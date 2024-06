Athens Pride 2024: Όλες οι δράσεις των επόμενων ημερών

Συζήτηση: «Κόβεται το σεξ;»: Σεξ και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Κόβεται το σεξ; Σταματάει η ερωτική επιθυμία με την ηλικία; Αλλάζει ο τρόπος που κάνουν σεξ τα LGBTQI+ άτομα άνω των 50; Πόσο επηρεάζει την σεξουαλική αυτοπεποίθηση η ανυπαρξία εικόνων με μεγαλύτερα άτομα σε ερωτικές στιγμές; Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στη σεξουαλική επαφή ακόμα και μέσα στην Κοινότητα;

Η Proud Seniors Greece σπάει το ταμπού της σεξουαλικής επιθυμίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και οργανώνει μία συμμετοχική εκδήλωση όπου όλα μπορούν να ειπωθούν. Προσωπικά βιώματα, επιστημονικά στοιχεία, εικόνες, βίντεο και ένας διαδραστικός τρόπος με τον οποίο όλα τα άτομα θα μπορούν να παρεμβαίνουν κρατώντας την ανωνυμία τους.

Σεξ και LGBTQI+ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Εάν δεν μας αφορά σήμερα, θα το βρούμε μπροστά μας αύριο ή μεθαύριο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις: Σοφία Αντωνιάδου, Κλινική Ψυχολόγο (BSc), Σεξολόγο (MSc) και Μαρίνα Αρβανιτάκη, Κλινική Επότρια (GSRD), Ψυχολόγος, Sex Therapist Sex Positive προσέγγισης.

Χώρος: HGW Std. (Μαυρομιχάλη 138, Αθήνα)

Ημερομηνία: Πέμπτη 13 Ιουνίου, Ώρα: 19:00 - 23:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Συζήτηση: Butch, femme and beyond: Ο ρόλος της επιτέλεσης φύλου στη διαμόρφωση της λεσβιακής ταυτότητας

Ο τρόπος που επιτελούμε το φύλο μας αποτελεί έναν συνεχόμενο διάλογο μεταξύ ημών και του κόσμου· η αντίληψη του φύλου μας διαμορφώνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν κοινωνικά και η κοινωνική μας πρόσληψη αντίστοιχα διαμορφώνεται από το πώς επιτελούμε το φύλο μας. Η σχέση αυτή δεν είναι απαραίτητα άμεση, ξεκάθαρη, συνειδητή ή προβλέψιμη, όμως είναι πλήρως διαμορφωτική για την ταυτότητα, την επιθυμία και την κοινωνική μας συμπεριφορά. Η ίδια η λέξη «λεσβία» είναι διαφορετικά φορτισμένη για κάθε μία μας, ακόμη κι αν αυτό δεν εκφράζεται πάντοτε δημόσια: είναι απελευθερωτική, περιοριστική, ντροπιαστική, περιγραφική ή επαναστατική ανάλογα με το ποια θα ρωτήσουμε. Τι σημαίνει, λοιπόν, για μια λεσβία η επιτέλεση του φύλου της; Τι σημαίνει για εκείνη το να είναι butch, femme ή να απορρίπτει για την εαυτή της τις συγκεκριμένες ταυτότητες; Πώς επηρεάζει η επιτέλεση του φύλου της τη διαμόρφωση της επιθυμίας, της συμπεριφοράς, της σεξουαλικής έκφρασης και της ίδιας της αυτοαντίληψής της; Πόσο συνειδητά ή αυθόρμητα έχει προκύψει για εκείνη αυτή η επιτέλεση; Σε αυτό το πάνελ συζήτησης θα εξετάσουμε πέρα από την επιφάνεια, με τρόπο βιωματικό πλην πολιτικό, τις πρώτες ύλες που σμιλεύουν τη λεσβιακή ταυτότητα.

Συμμετέχουν:

Σαββούλα Οικονόμου, κωμικός, μέλος της ομάδας Queer Space Athens

Lee, μέλος του συντονιστικού οργάνου της ομάδας Queer Space Athens

Άντα Πανά, επιχειρηματίας

Συντονισμός: Εύα Ξευγένη, αρχισυντάκτρια της Womanlandia

Χώρος: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Ιουνίου, Ώρα: 18:00 - 19:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Προβολή: Λεσβία

Τη δεκαετία του ‘70, λεσβίες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν σε ένα μικρό χωριό της Λέσβου. Ενώ οι εντάσεις με τους κατοίκους αυξάνονται, η σκηνοθέτρια Τζέλη Χατζηδημητρίου -ντόπια και λεσβία η ίδια- αφηγείται μια ιστορία 40+ χρόνων γύρω από την αγάπη, την κοινότητα, τις συγκρούσεις, αλλά και τι σημαίνει να νιώθει κανείς αποδεκτός.

Η σκηνοθέτρια, φωτογράφος και συγγραφέας Τζέλη Χατζηδημητρίου φέρει υπερήφανα και διττά την ταυτότητα της Λεσβίας. Με την ομώνυμη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της παραδίδει μια πολύτιμη καταγραφή της πορείας της Ερεσού από τη δεκαετία του 70 έως σήμερα, διασώζοντας ταυτόχρονα ένα σημαντικό κομμάτι της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ημερολόγια, φωτογραφίες, βίντεο και συνεντεύξεις των ανθρώπων που καθόρισαν την ανθρωπογεωγραφία και το πνεύμα της περιοχής μέσα στα χρόνια, ξετυλίγεται η συναρπαστική ιστορία ενός τόπου αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, που αξίωσε συμπερίληψη και ίση μεταχείριση, ακόμα κι όταν αυτά δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Μια ιστορία τόσο παλιά και τόσο καινούργια, επίκαιρη όσο ποτέ, τη στιγμή που στην Ελλάδα σήμερα δίνεται ξανά η μάχη για τα ίσα δικαιώματα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισε Ειδική Μνεία (Mermaid) και Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του ελληνικού προγράμματος. Το ντοκιμαντέρ απέσπασε επίσης το Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο Κοινού στο Festival Écrans Mixtes στη Λυόν, ενώ συνεχίζει το ταξίδι του σε πολυάριθμα φεστιβάλ του εξωτερικού(BFI Flare London LGBTQIA+ Festival, Roze Filmdagen - Amsterdam LGBTQ+ Film Festival, The Greek Film Festival in Berlin, Lovers Film Festival στο Τορίνο, Thin Line Fest στο Τέξας, Pink Apple Film Festival στην Ελβετία κ.ά.).

Η «Λεσβία» κυκλοφόρησε την Πέμπτη 4 Απριλίου στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από το Cinedoc.

Χώρος: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Ιουνίου, Ώρα: 20:00 - 21:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Προβολή & Βιβλιοπαρουσίαση-Συζήτηση: Ίντερσεξ: «Η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του φύλου στη Δύση» της Δήμητρας Τζανάκη

Η Intersex Greece και η συγγραφέας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Ίντερσεξ: «Η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του φύλου στη Δύση» θα συζητήσουν για την ίντερσεξ κατάσταση και το κίνημα στην Ελλάδα, το φύλο και την κατασκευή του. Νωρίτερα, θα γίνει προβολή της ταινίας WHO I AM NOT (2023) σε συνεργασία με την Cinedoc και στη συνέχεια θα ακολουθήσει διάλογος με τα συμμετέχοντα άτομα.

Δήμητρα Τζανάκη, διδάσκουσα στο ΚΕΔΙΒΙΜ & στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Βουβάκη Βασιλική, πρόεδρος της INTERSEX GREECE

Χώρος: Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3, Αθήνα)

Ημερομηνία: Τρίτη 11 Ιουνίου, Ώρα: 18:00 - 21:30

Προβολή: 18:00, Συζήτηση: 20:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Προβολή: Transistence

Στις 10 Ιουλίου 2023, η Άνα, μια τρανς γυναίκα, μετανάστρια από την Κούβα, δολοφονείται άγρια μέσα στο σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας. Άλλο ένα τρανσφοβικό έγκλημα μίσους σε μία χώρα που αναγνωρίζει και παρέχει ελάχιστα δικαιώματα στα τρανς πρόσωπα.

Την ίδια χρονιά, η Ισπανία ψηφίζει το πιο προοδευτικό πλαίσιο νόμου για τα τρανς δικαιώματα στην Ευρώπη. Πώς ο νόμος επηρεάζει τις ζωές των μελών της κοινότητας αυτής; Από την πρώτη τρανς βουλεύτρια της Ισπανίας Carla Antonelli μέχρι τη Γενική Γραμματέα Ισότητας Ángela Rodríguez Martínez, άτομα που αγωνίζονται για τα τρανς δικαιώματα αφηγούνται την πραγματικότητά τους σε κοινωνίες δύο ταχυτήτων.

«Απλά θέλουμε να ζήσουμε», λέει το Darko στη Μαδρίτη, ενώ η Άννα Κουρουπού από την Αθήνα, δηλώνει ρητά: «Έχουμε πόλεμο».

Οι δημοσιογράφοι της Popaganda, Αναστασία Βαϊτσοπούλου και Ιωάννης Τσιούλης ξεκινούν από την Αθήνα και ταξιδεύουν μέχρι τη Μαδρίτη για να ερευνήσουν τα τρανς βιώματα.

Στις 4 Οκτωβρίου 2023, το cross border ντοκιμαντέρ έκανε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία, για μια από τις πιο αορατοποιημένες κοινότητες, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Ένα ντοκιμαντέρ των: Αναστασία Βαϊτσοπούλου & Ιωάννη Τσιούλη με τους: Carla Antonelli, Darko Decimavilla, Sandra Herrero, Iñaki Paredero, Ángela, Rodríguez Martínez, Riley Suárez Ortega, Maribel Torregrosa, Άννα Κουρουπού, Βασίλης Σωτηρόπουλος

Χώρος: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Ημερομηνία: Δευτέρα 10 Ιουνίου, Ώρα: 19:00 - 19:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Party: Open Air Party @ Pittaki Str.

Για 8η χρονιά το Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint και το περιοδικό Antivirus γιορτάζουν το Athens Pride με το αγαπημένο σας Open Air Party στην οδό Πιττάκη στο Μοναστηράκι.

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου από τις 18:00 και μετά μαζευόμαστε στο πιο hot event του Pre-Pride προγράμματος και γιορτάζουμε μέχρι το βράδυ με δυνατή μουσική, χορό, δωρεάν προφυλακτικά, γρήγορες εξετάσεις και ενημέρωση για τη σεξουαλική υγεία.

Χώρος: Οδός Πιττάκη, Μοναστηράκι

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Ιουνίου, Ώρα: 18:00 - 23:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Προσβάσιμος χώρος σε αμαξίδιο. Πλησίον μετρό Μοναστηράκι.

Performance & Συζήτηση: Μπαμπά, θέλω να ντρέπεσαι για μένα

Με κεντρικό άξονα τα βιώματα και τις πολλαπλές ιδιότητες του/της performer/συγγραφικού πλάσματος, η performance θα εστιάσει στο queer shame.

Η εναλλαγή μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας στην performance, επιχειρεί να καταδείξει την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων που χαρακτηρίζουν queer (και μη) άτομα. Τα ίδια τραυματικά βιώματα μπορεί να μετουσιώνονται σε κωμωδία και σε τραγωδία, κι ωστόσο ως τραγικά είναι που εκτιμώνται περισσότερο.

Αντίστοιχα, queer άτομα χαίρουν διαφορετικής αποδοχής ανάλογα με την ταυτότητα που προβάλλουν (αυτή του πανεπιστημιακού/συγγραφικού πλάσματος vs. του ντιγκιντάγκα με ολόσωμη παγιέτα). Παρότι επιφανειακοί, τέτοιοι παράγοντες είναι καθοριστικοί ως προς την αντίληψη και την έκφραση του μίσους ενάντια στην queer ταυτότητα.

Χώρος: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Ιουνίου, Ώρα: 20:00 - 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη

Προσβασιμότητα: Είσοδος προσβάσιμη σε αμαξίδιο. Προσβάσιμη τουαλέτα.

Βιωματικά Εργαστήρια - Σεμινάρια: Ως Εδώ! - Εργαστήριο αυτοπροστασίας, οριοθέτησης και αυτοάμυνας

Το Athens Pride 2024 σας προσκαλεί με χαρά στo εργαστήριο αυτοπροστασίας, οριοθέτησης και αυτοάμυνας ‘Ως Εδώ!’!

Το σώμα μου - αυτό το αδιανόητο πλάσμα μέσα από το οποίο βιώνω την ύπαρξη - μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και να γίνει άλλα χίλια. Όλα όσα έχω ζουν εκεί. Στο στήθος μου νιώθω να φουσκώνει η αγάπη. Τα πόδια μου νιώθω να ξεσηκώνει ο χορός. Μέσα από τη μύτη μου μυρίζω αυτά που με κάνει να νιώθω ότι είμαι σπίτι. Στις αναμνήσεις μου εκτείνεται η μόνη μου πατρίδα - η παιδική μου ηλικία. Στα έγκατα του σώματός μου ζει και ο φόβος που μου σφίγγει στο στομάχι - ο φόβος που μου φόρτωσαν κάποιοι άλλοι: οι κακοποιητές, οι εξουσιαστές, οι φασίστες, οι μισάνθρωποι.

Το αγαπώ το σώμα μου. Το θέλω για να αγγίξω, για να μυρίσω, για να γευτώ κάθε χιλιοστό της μίας και μοναδικής ζωής μου. Το θέλω όπως είναι, δεν θέλω να το κρύβω, το θέλω αληθινό και το θέλω για να λάμπει το μέσα μου στον κόσμο.

Κάποιοι με μισούν για αυτό. Με μισούν διότι μισούν πιο βαθιά από όλους τον εαυτό τους. Δεν είναι ευθύνη μου να τους φτιάξω. Δεν είναι ευθύνη μου να τους εκπαιδεύσω. Η μόνη μου ευθύνη είναι απέναντι σε εμένα. Να με αποδεχτώ. Να με αγαπήσω. Να με υπερασπιστώ. Κι αφού μου κήρυξαν τον πόλεμο, να κάνω το σώμα ακρίτα της ψυχής μου και όπλο τρομερό, που πάνω τους θα στρέψω.

Στο εργαστήριο θα κάνουμε βιωματικές ασκήσεις αυτοπροστασίας, οριοθέτησης και αυτοάμυνας κατά της έμφυλης, σεξιστικής, ομοφοβικής και φασιστικής βίας.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα.

Χώρος: AKBAN Ninjutsu Itten Dojo (Αντιλόχου 5, Αθήνα)

Ημερομηνία: Παρασκευή 14 Ιουνίου, Ώρα: 17:30 - 19:00

Είσοδος: Ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής

Προβολή: To καλοκαίρι της Κάρμεν

Πλοκή: O Δημοσθένης κι ο Νικήτας δεν είναι ζευγάρι. Είναι κολλητοί φίλοι από τη Σχολή - σπούδασαν και οι δύο υποκριτική, ο Δημοσθένης τα παράτησε κι έγινε δημόσιος υπάλληλος, ο Νικήτας φιλόδοξος σκηνοθέτης. Έχει μάλιστα πρόταση από έναν Γάλλο παραγωγό να χρηματοδοτήσει την πρώτη μεγάλου μήκους του ταινία, με την προϋπόθεση να παραδώσει μέσα σε λίγες μέρες ένα έξυπνο treatment για μία low-budget ιδέα που θα αποτυπώνει το fun, sexy ελληνικό καλοκαίρι.

Ο Δημοσθένης του προτείνει να τη γράψουν μαζί και να εξιστορεί το καλοκαίρι που υιοθέτησε την Κάρμεν, το μικρό σκυλάκι του πρώην του. Ο Νικήτας δέχεται διστακτικά (είχαν κάνει και στο παρελθόν μία -καταστροφική για τη φιλία τους- απόπειρα να γράψουν μαζί), και οι δυο τους, εκεί στα βράχια, αρχίζουν να βάζουν σε σεναριακή σειρά μνήμες, ασυμφωνίες, χωρισμούς, πόνο, απώλειες, χαρές, one-night-stands, παρεξηγήσεις, γέλια και πίκρες από «Το Καλοκαίρι της Κάρμεν». Φυσικά, κρατώντας τα πάντα fun, sexy και low budget.

Τιμή εισιτηρίου: 7€

Δυνατότητα για ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου υπάρχει στο site του κινηματογράφου, το βρίσκετε εδώ.

Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Μαυροειδής

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Τσιαντούλας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Νικόλας Μίχας, Βασίλης Τσιγκριστάρης

Χώρος: Δαναός 2, Αμπελόκηποι

Ημερομηνία: Τετάρτη 12 Ιουνίου, Ώρα: 21:00 - 23:00

Είσοδος: Τιμή εισιτηρίου: 7€

