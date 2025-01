Avatar 3: Το τρέιλερ της νέας ταινίας - Πότε κάνει πρεμιέρα  

Είναι ασφαλές πλέον να πούμε ότι το Avatar είναι ένα mega- franchise επιστημονικής φαντασίας, αφού ο «Δρόμος του Νερού» κέρδισε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως 13 χρόνια μετά την αρχική ταινία, αποτελώντας την τρίτη πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών παγκοσμίως.

Αφού το περσινό βιντεοπαιχνίδι Avatar: Frontiers of Pandora επέτρεψε στους θαυμαστές να εκπληρώσουν τις φαντασιώσεις των Na'vi, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να περιμένουμε το Avatar 3, το οποίο έχει τίτλο Avatar: Fire and Ash.

Ενώ τα σχέδια για την επέκταση του σύμπαντος του Avatar υπάρχουν εδώ και περίπου 15 χρόνια, με τη Disney να είναι πλέον υπεύθυνη για τη διαχείριση των 20th Century Studios και του θησαυρού των IPs επιστημονικής φαντασίας της - που περιλαμβάνει επίσης τα Planet of the Apes, Alien και Predator - τα πράγματα γίνονται πολύ πιο φιλόδοξα, αφού μια τεράστια «Avatar Land», παρόμοια με το Star Wars: Galaxy's Edge, ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.

Το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» έρχεται το 2025 και έχουν προγραμματιστεί δύο ακόμη συνέχειες. Όπως όλα δείχνουν, το Avatar 4 είναι προγραμματισμένο για τις 21 Δεκεμβρίου 2029 και το Avatar 5 θα ολοκληρώσει το πενταμερές έπος φαντασίας στις 19 Δεκεμβρίου 2031.

Το trailer για το τρίτο μέρος κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες:

Ακριβώς όπως και το The Way of Water, αναμένουμε και αυτό ότι θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο και θα παραμείνει αποκλειστικά σε αυτές για μήνες, προτού τελικά κυκλοφορήσει στο Disney Plus. Στη σκηνοθεσία και το σενάριο παραμένει ο Τζέιμς Κάμερον.