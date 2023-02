BAFTA 2023: Σάρωσε το «Ουδέν νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» με 7 βραβεία

Η ταινία «Ουδέν νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έντβαρντ Μπέργκερ σάρωσε τα βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην αποψινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Νωρίτερα ο Έντβαρντ Μπέργκερ τιμήθηκε με το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία, η οποία έχει ήδη θριαμβεύσει σε πολλές κατηγορίες, αφού κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

Η δραματική ταινία του Netflix, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τη φρίκη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τον βιώνει ένας νεαρός Γερμανός στρατιώτης, ήταν υποψήφια συνολικά για 14 βραβεία.

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ενώ ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του. «Είναι μια τεράστια, τεράστια τιμή», πρόσθεσε.

James Frien, Malte Grunert και Edward Berger με τα βραβεία που σάρωσε απόψε το "All Quiet on the Western Front" στη διάρκεια των BAFTA Film Awards 2023. Φωτ.: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images