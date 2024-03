Αυτό το καλοκαίρι θα γίνει χαμός!

Ακόμα δεν έχουμε μπει καλά-καλά στην άνοιξη, η θερμοκρασία έχει ήδη αυξηθεί μετά από έναν σχεδόν ανύπαρκτο χειμώνα και το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι προβλέπεται να είναι ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. Καθημερινά ανακοινώνονται νέες συναυλίες μεγάλων ονομάτων, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες που έχουν ήδη γίνει γνωστές περιλαμβάνουν μερικές από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ενώ το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και όλοι οι μεγάλοι πολιτιστικοί θεσμοί ανοίγουν σταδιακά τα χαρτιά τους για όσα θα δούμε από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η LiFO συγκέντρωσε τα πρώτα 30 events που πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε από τώρα στο πολιτιστικό σας ημερολόγιο – θα ακολουθήσουν σύντομα πολλά ακόμα.

Rammstein

Μετά από 14 χρόνια, οι Rammstein, ένα από τα δημοφιλέστερα γερμανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφουν στην Ελλάδα και στην Αθήνα για μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όπως όλα δείχνουν, μετά τα κατασκευαστικά του προβλήματα το στάδιο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί το γιγαντιαίο show τους, ένα από τα πιο εντυπωσιακά του πλανήτη.

30/5, OAKA, Kηφισίας 37, είσοδος: €77-165

«Furiosa: A Mad Max Saga»

Τον χορό των μεγάλων καλοκαιρινών μπλοκμπάστερ ανοίγει ο πολυαναμενόμενος νέος Mad Max που, εννιά χρόνια μετά την τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία του Fury Road (και σαράντα πέντε μετά την αρχική ταινία), έρχεται με τη μορφή της Άνια Τέιλορ Τζόι σε αυτό το πρίκουελ. Ο Αυστραλός Τζορτζ Μίλερ επιστρέφει στη σκηνοθετική καρέκλα του πρότζεκτ που τον έκανε γνωστό και αυτό από μόνο του είναι ένας καλός οιωνός, όπως και το φασαριόζικο, εντυπωσιακό τρέιλερ. Πρεμιέρα στις Κάννες και μερικές μέρες αργότερα σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Από 30/5

Cindy Sherman

Cindy Sherman Untitled #96 1981 Χρωμογενική εκτυπώση 61 x 121,9 εκ. © Cindy Sherman Με την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και της Hauser & Wirth

Περισσότερα από εκατό έργα της Cindy Sherman πρόκειται να παρουσιαστούν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από 30 Mαΐου. Η πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της διάσημης Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα περιλαμβάνει έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών «Untitled Film Stills» (1977-1980), καθώς και από τις σειρές «Rear Screen Projections» (1980), «Centerfolds» (1981) και «Color Studies» (1982). Η έκθεση εστιάζει στη γυναίκα, στην ταυτότητα και στην απεικόνισή της, διερευνώντας, μέσα από τους χαρακτήρες των έργων της Sherman, μεγάλο εύρος των στερεότυπων που ακολουθούν τις γυναίκες και θέτοντας ερωτήματα που παραμένουν πάντα επίκαιρα. Η Sherman μεταμορφώνεται σε διάφορους επινοημένους χαρακτήρες τους οποίους απαθανατίζει σε διαφορετικά σκηνικά, αναλαμβάνοντας η ίδια όλους τους ρόλους που απαιτούνται για τη δημιουργία των έργων της.

Από 30/5, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

«Τόσκα»

Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη, τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από την άκρως υποβλητική μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι. Φωτ.: Χάρης Ακριβιάδης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών την 1η Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την αναβίωση της Τόσκας του 2012 σε σκηνοθεσία, σκηνικά και κοστούμια του Ούγκο ντε Άνα. Σε αυτό το οπερατικό θρίλερ, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 1900 στη Ρώμη, τα παράφορα πάθη υπογραμμίζονται από την άκρως υποβλητική μουσική του Τζάκομο Πουτσίνι. Στον ρόλο της Φλόριας Τόσκα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και να ακούσει τις σπουδαίες υψιφώνους Λιζ Λίντστρομ και Τσέλια Κοστέα. Στον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσι δύο εξαιρετικοί τενόροι, ο Ρικάρντο Μάσι και ο Καρλ Τάνερ. Στον ρόλο του Σκάρπια δύο κορυφαίοι πρωταγωνιστές της ΕΛΣ, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και ο Γιάννης Γιαννίσης.

1, 2, 6, 11/6, Ηρώδειο

«Το καλοκαίρι της Κάρμεν»

Η νέα ταινία του Ζαχαρία Μαυροειδή πλασάρεται ως η απόλυτη queer feelgood κωμωδία του φετινού καλοκαιριού, έχοντας κάνει πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας και με εντυπωσιακή φεστιβαλική πορεία όλους τους μήνες που μεσολάβησαν. Αρχές Ιουνίου το ελληνικό κοινό θα δει επιτέλους τα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης (και τους δύο φωτογενείς πρωταγωνιστές, Γιώργο Τσιαντούλα και Ανδρέα Λαμπρόπουλο) έτσι όπως δεν τα έχει ξαναδεί.

Από 6/6

dEUS

Από τα αγαπημένα σχήματα του ελληνικού κοινού, οι αινιγματικοί Βέλγοι επισκέπτονται ξανά τη χώρα μας στις αρχές του καλοκαιριού και φέρνουν μαζί τους το καινούργιο τους άλμπουμ «How to Replace It» αλλά και όλες τις επιτυχίες τους, εγχώρια χιτ όπως τα «Subs & Soda», «Instant Street», «Sister Dew», «For the roses» κ.ά. Ιδρύθηκαν το 1991. To ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Worst Case Scenario», που κυκλοφόρησε το 1994, ήταν ένα από τα καθοριστικότερα της δεκαετίας του ’90.

7/6, Floyd, Πειραιώς 117, Αθήνα, είσοδος: €30-33

Coldplay

Η συναυλία των Coldplay είναι sold out αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Είναι η πρώτη φορά που το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα εμφανίζεται στη χώρα μας και έχει γίνει χαμός, αφού το ΟΑΚΑ είναι sold-out και τις δυο βραδιές της εμφάνισής τους. Από την πρώτη μέρα του Music Of The Spheres World Tour τον Μάρτιο του 2022, οι Coldplay έχουν πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια –ο μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων για οποιαδήποτε περιοδεία τα τελευταία δύο χρόνια– και έχουν λάβει διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. Για να δούμε.

8-9/6, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα, sold-out, αλλά ποτέ δεν ξέρεις

Anohni & The Johnsons

Την Anohni θα συνοδεύσουν επί σκηνής εννέα μουσικοί .

Η Αθήνα είναι η πρώτη στάση της ευρωπαϊκής περιοδείας της Anohni, που θα βρεθεί ξανά επί σκηνής με τους The Johnsons, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Θα ερμηνεύσουν υλικό από το νέο άλμπουμ της, «My Back Was A Bridge For You To Cross», καθώς και τραγούδια απ' όλη την πορεία τους. Την Anohni θα συνοδεύσουν επί σκηνής εννέα μουσικοί μεταξύ των οποίων οι Julia Kent, Maxim Moston, Doug Wieselman, Leo Abrahams και Jimmy Hogarth.

13/6, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

«Inside out 2»

Το πρώτο Inside out συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες σε όλη την ιστορία της Pixar – και το αγαπημένο studio animation έχει αποδείξει (λέγε με «Toy Story») πως αν βάλει τα δυνατά του μπορεί να τα πάει εξίσου καλά και με τα σίκουελ. Εδώ βέβαια θα λείπει το στοιχείο της έκπληξης μπροστά στην καταπληκτική σεναριακή ιδέα των προσωποποιημένων συναισθημάτων, θα έχουμε όμως την προσθήκη του άγχους στα υπόλοιπα πέντε που επιστρέφουν, καθώς το κοριτσάκι της αρχικής ιστορίας μπαίνει στην εφηβεία. Για να δούμε.

Από 13/6

Respublika

Το Respublika είναι ένα ολιστικό και υβριδικό θέαμα-κατάσταση στον χώρο και τον χρόνο.

Η ουτοπία του Λούκας Τβαρκόβσκι ανοίγει τις πόρτες της από τις 13-15 Ιουνίου σε μια κατανυκτική εμπειρία, ένα εξάωρο rave party, με μπαρ, σάουνα αλλά και ένα ησυχαστήριο εκτός Στέγης, στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα, αναπλάθοντας μέσω μιας κοινοβιακής ιδέας ένα κοινωνικό πείραμα που ο δημιουργός του Rohtko επιτέλεσε με τους συνεργάτες του στην περίοδο της πανδημίας, σε ένα δάσος της Λιθουανίας, για έναν περίπου χρόνο. Το πείραμα διαρκείας έγινε techno μουσική, θέατρο, περφόρμανς-εγκατάσταση, χορός, σινεμά, εικαστικές τέχνες και DJ set στο Respublika, το ολιστικό και υβριδικό θέαμα-κατάσταση στον χώρο και τον χρόνο. Οι θεατές είναι εδώ απολύτως ελεύθεροι: μπορούν να παρακολουθήσουν τα πάντα από μία θέση ή να περιπλανώνται διαρκώς στις εγκαταστάσεις του έργου, που μπορεί να διαβαστεί σαν μια rave εμπειρία, ένα κοινωνικό πείραμα ή μια πολιτική πράξη που αναζητά πώς μπορεί να μοιάζει ένας πιο δίκαιος κόσμος. Την τρίτη μέρα (15/6) το πείραμα θα ολοκληρωθεί με ένα ολονύχτιο DJ set με τους σούπερ σταρ της διεθνούς techno σκηνής Richie Hawtin και Sama’ Abdulhadi.

13-15/6, Terra Vibe, Μαλακάσα, είσοδος: €10-65

Pulp/Τhe Smile

Οι Pulp επανενώθηκαν το 2023 για μια σειρά από συναυλίες στη Βρετανία και φέτος είναι η σειρά της Ελλάδας .

Το Release Athens υποδέχεται τους Pulp σε ένα double bill με το side γκρουπ των Thom Yorke και Jonny Greenwood. Οι Pulp επανενώθηκαν το 2023 για μια σειρά από συναυλίες στη Βρετανία και φέτος είναι η σειρά της Ελλάδας να δει για μια ακόμη φορά τον Jarvis Cocker και να ακούσει ξανά το «Common People». Οι Smile σχηματίστηκαν το 2020 και ήδη έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ.

20/6, Πλατεία Νερού, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: €55-150

«A quiet place: Day One»

Το πρώτο A quiet place συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες τρόμου της προηγούμενης δεκαετίας, ενώ το σίκουέλ του ήταν από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις που άγγιξαν ποιοτικά το πρωτότυπο. Τώρα, αυτό εδώ το πρίκουελ και τρίτη κατά σειρά ταινία στο franchise που δημιούργησε ο Τζον Κραζίνσκι επαναφέρει τα τυφλά τέρατα που ενεργοποιούνται με τον παραμικρό ήχο και ερευνά την αρχική τους εμφάνιση στη γη – την πρώτη μέρα της Αποκάλυψης, δηλαδή, που οδήγησε στην ερήμωση του πλανήτη μας. Η αλλαγή σκηνοθετικής σκυτάλης είναι το μόνο πράγμα που μετριάζει τις προσδοκίες μας.

Από 27/6

«Kinds of kindness»

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχει μόλις κυκλοφορήσει το πρώτο τίζερ και οι κραυγές ενθουσιασμού είναι ηχηρές. Φρέσκος μετά τον θρίαμβο των 4 Όσκαρ, ο Γιώργος Λάνθιμος επανασυνδέεται με την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφό και (κυρίως!) με τον Ευθύμη Φιλίππου στο σενάριο, για μια σύγχρονη σπονδυλωτή ταινία που γυρίστηκε το 2022 στη Νέα Ορλεάνη, απομακρύνεται επιδεικτικά από το Poor Things και προφανώς θα θυμίζει περισσότερο τις πρώτες δουλειές του. Λογικά αναμένουμε πρεμιέρα στις Κάννες – που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Έλληνα δημιουργού στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ, μετά το 2017 και το Killing of a sacred deer.

Sting

Η συναυλία του Sting θα πραγματοποιηθεί στο Ηρώδειο.

Ο Sting για μια ακόμη φορά κάτω από την Ακρόπολη για μια μοναδική συναυλία. Ένας από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες του κόσμου θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες του επιτυχίες από την εποχή των Police αλλά και σόλο. Στη συναυλία του Ηρωδείου επίσημη προσκεκλημένη του Sting θα είναι η Giordana Angi.

5/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι»

Εστιάζοντας στο θέμα του πολέμου και της θυσίας, η ποιητική σκηνοθετική ματιά του Τιμοφέι Κουλιάμπιν που σκηνοθετεί την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη ανοίγει το Φεστιβάλ Επιδαύρου 2024, με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη να μιλά με ενθουσιασμό για ένα από τα πιο σύνθετα και ταυτόχρονα συναρπαστικά κείμενα της αρχαίας δραματουργίας. Στη διεθνή αυτή παραγωγή του φεστιβάλ συμμετέχει μια πλειάδα Ελλήνων ηθοποιών: Ανθή Ευστρατιάδου (Ιφιγένεια), Μαρία Ναυπλιώτου (Κλυταιμνήστρα), Νικόλας Παπαγιάννης (Μενέλαος), Δημήτρης Παπανικολάου (Πρεσβύτης), Θάνος Τοκάκης (Αχιλλέας), Νίκος Ψαρράς (Αγαμέμνων) και στον Χορό οι: Δημήτρης Γεωργιάδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Μάριος Κρητικόπουλος, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

5-6/7, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Smashing Pumpkins

Από τις σπουδαιότερες grunge μπάντες των ‘90s, πρωτοεμφανίστηκαν στο Σικάγο το 1988 με έναν εντελώς διαφορετικό ήχο από ό,τι κυκλοφορούσε τότε. Το 2023, παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «ATUM», μια ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις. Τους ανοίγει ο Tom Morello.

16/7, Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Πειραιάς, είσοδος: €40-120

Massive Attack

Oι Massive Attack με μόλις πέντε άλμπουμ άλλαξαν τη σύγχρονη μουσική για πάντα.

Η συναυλία τους στην Αθήνα είχε ακυρωθεί για έναν τραγικό λόγο πέρσι, αλλά ανανέωσαν το ραντεβού τους για φέτος. Οι συναυλίες τους είναι εγγύηση. Ξεκινώντας από το Bristol της Αγγλίας, το 1988, έχοντας τις ρίζες τους στην κολεκτίβα The Wild Bunch, οι Massive Attack παραμένουν μόνιμα μπροστά από την εποχή τους. Mε μόλις πέντε άλμπουμ άλλαξαν τη σύγχρονη μουσική για πάντα. Αμφισβητώντας κάθε γνωστή pop φόρμα και κλισέ, γέννησαν το trip hop, έναν κατάδικό τους ήχο που μέχρι σήμερα αψηφά τις κατηγοριοποιήσεις.

17/7, Πλατεία Νερού, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: €50-150

Duran Duran

Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα και στο Release Festival λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «Danse Macabre» –στο οποίο έχουν γίνει πιο γκοθ από ποτέ– για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους. Μπήκαν και στο Rock & Roll Hall Of Fame το 2022 και αναγνωρίστηκε η αξία τους. Τι άλλο θέλουν; Μαζί τους στο μπάσο και στα φωνητικά η Victoria De Angelis των Måneskin.

18/7, Πλατεία Νερού, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: €70-250

Judas Priest

Judas Priest

Το θρυλικό συγκρότημα από το Birmingham δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Μετράνε πάνω από 50 χρόνια πορείας και άλλαξαν για πάντα το heavy metal. Θα φέρουν τη μεγαλύτερη παραγωγή τους αλλά και τον νέο τους δίσκο, «Invisible Shield». Θα εμφανιστούν στο πλαίσιο του Release Festival την ίδια βραδιά με τον Bruce Dickinson, frontman των Iron Maiden, και τους Γερμανούς Accept.

21/7, Πλατεία Νερού, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα, είσοδος: €55-150

Korn

Οι Korn είναι το συγκρότημα που δημιούργησε το nu metal και άλλαξε για πάντα την πορεία του σκληρού ήχου, φέρνοντάς τον στο ραδιόφωνο και το mainstream κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία όλου του ροκ ήχου, με μια απίθανα επιτυχημένη καριέρα τριών δεκαετιών. Έρχονται στο πλαίσιο του Ejekt Festival. Μαζί τους οι Spiritbox.

22/7, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα, είσοδος: €50-150

Maneskin

Οι Maneskin μετά τη Eurovision το 2021 έβαλαν στόχο να κατακτήσουν τον κόσμο και τα κατάφεραν.

Επιτέλους και στην Ελλάδα το φαινόμενο από την Ιταλία και οι φαν του Damiano πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι. Μετά τη Eurovision το 2021 έβαλαν στόχο να κατακτήσουν τον κόσμο και τα κατάφεραν. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν κάνει δισεκατομμύρια streams, είναι headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη, έχουν sold out περιοδείες και η λίστα είναι ατελείωτη. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν οι φήμες για τις φοβερές συναυλίες τους.

23/7, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα, είσοδος: €70-230

«Deadpool & Wolverine»

Οι δύο προηγούμενες ταινίες του Deadpool, του υπερήρωα που κινείται στο ευρύτερο σύμπαν των X-Men της Marvel, είναι ίσως από τις λίγες που αγάπησαν και όσοι δεν είναι φαν γενικώς των υπερηρωικών ταινιών της τελευταίας εικοσαετίας – και αυτό γιατί ως τώρα έστεκαν ανεξάρτητες, χωρίς την προϋπόθεση να έχεις παρακολουθήσει άλλες πενήντα ταινίες και σειρές για να μπεις στη δράση, και βέβαια λόγω του unapologetically fun ομώνυμου χαρακτήρα που έχει πλάσει ο Ράιαν Ρέινολντς. Τώρα που μπαίνει και ο Wolverine του Χιου Τζάκμαν στο παιχνίδι δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί αυτό το στοιχείο, όπως και να ‘χει, πάντως, αυτό εδώ το σίκουελ υπόσχεται τουλάχιστον γερές δόσεις καφρίλας.

Από 25/7

Queens of the Stone Age

Οι Queens Of The Stone Age κατάφεραν να γίνουν οι ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς και να δημιουργήσουν μια ολόκληρη σκηνή για το stoner rock.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια! Οι Queens Of The Stone Age, που σχηματίστηκαν από τον Joshua Homme στο Palm Desert της Καλιφόρνια τη δεκαετία του '90, κατάφεραν να γιγαντωθούν, να γίνουν οι ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς και να δημιουργήσουν μια ολόκληρη σκηνή για το stoner rock, ένα από τα αγαπημένα μουσικά είδη του ελληνικού κοινού. Και φυσικά μόνο τυχαίο δεν είναι ότι οι QOTSA αποθεώνονται ως μία από τις καλύτερες live μπάντες του πλανήτη.

27/7, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα, είσοδος: €80-165

«Τραβιάτα»

Τραβιάτα

Η Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ηρώδειο το 2019 σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου είναι η δεύτερη όπερα της ΕΛΣ που θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο, από τις 27 Ιουλίου. Με βασικό σκηνικό στοιχείο τα δύο δωμάτια της Βιολέτας Βαλερί και με αναφορές στην Dolce Vita του Φελίνι, η δραματική ιστορία της πιο διάσημης Παριζιάνας εταίρας ξεδιπλώθηκε με ιδιαίτερη μαεστρία, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό. Η όπερα περιγράφει τον έρωτα μιας εταίρας με γόνο καλής οικογένειας του Παρισιού. Στην πρώτη διανομή η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της όπερας Ναντίν Σιέρα θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Βιολέτας Βαλερί, με τον ανερχόμενο τενόρο Φρέντι Ντε Τομάζο στον ρόλο του Αλφρέντο Ζερμόν και τον διεθνώς αναγνωρισμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά στον ρόλο του Τζόρτζιο Ζερμόν.

27, 28, 30, 31/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα

«Δημοκρατία»

Το 2024 είναι η χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967 και η Εθνική Πινακοθήκη, όπως έχει προαναγγείλει, οργανώνει μια μεγάλη περιοδική έκθεση για τη δημοκρατία. Μετά την «Αστυγραφία», τον Ιούλιο θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης με τον προσωρινό τίτλο «Δημοκρατία», στο πνεύμα των διαθεματικών εκθέσεων και της διεύρυνσης του ερμηνευτικού πλαισίου μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών τεχνών. Η έκθεση θα διερευνήσει την εικαστική γλώσσα των καλλιτεχνών που δραστηριοποιήθηκαν ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα σε αυτή την οδυνηρή ιστορική περίοδο, όπως και τη συσχέτισή τους με την Ισπανία και την Πορτογαλία, τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ενώ θα πλαισιωθεί από παράλληλες δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις.

Ιούλιος, Εθνική Πινακοθήκη

«Ορέστεια»

Ο Θόδωρος Τερζόπουλος σκηνοθετεί για πρώτη φορά την Ορέστεια του Αισχύλου και συνεργάζεται για πρώτη φορά με το Εθνικό Θέατρο. Η παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου τον Ιούλιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχει ως πρόθεση, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, «τη μελέτη του βάθους του μύθου της Ορέστειας και την αναζήτηση του απρόβλεπτου, του ασυνήθιστου, του παράδοξου… Θέτουμε ξανά το θεμελιώδες οντολογικό ερώτημα “περί τίνος πρόκειται”, ένα ερώτημα που δεν επιδέχεται οριστικές απαντήσεις, αλλά διαρκώς μας ενεργοποιεί προς την κατεύθυνση της ολοένα βαθύτερης έρευνας της ρίζας του ήχου, της λέξης, των πολλαπλών διαστάσεων του ανθρώπινου αινίγματος και της ανακατασκευής ενός νέου Μύθου».

Ιούλιος, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Lenny Kravitz

Οι φαν του Lenny Kravitz θα απολαύσουν ένα μοναδικό show.

Το AthensRocks υποδέχεται τον θρυλικό σούπερ σταρ στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, προσκαλώντας τους φαν του Lenny Kravitz σε ένα μοναδικό show. Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών και είναι μια καλή ευκαιρία να τον δεις από κοντά, επειδή τέτοιοι σταρ δεν έρχονται και πολύ συχνά από τα μέρη μας.

2/8, ΟΑΚΑ, Κηφισίας 37, Αθήνα, είσοδος: €85

«Alien: Romulus»

Το βασικό μειονέκτημα του νέου κεφαλαίου της Alien μυθολογίας δεν είναι άλλο από το όνομα του σκηνοθέτη Φέντε Άλβαρεζ, που με κανέναν τρόπο δεν τοποθετείται στο ίδιο τερέν με τους προκατόχους του (Ρίντλεϊ Σκοτ, Τζέιμς Κάμερον, Ντέιβιντ Φίντσερ και Ζαν-Πιερ Ζενέ). Επειδή όμως η ελπίδα –όπως και τα xenomorphs– πεθαίνει πάντα τελευταία, μπορούμε τουλάχιστον να ευχηθούμε πως αυτό εδώ το «ιντέρκουελ» (άκου τώρα πώς ονόμασαν τα σίκουελ-πρίκουελ που τοποθετούνται ενδιάμεσα σε προϋπάρχουσες ταινίες ενός franchise), που χώνεται μεταξύ των γεγονότων του πρώτου και του δεύτερου Alien, θα κινηθεί στο (ικανοποιητικό) επίπεδο των Prometheus και Covenant. Το τρέιλερ πάντως δεν είναι για πέταμα.

«Ικέτιδες»

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλμπαρη, επιστρέφει μετά από επτά χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σκηνοθετεί τις Ικέτιδες του Αισχύλου, μια τραγωδία που υμνεί τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια της γυναίκας. Το χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο των Ικετίδων εντοπίζεται στην πρωταγωνιστική θέση που έχει ο Χορός, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας. Τον Χορό θα απαρτίζουν η Μαρίνα Σάττι μαζί με τη χορωδία της, ένα γυναικείο σύνολο που ερμηνεύει πολυφωνικά παραδοσιακά τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο, ενώ τις δύο πιο γνωστές Δαναΐδες θα ερμηνεύσουν η Λουκία Μιχαλοπούλου και η Λένα Παπαληγούρα.

Αύγουστος, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Επίσης:

Φέτος θα δούμε και τους: Corey Taylor (28/5), Maustetytöt (31/5), Still Corners (31/5), Badbadnotgood (3/6), The Offspring (9/6), Parkway Drive (11/6), Archive (14/6), Megadeath (14/6), Parov Stellar (15/6), Mika (2/7), Opetha (3/7), Machine Head (4/7), Thievery Corporation (9/7), Asaf Avidian (12/7), Jacob Collier (13/7), Bring Me The Horizon (24/7), Placebo (1/8)

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.