Bafta Film Awards 2026: Οι μεγάλες ανατροπές στις υποψηφιότητες - Ποιες ταινίες «έλειπαν»

Εκπλήξεις και ανατροπές είχε η χθεσινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Bafta Film Awards 2026.

Οι ταινίες «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» τα πήγαν σε μεγάλο βαθμό όπως αναμενόταν και κυριαρχούν στη λίστα, υπάρχουν όμως και αρκετές υποψηφιότητες που προκάλεσαν απορίες.

Bafta Film Awards 2026: Οι ανατροπές

Εκτός των κύριων κατηγοριών το «Wicked: For Good»

Αφού αποκλείστηκε εντελώς από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ την περασμένη εβδομάδα, το μιούζικαλ «Wicked: For Good» δεν έλαβε αναγνώριση και από τα BAFTA. Αν και η δεύτερη ταινία κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες κοστουμιών, μαλλιών και μακιγιάζ, η Σύνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε δεν έλαβαν υποψηφιότητες για τις ερμηνείες τους και επίσης δεν εμφανίστηκε στις λίστες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας ή Σεναρίου.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δεν προκρίνεται για καλύτερος σκηνοθέτης

Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Frankenstein», Τζέικομπ Ελόρντι, εξασφάλισε μια υποψηφιότητα για Β' Ανδρικό Ρόλο και η ταινία έτυχε μεγάλης εκτίμησης στις κατηγορίες Καλύτερης Καλύτερης Ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντελ Τόρο έχασε μια υποψηφιότητα για σκηνοθεσία, όπως και στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία επίσης δεν αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Διασκευασμένου Σεναρίου, ενώ εκπροσωπείται και στις δύο στην κούρσα των Όσκαρ.

Οι ξενόγλωσσες ταινίες που «έχασαν»

Η Βρετανική Ακαδημία, σε γενικές γραμμές, έχει καταφέρει να αναγνωρίσει ξενόγλωσσες ταινίες. Το «All Quiet on the Western Front» κατέρριψε ρεκόρ το 2023. Φέτος, η ταινία «It was Just an Accident» και «Sirat», παρά τον Χρυσό Φοίνικα και την αναγνώριση από τους κριτικούς, μπόρεσαν να τα καταφέρουν μόνο στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Το «The Secret Agent» ήταν επίσης υποψήφιο για Πρωτότυπο Σενάριο, όμως ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγκνερ Μόουρα δεν διεκδικεί βραβείο BAFTA.

Bafta Film Awards 2026: Οι εκπλήξεις

Ο Paul Mescal κερδίζει υποψηφιότητα για β' ανδρικού ρόλου

Ο Paul Mescal, έχοντας χάσει τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Hamnet», έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA β' ανδρικού ρόλου. Είναι πλέον η τρίτη υποψηφιότητα του Μέσκαλ για τα βραβεία BAFTA σε τέσσερα χρόνια, μετά τα «Aftersun» και «All of Us Strangers».

Η Chase Infiniti διεκδικεί το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου

Η Chase Infiniti, η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο της στο «One Battle After Another» είναι τώρα υποψήφια για το βραβείο α' γυναικείου ρόλου BAFTA (καθώς και για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα).

Η Odessa A'zion υποψήφια για β' γυναικείου ρόλου

Η πρωταγωνίστρια του «Marty Supreme», Odessa A’zion, είναι στην κούρσα για το βραβείο β' γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της ως Rachel, στο αθλητικό δράμα του Josh Safdie.

Το «Ορκίζομαι» (I Swear) κερδίζει πέντε υποψηφιότητες

Ως μια από τις μεγαλύτερες βρετανικές ανεξάρτητες επιτυχίες της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «I Swear» ήταν αναμενόμενο να έχει κάποια υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA. Αλλά λίγοι θα είχαν προβλέψει τις πέντε υποψηφιότητές του, ειδικά δύο στις κατηγορίες ερμηνείας. Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Αραμάγιο, μαζί με μια υποψηφιότητα για το βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα είναι πλέον υποψήφιος για το βραβείο α' ανδρικού ρόλου (σε μια ομάδα μαζί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τίμοθι Σαλαμέ), ενώ ο Πίτερ Μάλαν είναι υποψήφιος για το βραβείο β' ανδρικού ρόλου μαζί με τους Σον Πεν και Τζέικομπ Ελόρντι.

H υποψηφιότητα του «Wasteman»

Το «Wasteman» προτάθηκε στην κατηγορία «Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού».

Bafta Film Awards 2026: Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

HAMNET

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

Καλύτερος σκηνοθέτης

BUGONIA, Γιώργος Λάνθιμος

HAMNET, Chloé Zhao

MARTY SUPREME, Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER, Paul Thomas Anderson

SENTIMENTAL VALUE, Joachim Trier

SINNERS, Ryan Coogler

Καλύτερου γυναικείου ρόλου

JESSIE BUCKLEY, Hamnet

ROSE BYRNE, If I Had Legs I’d Kick You

KATE HUDSON, Song Sung Blue

CHASE INFINITI, One Battle After Another

RENATE REINSVE, Sentimental Value

EMMA STONE, Bugonia

Καλύτερου ανδρικού ρόλου

ROBERT ARAMAYO, I Swear

TIMOTHÉE CHALAMET, Marty Supreme

LEONARDO DICAPRIO, One Battle After Another

ETHAN HAWKE, Blue Moon

MICHAEL B. JORDAN, Sinners

JESSE PLEMONS, Bugonia

Καλύτερου β' ανδρικού ρόλου

BENICIO DEL TORO One Battle After Another

JACOB ELORDI Frankenstein

PAUL MESCAL Hamnet

PETER MULLAN I Swear

SEAN PENN One Battle After Another

STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value

Καλύτερου β' γυναικείου ρόλου

ODESSA A’ZION Marty Supreme

INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value

WUNMI MOSAKU Sinners

CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island

TEYANA TAYLOR One Battle After Another

EMILY WATSON Hamnet

Casting

I SWEAR Lauren Evans

MARTY SUPREME Jennifer Venditti

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis

SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman

SINNERS Francine Maisler

Καλύτερη βρετανική ταινία

28 YEARS LATER

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND

BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY

DIE MY LOVE

H IS FOR HAWK

HAMNET

I SWEAR

MR BURTON

PILLION

STEVE

Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού

THE CEREMONY Jack King (σκηνοθέτης, σεναριογράφος), Hollie Bryan (παραγωγός), Lucy Meer (παραγωγός)

MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (σκηνοθέτης), Wale Davies (σεναριογράφος)

PILLION Harry Lighton (σκηνοθέτης, σεναριογράφος)

A WANT IN HER Myrid Carten (σκηνοθέτης)

WASTEMAN Cal McMau (σκηνοθέτης), Hunter Andrews (σεναριογράφος), Eoin Doran (σεναριογράφος)

Καλύτερο σενάριο

I SWEAR Kirk Jones

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho

SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key

BUGONIA Will Tracy

HAMNET Chloé Zhao, Maggie O'Farrell

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson

PILLION Harry Lighton

Καλύτερη ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα

IT WAS JUST AN ACCIDENT

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SIRĀT

THE VOICE OF HIND RAJAB

Ντοκιμαντέρ

2000 METERS TO ANDRIIVKA

APOCALYPSE IN THE TROPICS

COVER-UP

MR. NOBODY AGAINST PUTIN

THE PERFECT NEIGHBOR

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

ELIO

LITTLE AMÉLIE

ZOOTROPOLIS 2

Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία

ARCO

BOONG

LILO & STITCH

ZOOTROPOLIS 2

Editing

F1 Stephen Mirrione

A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen

SINNERS Michael P. Shawver

Κινηματογραφία

FRANKENSTEIN Dan Laustsen

MARTY SUPREME Darius Khondji

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman

SINNERS Autumn Durald Arkapaw

TRAIN DREAMS Adolpho Veloso

Σχεδιασμός παραγωγής

FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau

HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton

MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino

SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne

Σχεδιασμός κοστουμιών

FRANKENSTEIN Kate Hawley

HAMNET Malgosia Turzanska

MARTY SUPREME Miyako Bellizzi

SINNERS Ruth E. Carter

WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell

Make Up και Μαλλιά

FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

HAMNET Nicole Stafford

MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Πρωτότυπη μουσική

BUGONIA Jerskin Fendrix

FRANKENSTEIN Alexandre Desplat

HAMNET Max Richter

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood

SINNERS Ludwig Göransson

Καλύτερου ήχου

F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

WARFARE Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Ειδικά εφέ

AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

Βρετανική ταινία μικρού μήκους

MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

TERENCE Edem Kelman, Noah Reich

THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren

Βρετανική ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων

CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina

SOLSTICE Luke Angus

TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

Rising Star

ROBERT ARAMAYO

MILES CATON

CHASE INFINITI

ARCHIE MADEKWE

POSY STERLING

Με πληροφορίες από Variety