Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για πολιτιστικές εξορμήσεις το 2026

Το Λονδίνο ανακηρύχθηκε πρόσφατα η καλύτερη πόλη στον κόσμο με γνώμονα τον πολιτισμό, σύμφωνα με το περιοδικό Time Out.

Με βάση τις απόψεις περισσότερων από 24.000 κατοίκων πόλεων που συμμετείχαν σε έρευνα παγκοσμίως, η βρετανική πρωτεύουσα συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία χάρη στη θεατρική της σκηνή, καθώς και στα μουσεία και τις γκαλερί της.

Από τις 20 κορυφαίες πόλεις, οι εννέα βρίσκονται στην Ευρώπη, ενώ έξι από αυτές συγκαταλέγονται στην πρώτη δεκάδα.

«Από το Λονδίνο έως τη Λισαβόνα, κάθε πόλη που μπήκε στη φετινή κατάταξη διαθέτει θρυλικά μουσεία και μια ζωντανή σκηνή παραστατικών τεχνών, μαζί με ένα πολιτιστικό ημερολόγιο γεμάτο εκθέσεις, φεστιβάλ και εκδηλώσεις», δήλωσε η Grace Beard, travel editor του Time Out.

«Οι τοπικοί ειδικοί του Time Out έχουν καταγράψει τα σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία που δεν πρέπει να χάσει κανείς φέτος, προσφέροντας έναν πλήρη οδηγό για το πού να πάει κανείς και τι να δει το 2026».

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται στη λίστα

1. Λονδίνο

Οι ειδικοί του Time Out τόνισαν ότι η κατάταξη του Λονδίνου στην πρώτη θέση οφείλεται σε μια σειρά νέων πολιτιστικών αφίξεων και χώρων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το V&A East και το V&A East Storehouse, καθώς και το επικείμενο άνοιγμα της νέας τοποθεσίας του Μουσείου του Λονδίνου στο Smithfield.

Άλλα σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία είναι το West End, οι δωρεάν βραδιές κωμωδίας και η ποικιλία ζωντανής μουσικής, από avant-garde jazz έως death metal.

Το 90% των κατοίκων αξιολόγησε θετικά τη θεατρική σκηνή, το 88% τα μουσεία και το 81% τις γκαλερί.

2. Παρίσι

Η γαλλική πρωτεύουσα ήταν η μόνη πόλη της λίστας που έλαβε τέλεια βαθμολογία στον τομέα του πολιτισμού, με το 100% των κατοίκων να αξιολογεί θετικά τη σκηνή της πόλης.

Το Time Out ξεχώρισε επερχόμενες μεγάλες εκθέσεις, όπως τον Ματίς στο Grand Palais και τα «100 χρόνια Art Deco» στο Musée des Arts Décoratifs.

4. Βερολίνο

«Ο πολιτισμός στο Βερολίνο χαρακτηρίζεται από αντισυμβατικότητα και η πόλη παραμένει κέντρο ριζοσπαστικής καλλιτεχνικής έκφρασης το 2026», ανέφερε το Time Out.

Εκδηλώσεις όπως το Rave the Planet, το Christopher Street Day, η Πρωτομαγιά, το Karneval der Kulturen και το Fête de la Musique αποτελούν βασικά πολιτιστικά γεγονότα.

Επιπλέον, ξεχωρίζουν το Berlinale, η Berlin Art Week και το International Literature Festival, καθώς και οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια του Museum Island.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες χαρακτήρισαν την καλλιτεχνική σκηνή προσιτή, ενώ το 70% εξήρε τα μουσεία.

8. Μαδρίτη

Η ισπανική πρωτεύουσα θεωρείται «μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές πόλεις της Ευρώπης», χάρη σε χώρους όπως το Prado και το Reina Sofía, αλλά και μεγάλα φεστιβάλ.

Το 91% των ερωτηθέντων αξιολόγησε θετικά την πολιτιστική σκηνή, το 90% τα μουσεία και το 84% το θέατρο.

9. Φλωρεντία

Γνωστή για την Αναγέννηση, η Φλωρεντία θεωρείται «υπαίθριο μουσείο» και αποτελεί διαχρονικό προορισμό για τους λάτρεις της ιστορίας.

Μεγάλες εκθέσεις, όπως η αναδρομική του Mark Rothko στο Palazzo Strozzi, την καθιστούν ακόμη πιο ελκυστική.

Το 78% των κατοίκων αξιολογεί θετικά τα μουσεία και το 63% τις γκαλερί.

10. Κρακοβία

Η Κρακοβία, αν και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική ζωή.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν μπαρόκ, γοτθική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική στην Παλιά Πόλη, καθώς και το Μουσείο Czartoryski και το Κάστρο Wawel.

Το 86% των κατοίκων δήλωσε ικανοποιημένο από τον πολιτισμό της πόλης.

Εκτός δεκάδας

Η Κοπεγχάγη βρίσκεται στη 13η θέση, η Αθήνα στην 15η και η Λισαβόνα στην 20ή.

Η πλήρης κατάταξη των 20 πόλεων (Time Out)

Λονδίνο

Παρίσι

Νέα Υόρκη

Βερολίνο

Κέιπ Τάουν

Μελβούρνη

Σάο Πάολο

Μαδρίτη

Φλωρεντία

Κρακοβία

Ταϊπέι

Μαρακές

Κοπεγχάγη

Γουαδαλαχάρα

Αθήνα

Κάιρο

Πεκίνο

Τζαϊπούρ

Τσιάνγκ Μάι

Λισαβόνα

Με πληροφορίες από euronews.com