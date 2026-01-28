Bafta Film Awards 2026: Οι μεγάλες ανατροπές στις υποψηφιότητες - Ποιες ταινίες «έλειπαν»

Εκπλήξεις και ανατροπές είχε η χθεσινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Bafta Film Awards 2026.
Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» τα πήγαν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν και κυριαρχούν στη λίστα, υπάρχουν όμως και αρκετές υποψηφιότητες που προκάλεσαν απορίες.
Bafta Film Awards 2026: Οι ανατροπές
Εκτός των κύριων κατηγοριών το «Wicked: For Good»
Αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, το μιούζικαλ «Wicked: For Good» δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους και επίσης δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δεν προκρίνεται για καλύτερος σκηνοθέτης
Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Frankenstein», Τζέικομπ Ελόρντι, εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για Β' Ανδρικό Ρόλο και η ταινία έτυχε μεγάλης εκτίμησης στις κατηγορίες Καλύτερης Καλύτερης Ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντελ Τόρο έχασε μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, όπως και στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία επίσης δεν αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ εκπροσωπείται και στις δύο στην κούρσα των Όσκαρ.
Οι ξενόγλωσσες ταινίες που «έχασαν»
Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες. Το «All Quiet on the Western Front» κατέρριψε ρεκόρ το 2023. Φέτος, η ταινία «It was Just an Accident» και «Sirat», παρά τον Χρυσό Φοίνικα και την αναγνώριση από τους κριτικούς, μπόρεσαν να τα καταφέρουν μόνο στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Το «The Secret Agent» ήταν επίσης υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.
Bafta Film Awards 2026: Οι εκπλήξεις
Ο Paul Mescal κερδίζει υποψηφιότητα για β' ανδρικού ρόλου
Ο Paul Mescal, έχοντας χάσει τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Hamnet», έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA β' ανδρικού ρόλου. Είναι πλέον η τρίτη υποψηφιότητα του Μέσκαλ για τα βραβεία BAFTA σε τέσσερα χρόνια, μετά τα «Aftersun» και «All of Us Strangers».
Η Chase Infiniti διεκδικεί το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου
Η Chase Infiniti, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο της στο «One Battle After Another» είναι τώρα υποψήφια για το βραβείο α' γυναικείου ρόλου BAFTA (καθώς και για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα).
Η Odessa A'zion υποψήφια για β' γυναικείου ρόλου
Η πρωταγωνίστρια του «Marty Supreme», Odessa A’zion, είναι στην κούρσα για το βραβείο β' γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της ως Rachel, στο αθλητικό δράμα του Josh Safdie.
Το «Ορκίζομαι» (I Swear) κερδίζει πέντε υποψηφιότητες
Ως μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές ανεξάρτητες επιτυχίες της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «I Swear» ήταν αναμενόμενο να έχει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Αλλά λίγοι θα είχαν προβλέψει τις πέντε υποψηφιότητές του, ειδικά δύο στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Αραμάγιο, μαζί με μια υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο α' ανδρικού ρόλου (σε μια ομάδα μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τίμοθι Σαλαμέ), ενώ ο Πίτερ Μάλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο β' ανδρικού ρόλου μαζί με τους Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι.
H υποψηφιότητα του «Wasteman»
Το «Wasteman» προτάθηκε στην κατηγορία «Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού».
Bafta Film Awards 2026: Οι υποψηφιότητες
Καλύτερη ταινία
- HAMNET
- MARTY SUPREME
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER
- SENTIMENTAL VALUE
- SINNERS
Καλύτερος σκηνοθέτης
- BUGONIA, Γιώργος Λάνθιμος
- HAMNET, Chloé Zhao
- MARTY SUPREME, Josh Safdie
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER, Paul Thomas Anderson
- SENTIMENTAL VALUE, Joachim Trier
- SINNERS, Ryan Coogler
Καλύτερου γυναικείου ρόλου
- JESSIE BUCKLEY, Hamnet
- ROSE BYRNE, If I Had Legs I’d Kick You
- KATE HUDSON, Song Sung Blue
- CHASE INFINITI, One Battle After Another
- RENATE REINSVE, Sentimental Value
- EMMA STONE, Bugonia
Καλύτερου ανδρικού ρόλου
- ROBERT ARAMAYO, I Swear
- TIMOTHÉE CHALAMET, Marty Supreme
- LEONARDO DICAPRIO, One Battle After Another
- ETHAN HAWKE, Blue Moon
- MICHAEL B. JORDAN, Sinners
- JESSE PLEMONS, Bugonia
Καλύτερου β' ανδρικού ρόλου
- BENICIO DEL TORO One Battle After Another
- JACOB ELORDI Frankenstein
- PAUL MESCAL Hamnet
- PETER MULLAN I Swear
- SEAN PENN One Battle After Another
- STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value
Καλύτερου β' γυναικείου ρόλου
- ODESSA A’ZION Marty Supreme
- INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value
- WUNMI MOSAKU Sinners
- CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island
- TEYANA TAYLOR One Battle After Another
- EMILY WATSON Hamnet
Casting
- I SWEAR Lauren Evans
- MARTY SUPREME Jennifer Venditti
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis
- SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman
- SINNERS Francine Maisler
Καλύτερη βρετανική ταινία
- 28 YEARS LATER
- THE BALLAD OF WALLIS ISLAND
- BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY
- DIE MY LOVE
- H IS FOR HAWK
- HAMNET
- I SWEAR
- MR BURTON
- PILLION
- STEVE
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού
- THE CEREMONY Jack King (σκηνοθέτης, σεναριογράφος), Hollie Bryan (παραγωγός), Lucy Meer (παραγωγός)
- MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (σκηνοθέτης), Wale Davies (σεναριογράφος)
- PILLION Harry Lighton (σκηνοθέτης, σεναριογράφος)
- A WANT IN HER Myrid Carten (σκηνοθέτης)
- WASTEMAN Cal McMau (σκηνοθέτης), Hunter Andrews (σεναριογράφος), Eoin Doran (σεναριογράφος)
Καλύτερο σενάριο
- I SWEAR Kirk Jones
- MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie
- THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho
- SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier
- SINNERS Ryan Coogler
Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο
- THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key
- BUGONIA Will Tracy
- HAMNET Chloé Zhao, Maggie O'Farrell
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson
- PILLION Harry Lighton
Καλύτερη ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα
- IT WAS JUST AN ACCIDENT
- THE SECRET AGENT
- SENTIMENTAL VALUE
- SIRĀT
- THE VOICE OF HIND RAJAB
Ντοκιμαντέρ
- 2000 METERS TO ANDRIIVKA
- APOCALYPSE IN THE TROPICS
- COVER-UP
- MR. NOBODY AGAINST PUTIN
- THE PERFECT NEIGHBOR
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- ELIO
- LITTLE AMÉLIE
- ZOOTROPOLIS 2
Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία
- ARCO
- BOONG
- LILO & STITCH
- ZOOTROPOLIS 2
Editing
- F1 Stephen Mirrione
- A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter
- MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen
- SINNERS Michael P. Shawver
Κινηματογραφία
- FRANKENSTEIN Dan Laustsen
- MARTY SUPREME Darius Khondji
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman
- SINNERS Autumn Durald Arkapaw
- TRAIN DREAMS Adolpho Veloso
Σχεδιασμός παραγωγής
- FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau
- HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton
- MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino
- SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne
Σχεδιασμός κοστουμιών
- FRANKENSTEIN Kate Hawley
- HAMNET Malgosia Turzanska
- MARTY SUPREME Miyako Bellizzi
- SINNERS Ruth E. Carter
- WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell
Make Up και Μαλλιά
- FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
- HAMNET Nicole Stafford
- MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
- SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
- WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth
Πρωτότυπη μουσική
- BUGONIA Jerskin Fendrix
- FRANKENSTEIN Alexandre Desplat
- HAMNET Max Richter
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood
- SINNERS Ludwig Göransson
Καλύτερου ήχου
- F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
- FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
- ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
- WARFARE Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner
Ειδικά εφέ
- AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
- F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
- FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
- HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
- THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Βρετανική ταινία μικρού μήκους
- MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
- NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
- TERENCE Edem Kelman, Noah Reich
- THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
- WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren
Βρετανική ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων
- CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina
- SOLSTICE Luke Angus
- TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
Rising Star
- ROBERT ARAMAYO
- MILES CATON
- CHASE INFINITI
- ARCHIE MADEKWE
- POSY STERLING
