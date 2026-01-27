Bafta Film Awards 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες – Οι ταινίες και τα πρόσωπα φαβορί

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου ανακοινώνονται μέσα στις επόμενες ώρες και το ενδιαφέρον είναι ήδη στραμμένο στα μεγάλα φαβορί της φετινής κινηματογραφικής σεζόν.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Έμα Στόουν, η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Τζέικομπ Ελόρντι συγκαταλέγονται στα φαβορί για υποψηφιότητα. Τα BAFTA αποτελούν τον τελευταίο μεγάλο θεσμό που ανακοινώνει τις λίστες του για τον κινηματογράφο, μετά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ταινίες Hamnet, Sinners και One Battle After Another αναμένεται να κυριαρχήσουν στις υποψηφιότητες, ενώ το KPop Demon Hunters μένει εκτός λόγω κανονισμών επιλεξιμότητας.

Παρότι πολλές από τις ταινίες που διακρίνονται στα BAFTA συμπίπτουν με αυτές των Όσκαρ, τα βρετανικά βραβεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βρετανική κινηματογραφική παραγωγή, με ειδικές κατηγορίες αφιερωμένες στην ανάδειξη βρετανικού ταλέντου.

Παράλληλα, τα BAFTA διαθέτουν έξι θέσεις υποψηφιοτήτων σε αρκετές κατηγορίες (αντί για πέντε στα Όσκαρ), γεγονός που επιτρέπει τη συμπερίληψη περισσότερων ταινιών και καλλιτεχνών.

Οι υποψηφιότητες των BAFTA ανακοινώνονται σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας. Την τελετή απονομής θα παρουσιάσει ο Άλαν Κάμινγκ, στο Λονδίνο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Bafta Film Award: Οι ταινίες που προηγούνται στις εκτιμήσεις

Με βάση τις longlists των BAFTA, οι ταινίες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής είναι:

One Battle After Another

Η ιστορία ενός πρώην επαναστάτη που επανενώνεται με την παλιά του ομάδα για να σώσει την κόρη του, μετά την απαγωγή της από μια λευκή υπερεμιστική οργάνωση.

Hamnet

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell, εξερευνά πώς μια οικογενειακή τραγωδία οδήγησε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ στη συγγραφή ενός από τα πιο διάσημα έργα του.

Sinners

Ένα υβρίδιο βαμπιρικού τρόμου και μπλουζ μουσικής, με δίδυμα αδέλφια που προσπαθούν να ανοίξουν έναν χώρο ζωντανής μουσικής στο Μισισίπι της δεκαετίας του 1930, πριν τα σχέδιά τους διαλυθούν από μια σκοτεινή δύναμη.

Marty Supreme

Η ιστορία ενός νεαρού αθλητή του πινγκ-πονγκ στη Νέα Υόρκη του 1950, που παλεύει να χτίσει καριέρα και να επιβιώσει οικονομικά.

Bugonia

Δύο ξαδέρφια απαγάγουν τη CEO μιας φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία θεωρούν υπεύθυνη για τον θάνατο συγγενικού τους προσώπου.

Frankenstein

Νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Mary Shelley (1818), για τον επιστήμονα που δημιουργεί ένα πλάσμα από ανθρώπινα μέλη και στη συνέχεια το εγκαταλείπει.

Sentimental Value

Δύο αδελφές επανασυνδέονται με τον αποξενωμένο πατέρα τους – σκηνοθέτη που ετοιμάζει το comeback του – μετά τον θάνατο της μητέρας τους.

Wicked: For Good

Η ολοκλήρωση της ιστορίας της Έλφαμπα και της Γκλίντα, πριν τα γεγονότα του «Μάγου του Οζ» (1939), με επίκεντρο τη φιλία τους και την πορεία της «κακιάς μάγισσας της Δύσης».



Προβλέψεις υποψηφιοτήτων για τα βραβεία WGA & BAFTA

Το Variety παρέθεσε μια λίστα με τις εκτιμήσεις για τις υποψηφιότητες των BAFTA Awards, με βάση τη μέχρι τώρα πορεία των ταινιών στη σεζόν των βραβείων.

BAFTA Awards



Καλύτερη Ταινία

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

Εναλλακτική: «Bugonia»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«28 Years Later»

«Ballad of a Small Player»

«The Ballad of Wallis Island»

«The Choral»

«Die My Love»

«Goodbye June»

«Hamnet»

«I Swear»

«Pillion»

«Steve»

Εναλλακτική: «Bridget Jones: Mad About the Boy»

Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός Δημιουργός

«My Father’s Shadow»

«Mother Vera»

«Ocean with David Attenborough»

«Pillion»

«Urchin»

Εναλλακτική: «The Ceremony»

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

«Arco»

«How to Train Your Dragon»

«Little Amelie»

«Zootropolis 2»

Εναλλακτική: «Lilo & Stitch»

Ξενόγλωσση Ταινία

«It Was Just an Accident»

«Nouvelle Vague»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sirāt»

Εναλλακτική: «The Voice of Hind Rajab»

Ντοκιμαντέρ

«Apocalypse in the Tropics»

«The Librarians»

«Mr. Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

«Riefenstahl»

Εναλλακτική: «2000 Meters to Andriivka»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Arco»

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle»

«Little Amelie»

«Zootropolis 2»

Εναλλακτική: «The Bad Guys 2»

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson — «One Battle After Another»

Ryan Coogler — «Sinners»

Γιώργος Λάνθιμος — «Bugonia»

Josh Safdie — «Marty Supreme»

Joachim Trier — «Sentimental Value»

Chloé Zhao — «Hamnet»

Εναλλακτική: Kaouther Ben Hania — «The Voice of Hind Rajab»

Πρωτότυπο Σενάριο

«Blue Moon» — Robert Kaplow

«I Swear» — Kirk Jones

«Marty Supreme» — Ronald Bronstein, Josh Safdie

«Sentimental Value» — Joachim Trier, Eskil Vogt

«Sinners» — Ryan Coogler

Εναλλακτική: «It Was Just an Accident»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Bugonia» — Will Tracy

«Frankenstein» — Guillermo del Toro

«Hamnet» — Maggie O’Farrell, Chloé Zhao

«One Battle After Another» — Paul Thomas Anderson

«Train Dreams» — Clint Bentley, Greg Kwedar

Εναλλακτική: «Pillion»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley — «Hamnet»

Rose Byrne — «If I Had Legs I’d Kick You»

Kate Hudson — «Song Sung Blue»

Chase Infiniti — «One Battle After Another»

Renate Reinsve — «Sentimental Value»

Emma Stone — «Bugonia»

Εναλλακτική: Andrea Riseborough — «Dragonfly»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet — «Marty Supreme»

Russell Crowe — «Nuremberg»

Leonardo DiCaprio — «One Battle After Another»

Ethan Hawke — «Blue Moon»

Michael B. Jordan — «Sinners»

Jesse Plemons — «Bugonia»

Εναλλακτική: Joel Edgerton — «Train Dreams»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Odessa A’zion — «Marty Supreme»

Brenda Blethyn — «Dragonfly»

Inga Ibsdotter Lilleaas — «Sentimental Value»

Amy Madigan — «Weapons»

Wunmi Mosaku — «Sinners»

Teyana Taylor — «One Battle After Another»

Εναλλακτική: Ariana Grande — «Wicked: For Good»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro — «One Battle After Another»

Jacob Elordi — «Frankenstein»

Delroy Lindo — «Sinners»

Paul Mescal — «Hamnet»

Andrew Scott — «Blue Moon»

Stellan Skarsgård — «Sentimental Value»

Εναλλακτική: Sean Penn — «One Battle After Another»

Casting

«Hamnet»

«I Swear»

«Pillion»

«Sentimental Value»

«Sirāt»

Εναλλακτική: «Sinners»

Φωτογραφία

«F1»

«Frankenstein»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Train Dreams»

Εναλλακτική: «Ballad of a Small Player»

Κοστούμια

«Downton Abbey: The Grand Finale»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Sinners»

«Wicked: For Good»

Εναλλακτική: «Nuremberg»

Μοντάζ

«F1»

«Frankenstein»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Εναλλακτική: «Hamnet»

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

«Frankenstein»

«Nuremberg»

«One Battle After Another»

«The Smashing Machine»

«Wicked: For Good»

Εναλλακτική: «Sinners»

Μουσική

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Εναλλακτική: «Nuremberg»

Σκηνογραφία

«Bugonia»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«Sinners»

Εναλλακτική: «The Fantastic Four: First Steps»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Frankenstein»

«The Lost Bus»

«Superman»

Εναλλακτική: «Wicked: For Good»

Ήχος

«F1»

«Frankenstein»

«Mission: Impossible – The Final Reckoning»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Εναλλακτική: «Avatar: Fire and Ash»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους (Animation)

«Cardboard»

«Death’s Peak»

«Solstice»

Εναλλακτική: «Two Black Boys in Paradise»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Neil Armstrong and the Langholmites»

«The Pearl Comb»

«Terence»

Εναλλακτική: «Blondi»

Με πληροφορίες από BBC