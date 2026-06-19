Αυτός ο ήλιος όλους θα μας κάψει: οι κουίρ ζωές του Asafe Ghalib που δεν χαμηλώνουν το βλέμμα

Η Ale στη Μπογκοτά κοιτάζει την κάμερα χωρίς να μαλακώνει το βλέμμα. Στο δέρμα υπάρχει η λέξη PURE, στα αυτιά κρέμονται σταυροί, το φως πέφτει στο πρόσωπο και στο στήθος με την ένταση μιας μεσημεριανής αποκάλυψης. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα που να ζητά συγγνώμη. Ούτε τίποτα που να προσφέρεται ολόκληρο για εξήγηση.

Λίγες εικόνες μετά, η Alma στέκεται σε ένα σπίτι στο Σαντιάγο, στο άνοιγμα μιας πόρτας, ανάμεσα σε μπαλόνια, γιρλάντες, ξύλινο πάτωμα, μια γάτα και ένα δωμάτιο που δεν έχει καθαριστεί από τη ζωή του για να γίνει ωραίο κάδρο. Στην Αβάνα, ο Andy στέκεται μπροστά σε ένα μπλε παλιό αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δεν κλέβει την εικόνα. Το πρόσωπο στέκεται μπροστά από το κλισέ και το ακυρώνει.

Αυτό κάνει ο Asafe Ghalib στο Under The Same Sun. Δεν φωτογραφίζει την queer Λατινική Αμερική σαν ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να παρουσιαστεί στο κοινό. Τη φωτογραφίζει μέσα από πρόσωπα που είχαν ήδη ζωή πριν μπουν στο κάδρο. Σπίτια, κουζίνες, κρεβάτια, μπαλκόνια, μπάνια, πολυκατοικίες, φθαρμένοι τοίχοι, γάτες, ποτήρια, παιδικά παιχνίδια, φυτά, τσιγάρα, σώματα. Η σειρά δεν φωνάζει τη σημασία της. Απλώνεται.

Το Under The Same Sun είναι η νέα φωτογραφική σειρά του Βραζιλιάνου φωτογράφου, ένα project που τον οδήγησε σε επτά χώρες της Λατινικής Αμερικής: Βραζιλία, Κούβα, Κολομβία, Βενεζουέλα, Χιλή, Αργεντινή και Μεξικό. Ξεκίνησε μετά την επιστροφή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια στο Λονδίνο, και παραμένει ανοιχτό, με νέες φωτογραφίσεις στη Βραζιλία και επόμενες παρουσιάσεις σε Κούβα και Λονδίνο.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ότι ο Ghalib γύρισε. Βρίσκεται στο πώς γύρισε. Όχι σαν φωτογράφος που επιστρέφει στην πατρίδα του για να την εξηγήσει στους άλλους. Όχι σαν κάποιος που ανακαλύπτει τώρα την queer Λατινική Αμερική ως υλικό. Αλλά σαν άνθρωπος που είχε φύγει για να φτιάξει έναν εαυτό αλλού και τώρα κοιτάζει ξανά τον τόπο από όπου ξεκίνησε, με την τρυφερότητα και την αμηχανία εκείνου που ανήκει και δεν ανήκει πια με τον ίδιο τρόπο.

Ο Ghalib μεγάλωσε σε ένα δημιουργικό αλλά βαθιά θρησκευτικό σπίτι. Ο πατέρας του ήταν πάστορας και gospel τραγουδιστής, η μητέρα του θεραπεύτρια. Ο ίδιος έχει μιλήσει για την παιδική του ηλικία ως έναν χώρο όπου υπήρχαν φαντασία, μουσική, ζωγραφική και γραφή, αλλά και ένα αυστηρό πλαίσιο γύρω από το σώμα, τη σεξουαλικότητα, το φύλο και την επιθυμία.

Το 2013 μετακόμισε στο Λονδίνο μετά το coming out του. Εκεί η φωτογραφία έγινε ένας τρόπος να συναντά ανθρώπους, να μπαίνει σε queer χώρους, να ψάχνει αναφορές, να βρίσκει σε άλλα πρόσωπα κομμάτια ενός εαυτού που ακόμη σχηματιζόταν.

Αυτή η διαδρομή δίνει νεύρο στο έργο του. Ο Ghalib ξέρει ότι το να φανείς δεν είναι πάντα απελευθερωτικό με τον εύκολο τρόπο που το περιγράφουν οι καμπάνιες. Για κάποιους ανθρώπους, το να φανείς έχει υπάρξει κίνδυνος, ρήξη με την οικογένεια, ντροπή, μετακίνηση, φυγή. Η ορατότητα μπορεί να είναι σωτηρία, αλλά μπορεί και να γίνει ένα ακόμη πεδίο όπου οι άλλοι αποφασίζουν πώς θα διαβαστείς.

Γι' αυτό οι φωτογραφίες του δεν μοιάζουν να κυνηγούν την ιδέα της εκπροσώπησης. Δεν λένε: να η queer Λατινική Αμερική. Λένε κάτι πιο χαμηλόφωνο και πιο δύσκολο: να μερικοί άνθρωποι που ζουν, φροντίζουν, ποζάρουν, κουράζονται, επιθυμούν, στέκονται, κοιτούν, προστατεύουν κάτι από τον εαυτό τους.

Ο τίτλος του project προέρχεται από μια φράση φίλου του από το Καράκας: ζούμε κάτω από τον ίδιο ήλιο, αλλά όχι κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Στις φωτογραφίες αυτή η φράση δεν μένει σύνθημα. Γίνεται φως. Το ίδιο θερμό φως περνά από ένα κρεβάτι στο Μπουένος Άιρες, από ένα μπαλκόνι στο Σαντιάγο, από μια κουζίνα στη Μπογκοτά, από ένα δωμάτιο στο Ρίο. Αλλά το ίδιο φως δεν ισοπεδώνει τις διαφορές. Τις κάνει πιο ορατές.

Στην εικόνα της Rahzel στο Ρίο, η πόλη είναι πίσω, αχνή, σχεδόν βαριά από τη ζέστη. Το σώμα βρίσκεται μπροστά, στο μπαλκόνι, σε μια στάση που δεν είναι ούτε ηρωική ούτε αδύναμη. Στο Σαντιάγο, ο Jota κοιτάζει από ένα άλλο μπαλκόνι, με τα κτίρια να γεμίζουν το βάθος και τα κάγκελα να κρατούν την εικόνα σε μια λεπτή ένταση ανάμεσα στο μέσα και στο έξω. Η Antonia στέκεται σε ανοιχτό αστικό χώρο, μπροστά σε πολυκατοικίες που μοιάζουν σχεδόν αδιάφορες απέναντι στο πρόσωπο. Η πόλη δεν αγκαλιάζει. Υπάρχει. Και αυτό αρκεί για να καταλάβεις ότι κάθε σώμα εδώ διαπραγματεύεται τον χώρο του.

Σε άλλες εικόνες, ο χώρος κλείνει. Ο Camilo στέκεται γυμνός σε μια κουζίνα, με γάντια, τακούνια και μια γάτα δίπλα του. Η εικόνα θα μπορούσε να γίνει εύκολα προκλητική, αλλά δεν γίνεται. Είναι πιο περίεργη, πιο οικιακή, πιο ελεγχόμενη. Σαν η σκηνή να ανήκει ήδη στο πρόσωπο πριν την κοιτάξουμε εμείς. Ο Maxwebber κάθεται πάνω στον πάγκο μιας κουζίνας, ανάμεσα σε κύβους του Ρούμπικ, μαγνήτες, laptop, ψυγείο και μικρά σημάδια καθημερινότητας. Το σώμα είναι εκεί, τα tattoos είναι εκεί, αλλά μαζί τους υπάρχει και το σπίτι, η ακαταστασία, η συνήθεια, η ώρα της ημέρας.

Αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό στοιχείο της σειράς: οι άνθρωποι δεν αποσπώνται από τη ζωή τους για να γίνουν εικόνα. Μένουν μέσα της. Η Fifi στο Μπουένος Άιρες κάθεται γυμνή σε έναν λευκό καναπέ με μια κυριαρχία που δεν χρειάζεται υπερβολή. Στο πλάι υπάρχει μια περούκα, σαν ίχνος μιας άλλης σκηνής, μιας προετοιμασίας ή μιας επιστροφής από εμφάνιση.

Η Oxiana κάθεται στον καναπέ μέσα σε φως, καπνό, ποτήρια, ρούχα, ένα δωμάτιο που κρατά την αίσθηση μιας συνάντησης. Η Valeri ξαπλώνει σε κρεβάτι με το βλέμμα στραμμένο προς τον φακό, όχι σαν διαθέσιμο σώμα, αλλά σαν κάποια που επιτρέπει την είσοδο μόνο μέχρι ένα σημείο.

Το Under The Same Sun δεν στήνει την queer ζωή ως εξαίρεση. Την αφήνει να έχει ρουτίνα, δωμάτια, ιδιωτικό χρόνο. Αυτό έχει σημασία. Γιατί οι queer εικόνες κυκλοφορούν πια παντού, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο βαθμό ελευθερίας. Άλλοτε γίνονται εικόνες πόνου που καθησυχάζουν τον θεατή επειδή του επιτρέπουν να συμπονέσει. Άλλοτε γίνονται εικόνες ομορφιάς, αρκετά στιλιζαρισμένες ώστε να καταναλωθούν χωρίς ενόχληση. Ο Ghalib δεν μοιάζει να ενδιαφέρεται για κανένα από τα δύο.

Τα πρόσωπά του είναι άλλοτε θεατρικά, άλλοτε κουρασμένα, άλλοτε αμυντικά, άλλοτε γυμνά, άλλοτε απολύτως ήσυχα. Ο Carlos στο Μεντεγίν στέκεται μπροστά σε ένα σκοτεινό εσωτερικό, με μια απλότητα που δεν δίνει εύκολη ανάγνωση. Η Katia στο Ρίο κοιτάζει μέσα από το μπάνιο, κρατώντας μια πετσέτα πάνω στο σώμα της, με βρεγμένα κόκκινα μαλλιά και tattoos σαν γραμμές που συνεχίζουν το βλέμμα. Ο Har στο Μπουένος Άιρες στέκεται σχεδόν γυμνός σε ένα άνοιγμα, με μακριά μαλλιά, σώμα, τρίχες, βλέμμα και μια αίσθηση τελετουργικής ακινησίας. Κανένα από αυτά τα πορτρέτα δεν ζητά να γίνει εύκολα συμπαθές.

Η γύμνια στη σειρά δεν λειτουργεί σαν σοκ. Δεν πουλά μια queer σεξουαλικότητα για να φανεί τολμηρή. Είναι γυμνότητα μέσα σε χώρους όπου το σώμα υπάρχει ήδη: στην κουζίνα, στο μπάνιο, στο κρεβάτι, στον καναπέ. Τα σώματα έχουν τρίχες, ουλές, χειρονομίες, tattoos, σημάδια, πόζες, κούραση, στιλ. Το γυμνό δεν λέει απλώς «κοίτα με». Λέει: δεν χρειάζεται να κρύβομαι για να είμαι κύριος του εαυτού μου.

Σε αυτό το σημείο η σειρά αποκτά τη δική της πολιτική χωρίς να χρειάζεται να την ανακοινώσει. Η queer ζωή δεν εμφανίζεται ως μία αισθητική. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο look, μια αναγνωρίσιμη φόρμα, ένας τρόπος να είσαι αρκετά queer ώστε να χωράς στο κάδρο της αγοράς. Υπάρχουν αρρενωπές και θηλυκές ενέργειες, drag ίχνη, trans σώματα, μαλακότητα, αυστηρότητα, επιτήδευση, απλότητα, γήινος αισθησιασμός, σώματα που ποζάρουν και σώματα που μοιάζουν να σταματούν για λίγο μέσα στη μέρα τους.

Ο Ghalib δεν απορρίπτει την πόζα. Την εμπιστεύεται. Αλλά την αφήνει να συνυπάρχει με τα υπόλοιπα. Η πόζα δεν σβήνει την καθημερινότητα. Το στιλ δεν εξαφανίζει την κούραση. Το φως δεν κάνει τα πάντα όμορφα με τον ίδιο τρόπο. Μερικές φορές φωτίζει, άλλες φορές βαραίνει. Μερικές φορές χαϊδεύει ένα πρόσωπο, άλλες κόβει ένα σώμα στα δύο. Είναι ο ίδιος ήλιος, αλλά όχι η ίδια συνθήκη.

Από εκεί έρχεται και η πιο όμορφη επανάληψη του project: τα κατώφλια. Πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, μπάνια, κάσες, σκοτεινοί διάδρομοι, ανοίγματα δωματίων. Τα πρόσωπα του Ghalib βρίσκονται συχνά σε όρια. Ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, στο σώμα και στην πόλη, στην ιδιωτικότητα και στην έκθεση. Δεν είναι κλεισμένα στο σπίτι, αλλά δεν παραδίδονται αφελώς στον δημόσιο χώρο. Στέκονται εκεί όπου η επιθυμία χρειάζεται χώρο, αλλά ο χώρος δεν είναι ποτέ ουδέτερος.

Αυτό δίνει στο Under The Same Sun μια συγγένεια με την προηγούμενη δουλειά του Ghalib. Στο Queer Immigrants, είχε ήδη φωτογραφίσει ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους μέσα από την εμπειρία της μετανάστευσης, όχι ως απλό κοινωνικό θέμα αλλά ως κατάσταση μεταμόρφωσης. Να αφήνεις έναν τόπο, μια οικογένεια, μια γλώσσα, έναν ρόλο, για να βρεις τη δυνατότητα να υπάρξεις αλλιώς. Εκεί, η μονοχρωμία και η αναφορά σε παλιές οικογενειακές και ιστορικές φωτογραφίες έφτιαχναν ένα είδος αρχείου για ζωές που έλειπαν από το επίσημο άλμπουμ.

Στο Under The Same Sun, αυτό το αρχείο γυρίζει πίσω. Από τη φυγή περνά στην επιστροφή. Από την queer μετανάστευση στη Βρετανία περνά σε μια ήπειρο που ο Ghalib γνωρίζει και ξαναγνωρίζει. Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς φεύγεις για να επιβιώσεις, αλλά τι βλέπεις όταν επιστρέφεις. Και κυρίως, πώς φωτογραφίζεις ανθρώπους που δεν θέλεις να περιορίσεις ούτε στην πληγή τους ούτε στη λάμψη τους.

Γι' αυτό η Λατινική Αμερική εδώ δεν γίνεται καρτ ποστάλ. Υπάρχουν παλιά αυτοκίνητα, πυκνές πόλεις, ζέστη, φθαρμένοι τοίχοι, πολυκατοικίες, χρώματα, αλλά δεν μετατρέπονται σε εξωτικό σκηνικό. Η γεωγραφία δεν εξαφανίζεται, αλλά δεν καταπίνει τα πρόσωπα. Η Αβάνα δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Το Ρίο δεν είναι μόνο η θέα. Το Σαντιάγο δεν είναι μόνο η πόλη. Η Μπογκοτά δεν είναι μόνο φόντο. Κάθε τόπος υπάρχει ως συνθήκη, όχι ως διακόσμηση.

Το πιο γενναιόδωρο πράγμα που κάνουν αυτές οι φωτογραφίες είναι ότι δεν τα παίρνουν όλα. Πλησιάζουν, αλλά δεν λεηλατούν. Δείχνουν, αλλά δεν εξαντλούν. Κάθε πρόσωπο κρατά κάτι που δεν περνά στον φακό. Και αυτή η απόσταση δεν μειώνει την εικόνα. Την κάνει πιο ανθρώπινη.

Το Under The Same Sun δεν ζητά από τον θεατή να ανακαλύψει την queer Λατινική Αμερική. Ζητά να σταματήσει να την περιμένει έτοιμη, εξηγημένη, συγκινητική ή θεαματική. Κάτω από το ίδιο φως, οι άνθρωποι του Ghalib δεν εμφανίζονται για να γίνουν μάθημα. Υπάρχουν μέσα στα σπίτια τους, στις πόλεις τους, στα σώματά τους, στο βλέμμα τους.

Και μερικές φορές, αυτό είναι το πιο πολιτικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα πορτρέτο: να αφήσει κάποιον να σταθεί εκεί, ολόκληρος και όχι πλήρως διαθέσιμος.

Με στοιχεία από LensCulture και Asafe Ghalib.