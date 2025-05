Bανδαλισμένο έργο του Bansky βγαίνει προς πώληση - Ανήκε σε οικογένεια Ελλήνων

Όταν ο Banksy ζωγράφισε ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς καλυμμένο με ένα χανζαπλάστ στον τοίχο μιας αποθήκης στο Μπρούκλιν, σίγουρα δεν είχε φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν.

Σχεδόν αμέσως μόλις ο ίδιος αποκάλυψε το έργο το 2013, κάποιος - αγνώστων στοιχείων - βανδάλισε το έργο γράφοντας με κόκκινο σπρέι τη φράση «Omar NYC» δίπλα στο μπαλόνι, προκαλώντας την απογοήτευση των περαστικών.

Μερικές ημέρες αργότερα, κάποιος έγραψε τη φράση «is a little girl» με λευκό και ροζ χρώμα δίπλα στην υπογραφή του Omar και το «I remember MY first tag». Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο ίδιος ο Banksy επέστρεψε κρυφά για να προσθέσει το τελευταίο σχόλιο.

Η φαινομενική «μάχη» με τα γκράφιτι δεν σταμάτησε εκεί. Άλλος ένας καλλιτέχνης προσπάθησε να αφήσει το δικό του σημάδι αλλά εμποδίστηκε από σεκιούριτι. Η Μαρία Γεωργιάδη, της οποίας η οικογένεια ήταν ιδιοκτήτρια της πλέον κατεδαφισμένης αποθήκης, αφαίρεσε το τμήμα του τοίχου για να διατηρήσει το έργο τέχνης. «Μοιάζει με πόλεμο», δήλωσε πρόσφατα η ίδια. «Τους βλέπεις κυριολεκτικά να "πολεμούν" στον τοίχο», πρόσθεσε.

Το έργο του Bansky βγαίνει σε δημοπρασία

Ο διατηρημένος τοίχος, με τίτλο «Μάχη για να επιβιώσεις με μια ραγισμένη καρδιά» (Battle to Survive a Broken Heart), πρόκειται να βγει σε πώληση στις 21 Μαΐου από τον οίκο δημοπρασιών Guernsey’s στη Νέα Υόρκη.

Η Μαρία Γεωργιάδη, δασκάλα στο Μπρούκλιν, λέει ότι το γεγονός για εκείνη είναι γλυκόπικρο. Ο πατέρας της, Βασίλειος Γεωργιάδης, ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κοσμούσε κάποτε το έργο του Bansky.

Πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια σε ηλικία 67 ετών από καρδιακή προσβολή, γι’ αυτό και μέρος των εσόδων από την πώληση θα διατεθεί στον Αμερικανικό Καρδιολογικό Σύλλογο (American Heart Association).

«Έχει για εμάς μεγάλη συναισθηματική σημασία, γιατί εκείνος το αγαπούσε», είπε η Μαρία Γεωργιάδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην αποθήκη όπου το έργο φυλασσόταν για πάνω από δέκα χρόνια.

«Είναι σαν την καρδιά με το χανζαπλάστ. Όλοι έχουμε μέσα μας αγάπη, αλλά όλοι έχουμε περάσει δυσκολίες... βάζουμε ένα μικρό χανζαπλάστ και συνεχίζουμε, έτσι δεν είναι; Έτσι το βλέπω εγώ», περιέγραψε η ίδια.

Το τμήμα του τοίχου, βάρους σχεδόν 4 τόνων και ύψους 1,8 μέτρων, είναι ένα από τα πολλά έργα που δημιούργησε ο διάσημος βρετανός καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη το 2013.

Εκείνη την εποχή, ο Banksy παρουσίασε το έργο ανεβάζοντας στην ιστοσελίδα του φωτογραφίες και ένα ηχητικό απόσπασμα, στο οποίο μιλούσε εν μέρει με αλλοιωμένη φωνή.

Bansky: Δύσκολο να εκτιμηθεί το έργο

Ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Guernsey’s, Άρλαν Έτινγκερ δήλωσε πως είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσα μπορεί να αποφέρει το έργο του Bansky.

Το 2018, ένας πίνακας από τη σειρά του Banksy “Girl With Balloon” πωλήθηκε στο Λονδίνο για 1,04 εκατομμύρια λίρες (1,4 εκατομμύρια δολάρια), μόνο για να αυτοκαταστραφεί θεαματικά μπροστά σε έκπληκτους παρευρισκόμενους της δημοπρασίας.

Το έργο «Girl with Balloon»

Η Μαρία Γεωργιάδη δήλωσε ότι ελπίζει όποιος αγοράσει το «Broken Heart» να βρει την ίδια ομορφιά και το ίδιο νόημα που είχε δει σε αυτό ο πατέρας της.

Όταν ο Banksy ζωγράφισε το έργο, η οικογενειακή επιχείρηση ανέκαμπτε από τις καταστροφικές πλημμύρες που είχε προκαλέσει ο τυφώνας Σάντι την προηγούμενη χρονιά. Η Γεωργιάδη θυμάται ότι ο πατέρας της δεν ήξερε ποιος ήταν ο Banksy, αλλά συγκινήθηκε από τη λιτή εικόνα.

«Ο μπαμπάς μου είχε στο μυαλό του ότι ο Banksy γνώριζε τις δυσκολίες που περάσαμε», κατέληξε η Μαρία Γεωργιάδη.

Με πληροφορίες από Associated Press