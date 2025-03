Αθωώθηκε η Dua Lipa για το «Levitating» – Το δικαστήριο απέρριψε αγωγή για λογοκλοπή

Νίκη για τη Dua Lipa στις δικαστικές αίθουσες, καθώς απορρίφθηκε η δεύτερη κατά σειρά αγωγή εις βάρος της για φερόμενη λογοκλοπή στο παγκόσμιο χιτ της Levitating. Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες από τους δημιουργούς L. Russell Brown και Sandy Linzer, που υποστήριζαν ότι αντέγραψε μελωδικά στοιχεία από τα τραγούδια τους Wiggle and Giggle All Night (1979) και Don Diablo (1980).

Η δικαστής Katherine Polk Failla, σε απόφασή της την Πέμπτη, έκρινε πως οι ομοιότητες των τραγουδιών είναι «γενικού χαρακτήρα» και βασίζονται σε μη προστατεύσιμα μουσικά στοιχεία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αντίστοιχα μοτίβα έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Μότσαρτ, τους Gilbert and Sullivan, ακόμη και από τους Bee Gees στο Stayin’ Alive.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Dua Lipa βγαίνει νικήτρια σε υπόθεση λογοκλοπής για το ίδιο τραγούδι. Το 2023, είχε απορριφθεί και η αγωγή του αμερικανικού συγκροτήματος Artikal Sound System, το οποίο ισχυριζόταν πως η Lipa είχε αντιγράψει το ρεφρέν του Levitating από το δικό τους τραγούδι Live Your Life (2015). Ο δικαστής είχε αποφανθεί τότε πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως η Lipa ή οι συνδημιουργοί της είχαν ποτέ «πρόσβαση» στο τραγούδι του συγκροτήματος – βασικό προαπαιτούμενο για τη στοιχειοθέτηση περί λογοκλοπής.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία ακόμη δικαστική διαμάχη, αυτή τη φορά από τον μουσικό Bosko Kante, που χρησιμοποίησε το talk box στο αυθεντικό κομμάτι. Ο Kante κατέθεσε αγωγή το 2023 ισχυριζόμενος ότι η φωνητική του συνεισφορά χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια σε remixes του τραγουδιού. Ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων δολαρίων και ποσοστά από τα κέρδη των remixes, τα οποία εκτιμά ότι ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια.

Οι ενάγοντες Brown και Linzer εστίασαν την κατηγορία τους στο εισαγωγικό ρεφρέν του τραγουδιού: "If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride," υποστηρίζοντας πως είναι αντιγραφή της φρασεολογίας και της μελωδίας από τα δικά τους έργα.

Ωστόσο, η δικαστής Failla ξεκαθάρισε ότι το «μουσικό ύφος» τύπου pop με disco αίσθηση, καθώς και η λειτουργία της μουσικής για ψυχαγωγία και χορό, δεν είναι στοιχεία που μπορούν να προστατευτούν νομικά. «Αν δεχθούμε το αντίθετο, θα ακυρώσουμε πλήρως την εξέλιξη της μουσικής σε αυτό το είδος», σημείωσε.

Η απόφαση δημοσιοποιήθηκε – συμπτωματικά – ανήμερα της πέμπτης επετείου από την κυκλοφορία του Levitating, το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο άλμπουμ Future Nostalgia.

Οι δικηγόροι των Brown και Linzer δήλωσαν στο Billboard ότι διαφωνούν με την απόφαση και θα ασκήσουν έφεση.

Η Dua Lipa δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο για την απόφαση μέχρι στιγμής.