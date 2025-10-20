Αυτό είναι το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στη Βρετανία

Με αφορμή την Εθνική Ημέρα Άλμπουμ, η Official Charts Company του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ποιο έργο θεωρείται «το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα».

Σύμφωνα με την επίσημη κατάταξη, την κορυφή καταλαμβάνει το «American Idiot» των Green Day- το έβδομο στούντιο άλμπουμ του θρυλικού πανκ ροκ συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004. Ένα πολιτικά φορτισμένο concept album, γεμάτο ένταση και κοινωνικό σχολιασμό, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους: «American Idiot», «Boulevard Of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».

Για τη διάκριση αυτή, οι Green Day σχολίασαν:

«Ηχογραφήσαμε το American Idiot ως μια βαθιά ανθρώπινη δήλωση ανυπακοής – ενάντια στον φόβο, ενάντια στα ψέματα, ενάντια στην απάθεια. Αλλά και ως ένα άλμπουμ με ιδέα που βασίζεται σε έναν χαρακτήρα. Ήταν επικίνδυνο, ήταν θορυβώδες, ήταν προσωπικό – και άλλαξε τα πάντα για εμάς.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση σημαίνει πολλά για τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους παντού».

Το άλμπουμ ανέβηκε απευθείας στο Νο1 των βρετανικών charts και παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της δεκαετίας του 2000. Από τότε έχει ξεπεράσει τις 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις και streams στο Ηνωμένο Βασίλειο, εδραιώνοντας τη θέση του ως κλασικό του είδους.

Οι Green Day έχουν προταθεί συνολικά για 19 βραβεία Grammy και έχουν αποσπάσει τέσσερα, μεταξύ άλλων για το Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ το 2005 με το American Idiot και ξανά το 2010 με το 21st Century Breakdown, την Ηχογράφηση της Χρονιάς το 2006 με το Boulevard Of Broken Dreams, καθώς και την Καλύτερη Ερμηνεία Εναλλακτικής Μουσικής το 1995 με το Dookie.