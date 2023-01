«Avatar: The Way of Water»: Ξεπέρασε τα 2 δισ. $ παγκοσμίως- Η 6η ταινία στην ιστορία του σινεμά Το πρώτο «Avatar», παραμένει η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών με 2,9 δισ. $

