Bafta Film Awards 2026: Ανακοίνωση και συγγνώμη για τα όσα έγιναν στην τελετή

Σε ανακοίνωση για τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της τελετής και το περιστατικό με ρατσιστική χροιά, που σημειώθηκε στα Βραβεία Κινηματογράφου 2026, προχώρησε η BAFTA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όρος προήλθε από ακούσιο λεκτικό τικ του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος πάσχει από Σύνδρομο Τουρέτ και είναι εκτελεστικός παραγωγός της υποψήφιας, για BAFTA, ταινίας «I Swear», που βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες.

Η BAFTA τόνισε ότι το Σύνδρομο Τουρέτ προκαλεί ακούσια λεκτικά τικ, τα οποία το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει και δεν αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Όπως αναφέρεται, πριν από την έναρξη της τελετής είχε γίνει ενημέρωση προς το κοινό ότι ο Davidson βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακουστούν έντονες εκφράσεις ή ακούσιοι ήχοι.

Bafta Film Awards 2026: Η ανακοίνωση για το συμβάν

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς στη βραδιά, ενώ στη σκηνή βρίσκονταν οι Michael B. Jordan και Delroy Lindo. Η BAFTA ζήτησε «ανεπιφύλακτα συγγνώμη» από τους δύο ηθοποιούς και από όλους όσοι επηρεάστηκαν, ευχαριστώντας τους για την «αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό» που επέδειξαν εκείνη τη στιγμή.

Μετά το συμβάν, ο Τζον Ντέιβιντσον επέλεξε να αποχωρήσει από την κεντρική αίθουσα και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της τελετής από οθόνη, μια κίνηση που η BAFTA χαρακτήρισε πράξη «αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους άλλους», σε μια βραδιά που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γιορτινή για τον ίδιο.

Στην ανακοίνωσή της, η BAFTA αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη» για το γεγονός ότι οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, επισημαίνοντας ότι θα αντλήσει διδάγματα από το περιστατικό.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συμπερίληψη παραμένει στον πυρήνα της αποστολής της, με τον κινηματογράφο και την αφήγηση ιστοριών να λειτουργούν ως μέσα καλλιέργειας ενσυναίσθησης και κατανόησης.

«Στα χθεσινά Βραβεία Κινηματογράφου BAFTA, οι προσκεκλημένοι μας άκουσαν εξαιρετικά προσβλητική γλώσσα, η οποία φέρει ανυπολόγιστο τραύμα και πόνο για πολλούς ανθρώπους. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τη βλάβη που προκλήθηκε, να εξηγήσουμε τι συνέβη και να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους.

Ένας από τους καλεσμένους μας, ο John Davidson MBE, πάσχει από Σύνδρομο Τουρέτ και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την πάθηση αυτή. Το Σύνδρομο Τουρέτ προκαλεί ακούσια λεκτικά τικ, τα οποία το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει. Τέτοιου είδους τικ δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση τις πεποιθήσεις του ατόμου και δεν είναι εκούσια. Ο John Davidson είναι εκτελεστικός παραγωγός της υποψήφιας για BAFTA ταινίας «I Swear», η οποία βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά την υποχρέωση φροντίδας απέναντι σε όλους τους καλεσμένους μας και λειτουργούμε με αφετηρία τη συμπερίληψη. Πριν από την έναρξη της τελετής, καθώς και κατά τη διάρκειά της, ενημερώσαμε το κοινό ότι ο John βρισκόταν στην αίθουσα και ότι ενδέχεται να ακουστούν έντονες εκφράσεις, ακούσιοι ήχοι ή κινήσεις.

Νωρίς στην τελετή, ένα δυνατό τικ, με τη μορφή ενός εξαιρετικά προσβλητικού όρου, ακούστηκε από πολλούς στην αίθουσα. Εκείνη τη στιγμή στη σκηνή βρίσκονταν οι Michael B. Jordan και Delroy Lindo, και ζητούμε ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τους ίδιους, καθώς και από όλους όσοι επηρεάστηκαν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Michael και τον Delroy για την αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο John επέλεξε να αποχωρήσει από την αίθουσα και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της βραδιάς από οθόνη, και τον ευχαριστούμε για την αξιοπρέπεια και τη μέριμνά του προς τους άλλους, σε μια βραδιά που θα έπρεπε να είναι γιορτινή για τον ίδιο.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη που φέραμε τους καλεσμένους μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση και ζητούμε συγγνώμη από όλους. Θα αντλήσουμε διδάγματα από αυτό το περιστατικό και θα συνεχίσουμε να θέτουμε τη συμπερίληψη στον πυρήνα όλων των δράσεών μας, διατηρώντας την πεποίθησή μας ότι ο κινηματογράφος και η αφήγηση ιστοριών αποτελούν ουσιώδη δίαυλο για την καλλιέργεια της κατανόησης και της ενσυναίσθησης».