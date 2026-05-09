«Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις Metallica»: Το post πριν τη μεγάλη συναυλία – Παράταση στα ΜΜΜ

Με μια φωτογραφία του James Hetfield στη σκηνή, οι Metallica καλούν το κοινό της Αθήνας να προετοιμαστεί για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

«Ξύπνα, Αθήνα. Σήμερα θα δεις Metallica», γράφει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, η οποία δημοσιεύθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μόλις μερικές ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στην Ελλάδα.

Οι θρύλοι της metal επιστρέφουν στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στη -για πολλούς- μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.

Metallica στο ΟΑΚΑ: Παράταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η διοργανώτρια εταιρεία High Priority Promotions ενημέρωσε το κοινό για την παράταση κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατό περισσότεροι από όσους θέλουν να μεταβούν και μετά τη συναυλία να φύγουν από το ΟΑΚΑ.

Σε ανάρτηση, η παραγωγή έγραψε ότι:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, για τη διευκόλυνση της αποχώρησης του κοινού μετά τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 9 Μαΐου, θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) έως τη λήξη της συναυλίας, καθώς και ενίσχυση των δρομολογίων με επιπλέον συρμούς. Ο τελευταίος συρμός από τον σταθμό "Ειρήνη" με κατεύθυνση προς Κηφισιά θα διέλθει στις 00:56, ενώ ο τελευταίος συρμός προς Πειραιά θα διέλθει στις 00:50* (έως τον σταθμό Ομόνοια). Επιπλέον, το Σάββατο οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν σε 24ωρη βάση».

Metallica: Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Νωρίτερα, η διοργάνωση προειδοποίησε το κοινό για όσα απαγορεύονται εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

Όπως έχει ενημερώσει:

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ουσίες».



Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose αναμένεται να ανέβουν στο stage γύρω στις 18:00, οι Gojira στις 19:00 και οι Metallica στις 20:30 (κατά προσέγγιση).

Metallica: Είσοδος ανάλογα με τα εισιτήρια

Τι ισχύει για κατόχους εισιτηρίων Αρένας:

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη)

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).



Τι ισχύει για κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10

H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15

H Είσοδος Καθήμενων 17, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. γαλάζια πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»)



Τι ισχύει για τους κατόχους εισιτηρίων για ΑμεΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3 (βλ. «P»)

