BAFTA Awards 2026: Οι κυρίαρχοι της μακράς λίστας

Η ταινία «One Battle After Another» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη της ως το μεγάλο φαβορί της φετινής σεζόν βραβείων, κατακτώντας την κορυφή στη λίστα των υποψηφίων μετά τον πρώτο γύρο ψηφοφορίας για τα BAFTA Awards 2026.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον για τον αμερικανικό εξτρεμισμό και την κοινωνική πόλωση συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες σε 25 κατηγορίες — τον υψηλότερο αριθμό από τότε που καθιερώθηκε η φάση της μακράς λίστας (longlist) το 2021.

Σημειώνεται πως η μακρά λίστα δεν περιλαμβάνει τους τελικούς υποψηφίους για τα βραβεία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, πέρα από τις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου, κυριάρχησε και στις ερμηνευτικές κατηγορίες, με τους Τσέις Ινφίνιτι, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ, Μπενίτσιο ντελ Τόρο και Σον Πεν να περνούν όλοι στον επόμενο γύρο.

Ακολουθούν οι ταινίες «Hamnet» και «Sinners», οι οποίες συγκέντρωσαν από 14 θέσεις η καθεμία στη μακρά λίστα. Πολύ κοντά βρέθηκε το «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι με 13 υποψηφιότητες, ενώ οι «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου και «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έλαβαν από 12.

Τα «Sentimental Value» και «Wicked: For Good» εμφανίστηκαν σε οκτώ λίστες το καθένα.

Πέρα από τα αναμενόμενα μεγάλα ονόματα, υπήρχαν και καλά νέα για τις βρετανικές παραγωγές. Οι ταινίες «I Swear» και «Pillion» μπήκαν σε έξι λίστες, ενώ το «The Ballad of Wallis Island» σε πέντε, συμπεριλαμβανομένων και των ερμηνευτικών κατηγοριών. Οι Ρόμπερτ Αραμάγιο και Πίτερ Μάλαν από το «I Swear», οι Χάρι Μέλινγκ και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ από το «Pillion», καθώς και η Κάρεϊ Μάλιγκαν από το «Wallis Island», προκρίθηκαν όλοι στον δεύτερο γύρο. Τα «Wallis Island» και «I Swear» κατάφεραν επίσης να συγκεντρώσουν αρκετή στήριξη ώστε να συμπεριληφθούν στη δεκάδα της μακράς λίστας για την καλύτερη ταινία, όπως και το «Nuremberg», που συνολικά εξασφάλισε έξι θέσεις.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, όλα μπορεί να αλλάξουν δραστικά όταν ανακοινωθούν οι τελικές υποψηφιότητες στις 27 Ιανουαρίου (εξαιρουμένων των υποψηφίων για το βραβείο Rising Star, που θα ανακοινωθούν στις 14 Ιανουαρίου). Η τελετή απονομής των BAFTA Film Awards θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή για πρώτη φορά τον Άλαν Κάμινγκ.

Με πληροφορίες από Variety