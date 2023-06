Back to Athens: 185 καλλιτέχνες και 40 επιμελητικές εκθέσεις στη μεγάλη διακαλλιτεχνική διοργάνωση

Η μεγάλη διακαλλιτεχνική διοργάνωση «Back to Athens 10 International Art Meeting | 2023: Geometry of racional» συνεχίζει για 10η χρονιά, από τις 26/6 έως τις 2/7, την καλλιτεχνική δραστηριότητα στην καρδιά του αθηναϊκού κέντρου, στο εμβληματικό Μέγαρο Ησαΐα, με επιμελητές τους Γιώργο Γεωργακόπουλο, Φωτεινή Καπίρη, Christian Rupp.

Το τετραώροφο μέγαρο του Γ. Ησαΐα, στη γωνία των οδών Πατησίων και Ιουλιανού, οικοδομήθηκε το 1923 και διακρίνεται από έναν όψιμο εκλεκτικισμό. Χτίστηκε από τον πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Ζίζηλα (1861-1931). Εντασσόταν στην κατηγορία των μεγάλων οικοδομών για εύπορους πελάτες-ενοικιαστές. Τόσο το μέγεθος όσο και η μορφή του συγκεκριμένου κτιρίου, αποτελούσε τομή στην εξελισσόμενη εικόνα της Αθήνας εκείνης της εποχής.

Τo Back to Athens είναι μία ετήσια επιθεώρηση απόψεων, τάσεων και έργων που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο χρόνο και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για την καλλιτεχνική κοινότητα όσο και για το φιλότεχνο κοινό, θέτοντας καίρια ζητήματα που αγγίζουν και διαμορφώνουν τον σύγχρονο και καθημερινό πολιτισμό.

Στη φετινή διοργάνωση οι προτάσεις και οι σκέψεις διαμοιράζονται σε 40 επιμελητικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις, περφόρμανς και πάνω από 185 καλλιτέχνες και επιμελητές, με στόχο την κατά το δυνατόν σφαιρική καταγραφή των εικαστικών απόψεων.

Αλέξης Ακριθάκης, 6 περιπτώσεις.

Από το 2012 το Back to Athens διαμορφώνει ένα πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας ανοίγοντας ξανά ιστορικά και εμβληματικά κτίρια, χώρους, σημεία που αποκαλύπτουν τη δική τους, ιδιαίτερη αθηναϊκή ιστορία, και όχι μόνο. Η μεγάλη αυτή ετήσια καλλιτεχνική συγκέντρωση επιλέγει τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά κοινά, διαπολιτισμικά και πολυπολιτισμικά στοιχεία.

Στον σύγχρονο κόσμο και τις κοινωνίες όπου όλα πλέον συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύνολο το Back to Athens 2023, με ειδικό τίτλο “Geometry of racional, a review”, σχεδιάζει μία σειρά εκθέσεων και εξετάζει αφενός τις σχέσεις μεταξύ καλλιτεχνών όσο και τις σχέσεις μεταξύ του έργου τους και τον πραγματικό αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία. Στο Back to Athens, η καλλιτεχνική έρευνα και το εικαστικό έργο τοποθετούνται σε μία κλίμακα σύγκρισης μετρήσιμων στοιχείων.

Το Back to Athens εξετάζει 5 σημεία και δημιουργεί ένα σύστημα αξιών που συνδέει αυτά τα στοιχεία και τις αμοιβαίες σχέσεις τους. Ο σκοπός είναι να συζητήσει συστηματικά μέσα από απτά παραδείγματα με τη μορφή εκθέσεων τις σχέσεις αυτών των αξιών μεταξύ τους και επίσης τη σχέση του καθενός στην ανάπτυξη ενός νέου υβριδίου προβολής και επικοινωνίας.

Ευάγγελος Παπαδάκης, Embracing Otherness. Φωτ.: Θησέας Μαρκόπουλος

Το φετινό Back to Athens περιλαμβάνει:

22 επιμελητικές προτάσεις από τις/τους: Χλόη Ακριθάκη, Aποστόλη Αρτινό, Γιώργο Γεωργακόπουλο, Έκτορα Θεουλάκη, Horror Vaccui, Γιώργο Καρτάλο, Αντιγόνη Καψάλη, KYAN/Λήδα Κουτρομάνου, Έλλη Λεβεντάκη, Γιώργο Λιντζέρη, Ελένη Μεσάδου, Γιώργο-Ίκαρο Μπαμπασάκη, Elena Panayotova/ Στρατή Πανταζή, Θέμη Ραγιά/ Σοφία Ηλιάνα Γεωργιάδη, Johannes Rips, Christian Rupp, Space 52 | Αθηνά Λασηθιωτάκη, Αικατερίνη Μήλεση, The Krank, Δημήτρη Τρίκα, Φίλιππο Τσιτσόπουλο, Κυριάκο Τσιφλάκο, widmertheodoridis, με πάνω από 150 καλλιτέχνες.

Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα performances με τις/τους: Έλια Βεργανελάκη, Στέλλα Δημητρακοπούλου, Αθηνά Κανελλοπούλου, Αγγελική Μαντά, Anne Mégier (Ομάδα Goldfuß unlimited), Ευάγγελο Παπαδάκη, Αντζελίνα Παπαχατζάκη, MASH (Nerisisty & Χρήστο Καπενή), Φίλιππο Τσιτσόπουλο με τους Γιάννη Μήτρου/ Μάρω Θεοδοσίου/ Shaun Caton, Αθανασία Τσοπαναργία, Ralitza Vladimirova/Θάλεια-Μαρί Παπαδοπούλου.

Ατομικές παρουσιάσεις/ εγκαταστάσεις των: Ανδρέα Βούσουρα, Νίκο Γιαβρόπουλο, Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο/ Alyssa Moxley, Μπέττυ Ζέρβα, Goldfuß unlimited: Anne Mégier/ Johanna Tatzgern/ Katja Teuchmann, Μπάμπη Καραλή, Κώστα Χριστόπουλο.

Κατερίνα Καρατζαφέρη, Hedgehug.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

1ος όροφος

«Μικρές Κυρίες»

Επιμέλεια: Θέμης Ραγιάς/Σοφία Ηλιάνα Γεωργιάδη

Συμμετέχουν: Ευγενία Βερελή, Ναταλία Μαντά, Μαρίνα Παπαδάκη, Κατερίνα Σάρρα, Νανά Σεφερλή, Κλεοπάτρα Τσαλή.

«La Petite Mort»

Επιμέλεια: Ελένη Μεσάδου

Συμμετέχουν: Eυγενία Eυσταθίου, Άννα Kαλπανίδου, Aποστόλης Λεμπέσης, Γιάννης Ρουσσουνέλος, Δανάη Σίμου.

Λεωνίδας Γιαννακόπουλος

Επιμέλεια: Γιώργος Καρτάλος

«From Here to There»

Επιμέλεια: Christian Rupp

Συμμετέχουν: Andreas Tanzer, Bernd Oppl, Christian Rupp, Isidora Krstic, Jeremias Altmann, Michael Goldgruber, Richard Jochum

«ἰῶμαι»

Το Space52 | Αθηνά Λασηθιωτάκη, Κατερίνα Μήλεση παρουσιάζουν την Ελένα Γαζη

«Οκτάωρα»

Επιμέλεια: KYAN/Λήδα Κουτρομάνου

Συμμετέχουν: Αστέρης Κανούσης, Αναστάσης Ιωάννου, Θάνος Φοίβος, Γιώργος Κυπριανίδης.

«AGEing»

Επιμέλεια: Γιώργος Λιντζέρης

Συμμετέχουν: Ειρήνη Διάδου, Γιάννης Καρδάσης, Γιώργος Λιντζέρης, Λίνα Μπέμπη, Ανθή Παρασκευά Βελουδογιάννη, Έλενα Στίγκα, Slobodanka Stupar, Δημήτρης Χαλάτσης.

«Kurt (ή παραλογισμοί του ύστερου καπιταλισμού)»

Επιμέλεια: Έλλη Λεβεντάκη

Συμμετέχουν: Κατερίνα Καρατζαφέρη, Δανάη Κωτσάκη, Ελεάννα Μπαλέση, Νικόλαος Σημαντηράκης, Δημήτρης Ταμπάκης.

«remains of a life», Werner Widmer

Επιμέλεια: widmertheodoridis

«Άυλο μνημείο», Νίκος Γιαβρόπουλος

Βιντεοεγκατάσταση

«Ποιος θα Πετάξει τον Τελευταίο Λίθο;»

Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Alyssa Moxley

«Stills from a movie», Κώστας Χριστόπουλος

Εγκατάσταση

Γιάννης Καρδάσης, A baby (fooled by years with fairy tales) with a strong mind. Ανδρέας Βουσούρας, Last blues.

2ος όροφος

«Λογική Μεγάλου Σχήματος»

Επιμέλεια: Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Συμμετέχουν: Κώστας Τσώλης, Ευφροσύνη Μυτιληναίου, Νίκος Παπαδημητρίου, Βασίλης Γεροδήμος, Ελένη Μπαμπασάκη, Παντελής Χανδρής, Νίκος Ναυρίδης, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Katarzyna Wojtczak, Uli Schueppel.

Συνομιλούν οι: Γιώργος Φαράκλας (καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πάντειο), Σπύρος Τέγος (λέκτορας νεότερης φιλοσοφίας στο τμήμα Φ.Κ.Σ. του πανεπιστημίου Κρήτης), Νικήτας Σινιόσογλου (εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), και Γιάννης Κοιλής (μεταφραστής & συγγραφέας) θα συνομιλήσουν με τον επιμελητή, και μεταξύ τους, για την επιτακτικότητα της λογικής στους καιρούς μας.

Απαγγελία: Πέρης Μιχαηλίδης (ηθοποιός) απαγγέλλει από τη Λογική Μεγάλου Σχήματος του Νίκου Καρούζου, καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα του Ιμμάνουελ Καντ και του Εγέλου.

«Broken Materialities»

Επιμέλεια: Δημήτρης Τρίκας

Συμμετέχουν: Αύγουστος Βεϊνόγλου, Ιάσωνας Καμπάνης, Κωνσταντίνος Λιανός, Μάνια Μπενίση, Γιώργος Τσεριώνης, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης.

«Flatland»

Επιμέλεια: Χλόη Ακριθάκη

Συμμετέχουν: Ute Becker, Kaspars Brambergs , Mariana Jirátová, Antonín Jirát , Aleksandra Vajd , Αθηνά Ιωάννου, Νίκος Καχριμάνης, Αλέξιος Παπαζαχαρίας, Τόλης Τατόλας, Αλέξης Ακριθάκης, Χλόη Ακριθάκη.

«Η προσίδια γλώσσα»

Επιμέλεια: Aποστόλης Αρτινός

Συμμετέχουν: Δημήτρης Εφέογλου, Μάρω Μιχαλακάκου, Αλίκη Παλάσκα, Νίκος Τοπαλίδης, Δημήτρης Φραγκάκης.

Επιμέλεια: Έκτορας Θεουλάκης

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Κοντογεωργακόπουλος, Οδυσσέας Κλεισούρας.

«ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ»

Επιμέλεια: Horror Vaccui

Συμμετέχουν: Αννίτα Αργυροηλιοπούλου, Ανδρέας Βούσουρας, Χαράλαμπος Δερμάτης, Αντιγόνη Καββαθά, Ανδρέας Λυμπεράτος, Ευσεβία Μιχαηλίδου, Βαρβάρα Σπυρούλη, Μάρθα Τσιάρα.

«你好 HCN (nĭ hăo HCN)”, Μπάμπης Καραλής

Εγκατάσταση

«Ανακατευθύνσεις», Μπέττυ Ζέρβα

Εγκατάσταση

Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής

Γιούλα Χατζηγεωργίου, God's Book (2019). Φωτ.: Ελένη Λύρα Γιάννης Παππάς, still frame.

3ος όροφος

«Αποπροσανατολισμός»

Επιμέλεια: The Krank

Συμμετέχουν: Ιωάννης Αυγουστής, Haotique, Πέγκυ Κλιάφα, Δημήτρης Κοντοδήμος, Μαριλένα Κρανιώτη, Θανάσης Μυλωνάς, Γιάννης Παππάς, Δήμητρα Σταυροπούλου, The Bad Poetry Social Club, The Krank.

«Geometry of Interaction»

Επιμέλεια: Johannes Rips

Συμμετέχουν: Lars* Kollros, Kathrin Stumreich, Patrick Topitschnig.

«Reflections: Η χριστιανική παράδοση στη σύγχρονη τέχνη»

Επιμέλεια: Elena Panayotova, Στρατής Πανταζής

Συμμετέχουν: Μπάμπης Καραλής, Κυριάκος Κουσουλίδης, Ελένη Λύρα, Penka Mincheva, Elena Panayotova, Γιασεμή Ράπτη, Ανδρέας Σάββα, Δημήτρης Σκουρογιάννης, Γιούλα Χατζηγεωργίου, Kiril Cholakov.

«Glorious elements»

Επιμέλεια: Γιώργος Γεωργακόπουλος

Συμμετέχουν: Ειρήνη Βλαβιανού, Μιχαηλάγγελος Βλάσσης-Ζιάκας, Marion Fischer, Paolo Incarnato, Κατερίνα Κανακάκη, Μαριλία Κολυμπίρη, Ελένη Μυλωνά, Μιχαήλ Παρλαμάς, Ηλίας Πολυχρονιάδης, Πάνος Σκλαβενίτης / Μιχάλης Ζαχαρίας

«Τhe wolves that hunt yoυ in time, they will be the dogs that bring your slippers»

Video, Laboratory performance

Φίλιππος Τσιτσόπουλος με τους Γιάννης Μήτρου, Μάρω Θεοδοσίου, Shaun Caton.

«23 έργα - 1 κοινός τόπος»

Επιμέλεια: Κυριάκος Τσιφλάκος

Συμμετέχουν: Αδριανός (Σωτήρης), Γιάννης Βαλαβανίδης, Βαγγέλης Γκόκας, Βασίλης Γκούμας, Γεράσιμος Θωμάς, Νίκος Κασκούρας, Θεόφιλος Κατσιπάνου, Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Αλέκος Κυραρίνης, Πένυ Κωνσταντίνου, Δημήτρης Λάμπρου, Βασίλης Λιαούρης, Μιχάλης Μανουσάκης, Χρόνης Μπότσογλου, Βασίλης Πέρρου, Άγγελος Πλέσσας, Θανάσης Τότσικας, Νίκος Τρανός, Γιώργος Τσεριώνης, Δέσποινα Φλέσσα, Δημήτρης Φραγκάκης, Κατερίνα Χαδουλού, John Χριστοφόρου.

«Your Bed»

Επιμέλεια: Αντιγόνη Καψάλη

Συμμετέχουν: Αλεξάνδρα Δαλάκα, Δήμητρα Εξάρχου, Μαρία Λαγού, Αθανασία Παπατζέλου, Ελένη Σαρλή, Θεοδώρα Τσιάτσιου, Βιβή Τσιόγκα.

«Last blues/Torino», Ανδρέας Βούσουρας

Εγκατάσταση

«MOVING CONT(R)ACTS»

Βιντεο-εγκατάσταση και performance

Goldfuß unlimited: Anne Mégier, Johanna Tatzgern, Katja Teuchmann

Μάνια Μπενίση, Anthropocene Visions.

PERFORMANCE

«Klimaka a solo performance»

Σύλληψη-ερμηνεία: Έλια Βεργανελάκη

Κείμενο: ΤΟ ΝΟΗΜΑ, Κωμωδία, πράξη πρώτη, της Μαρίας Λαϊνά

Κινησιολογία: Μαρία Μεντέζ

Μουσική: Δημήτρης Σιδερής-ηλεκτρικό λαούτο

Σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Λιάπης

Κοστούμι: Λευτέρης Χουδαλάκης

«Αερόφυτα»

Δημιουργία: Στέλλα Δημητρακοπούλου

Εκτέλεση: Αλεξάνδρα Σεραφίμοβιτς, Αιμιλιανή Σταυριανίδου, Στέλλα Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική συνεργάτης: Ελπίδα Ορφανίδου

«Η πορεία από την ακατέργαστη πέτρα στο περίτεχνο ανθρώπινο έργο»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ralitza Vladimirova, Θαλεια-Μαρί Παπαδοπούλου

Performers: Αγγελική Παντελεάκου, Ντέμη Παλατσίδη, Ελένη Κελαιδίτη

Σχεδιασμός φωτισμού: Δημήτρης Κουτάς

Αγγελική Μαντά, performance

«Embracing Otherness»

Performance: Ευάγγελος Παπαδάκης

Κατασκευή μάσκας: Αγγελική Βασιλειάδου

Φωτογραφία: Θησέας Μαρκόπουλος

Performance στο πλαίσιο της έκθεσης «Αποπροσανατολισμός»

Αθηνά Κανελλοπούλου, Αθανασία Τσοπαναργία, Αθηνά Κανελλοπούλου, Αντζελίνα Παπαχατζάκη, MASH (Nerisisty & Χρήστος Καπενής)

«Τhe wolves that hunt yoυ in time, they will be the dogs that bring your slippers»

Laboratory performance

Φίλιππος Τσιτσόπουλος με τους Γιάννης Μήτρου, Μάρω Θεοδοσίου, Shaun Caton

«MOVING CONT(R)ACTS»

Goldfuß unlimited: Anne Mégier

Μαρίλια Κολιμπίρι, Remaining a steak, 2023.

Φίλιππος Τσιτσόπουλος, The wolves that hunt you, in time, they will be the dogs that bring your slippers.