparan, Yulia Niko, Zakes Bantwini.

Φωτ.: Beonix Festival

Κάθε μία από τις τέσσερις σκηνές του BEONIX θα προσφέρει το δικό της ηχητικό και οπτικό σύμπαν, με προσεκτικά επιλεγμένη μουσική, εντυπωσιακά εφέ φωτισμού και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κάθε χρόνο στην παραγωγή της Main Stage, με στόχο την παροχή ήχου υψηλής ποιότητας και μαγευτικής οπτικής εμπειρίας.

Ο χώρος του φεστιβάλ, η ιστορική πρώην οινοποιία ETKO, έχει αποκατασταθεί με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και φιλοξενεί έργα τέχνης και τοιχογραφίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Το BEONIX δεν είναι απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ, αλλά ένας πολυδιάστατος εορτασμός της τέχνης και της δημιουργικότητας σε όλες τις μορφές της.

Φωτ.: Beonix Festival

Από την πρώτη του διοργάνωση, το BEONIX έχει καθιερωθεί ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα φεστιβάλ – ως ένα πολιτιστικό κίνημα που γιορτάζει τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και την υψηλού επιπέδου παραγωγή στην Κύπρο. Με την έκδοση του 2025, συνεχίζει να διευρύνει τα όρια, μετατρέποντας το νησί σε διεθνές επίκεντρο για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής.

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του BEONIX.