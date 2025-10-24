Ασιατική κουζίνα στην Κυψέλη και άλλες 17 εκδηλώσεις που αξίζουν αυτή την εβδομάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Νεκρή φύση σε χαντάκι

Ο Φάουστο Παραβιντίνο χρησιμοποιεί την ιστορία μιας νεκρής κοπέλας ως αφορμή, για να μιλήσει για μια κοινωνία απογοητευμένη, βαριά άρρωστη, χωρίς ιδανικά, ανίκανη να ονειρευτεί, που αρκείται στην επιβίωση μέσα στην ολοκληρωτική επικράτηση ενός άκρατου και αδηφάγου καπιταλισμού.

25/10-11/1, Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-16 ευρώ

Η Μονίκ δραπετεύει

Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Η παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί, εξετάζει με ευαισθησία και ειλικρίνεια την σύνθετη και οικουμενική σχέση μητέρας και γιου, μια αμφίσημη σχέση που ενέχει τρυφερότητα μα και τραύμα, αγάπη μα και οργή, μπορεί όμως να αποτελέσει και πεδίο για ένα ουσιαστικό ταξίδι σύνδεσης και αυτογνωσίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Θέμις Μπαζάκα και Δημήτρης Φουρλής.

23/10-16/11, θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, Πέμ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 12-23 ευρώ

Πιρούνια σε ακριβά σπορτέξ

Φωτ.: Βασίλης Καραδάτκος

Ένα πρόσωπο, μόνο σε μια σκηνή λίγο πριν από μια κρίσιμη ακρόαση, αναμετριέται με τον εαυτό του μέσα από καθημερινές ιστορίες, θραύσματα αναμνήσεων, εξωτερικές μεταμφιέσεις και εσωτερικές μεταμορφώσεις, καθώς ο χρόνος κυλά ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο του Κωσταντή Ντίσιου σε σκηνοθεσία Τάσου Καρακύκλα.

23/10-27/11, Red Jasper, Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη, Πέμ. 21:15, είσοδος: 10-14 ευρώ

Ράφτης Κυριών

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ο Ζορζ Φεντό, μάστορας του μηχανισμού της κωμωδίας, γράφει με τρελή νεανική διάθεση μια κωμωδία με δαιμονικό ρυθμό, συνεχόμενες ανατροπές, ακραίες παρεξηγήσεις, σασπένς και απρόβλεπτη κωμική εξέλιξη. Το θέμα του έργου είναι οι περιπέτειες των ανθρώπων που εγκλωβισμένοι σε μια σειρά ηθικών κανόνων δεν μπορούν να αντισταθούν στις ερωτικές επιθυμίες τους. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας με την ιδιαίτερη ματιά του στα κείμενα και το ανατρεπτικό του χιούμορ σκηνοθετεί τον Ράφτη Κυριών σαν ένα κωμικό πείραμα με θέμα την απιστία.

24/10-21/12, θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Τετ., Κυρ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 21:00, είσοδος: 17-25 ευρώ

Πνεύμονες

Φωτ.: Joey Leo

Βραβευμένο στα Off West End Awards ως το καλύτερο νέο έργο του 2013, οι «Πνεύμονες» είναι ένα σύγχρονο, ανατρεπτικό έργο που φέρνει στο προσκήνιο τις αγωνίες της νέας γενιάς: έρωτας, οικολογική κρίση, υπαρξιακά διλήμματα και μια ερώτηση που τα ανατρέπει όλα – είναι ηθικό να φέρεις ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο; Ένας άντρας και μια γυναίκα, ένα ζευγάρι τριαντάρηδων, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο καθοριστική απόφαση της ζωής τους.

25/10-28/12, θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα, πλατεία Ηλ. Σταθμού Ν. Φαλήρου, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος από 14 ευρώ

Η Λένι Ρίφενσταλ κοιμάται τα βράδια;

Φωτ.: Γιώτα Εφρεμίδου

Η παράσταση ζωντανεύει τη διαδρομή μιας αμφιλεγόμενης γυναίκας που άλλαξε την ιστορία του σινεμά και άνοιξε τον διάλογο για τα όρια της τέχνης και της ηθικής, της σκηνοθέτιδας που έφτιαξε αριστουργήματα εικόνας αλλά και την προπαγάνδα που αποθέωσε τον Χίτλερ και το Γ’ Ράιχ, στηρίζοντας την εξουσία του. Η Ρίφενσταλ παραμένει μια ενδιαφέρουσα φιγούρα ακόμη και σήμερα, τόσο εξαιτίας του καλλιτεχνικού της έργου όσο και εξαιτίας της σύνδεσής της με το ναζιστικό καθεστώς. Σήμερα η συζήτηση για το αν μπορεί να διαχωριστεί η τέχνη από τον καλλιτέχνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

25/10-31/1, θέατρο Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Κεραμεικός, Σάβ. 21:00, είσοδος: 10-16 ευρώ

Στρίγγλα

Φωτ.: Γιώργος Στριφτάρης

Το εμβληματικό σαιξπηρικό έργο ανασχηματίζεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή, η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρωγμές ανάμεσα στην επιβολή και την υποταγή, την ελευθερία και τη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο. Η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ.

23/10-16/11, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 5-15 ευρώ

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί το τελευταίο και πιο ώριμο έργο της Βρετανίδας Μπεθ Στιλ. Η Στιλ, διακεκριμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος, είναι ευρέως γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα των έργων της. Παιδί ανθρακωρύχου και η ίδια, δημιουργεί έργα σύγχρονα, με ισχυρή πολιτική διάσταση, που εξετάζουν τον αντίκτυπο των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Από 24/10, θέατρο Χώρα, Αμοργού 20, Κυψέλη, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 21:15, Κυρ. 18:00, είσοδος: από 15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Kiki & Colette | The Age of Time

Φωτ.: Άρης Μιχαλόπουλος

Η Kiki de Montparnasse και η Colette, οι δύο εμβληματικές περσόνες των Παρισινών «années folles» («τρελών χρόνων») της δεκαετίας του 1920, άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους τόσο ως καλλιτέχνιδες όσο και ως πρωτοποριακές προσωπικότητες. Οι δύο γυναίκες, έναν αιώνα μετά, αποτέλεσαν έμπνευση για τις ερμηνεύτριες Αλίκη Γερμανού και Νικολέτα Ξεναρίου για να δημιουργήσουν μια χοροθεατρική παράσταση-τριλογία. Βασικό άξονα αποτελεί η έννοια του αέναου κύκλου του χρόνου ως κρίκου διασύνδεσης με το παρελθόν που επανέρχεται στο τώρα ως νέα εκδοχή.

24-25/10, 21:00, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, είσοδος: από 12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Brian Jackson

Φωτ.: Louise Comet

Υπάρχουν φωνές που δεν ξεθωριάζουν ποτέ· ήχοι που ταξιδεύουν μέσα στις δεκαετίες σαν μυστικοί αγγελιοφόροι, κουβαλώντας μαζί τους μηνύματα δικαιοσύνης, αγάπης και αντίστασης. Ο Brian Jackson είναι ένας από αυτούς. Ο άνθρωπος που χάραξε την ιστορία της μουσικής μαζί με τον Gil Scott-Heron, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική βραδιά στην Αθήνα.

31/10, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: από 28 ευρώ

Davadur presents Yunis & Tasos Stamou

O Αιγύπτιος ηλεκτρονικός μουσικός YUNIS.

Το Davadur επανέρχεται και ξεκινάει ζωντανά με Arabtronica. Περιοδεύοντας στην Ευρώπη με υλικό από τον νέο του δίσκο «Ninety Nine Eyes», ο Αιγύπτιος ηλεκτρονικός μουσικός YUNIS θα μοιραστεί τη σκηνή με τον εγχώριο Τάσο Στάμου, με τον οποίο μοιράζονται (πέρα από τη δισκογραφική εταιρεία Akuphone) αρκετές κοινές παραδοχές πάνω στα πειράγματα αλλά και στον σεβασμό στις μουσικές παραδόσεις της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.

23/10, 21:00, Plex, Κεραμεικού 28, Κεραμεικός, είσοδος: από 12 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Sol Gabetta & Bertrand Chamayou

Φωτ.: Marco Borggreve

Η Αργεντινή βιολοντσελίστα και ο Γάλλος πιανίστας ανήκουν στους πλέον προβεβλημένους σολίστ που αναδείχθηκαν στον 21ο αιώνα. Στην πρόσφατη κοινή δισκογραφική τους δουλειά κατέθεσαν συναρπαστικές ερμηνείες των έργων του Φέλιξ Μέντελσον για βιολοντσέλο και πιάνο, παίζοντας επίσης και τραγούδια χωρίς λόγια που έγραψαν ευφάνταστοι δημιουργοί του σήμερα ειδικά για τους δύο καλλιτέχνες. Από το εκπληκτικό αυτό ρεπερτόριο αντλούν το κύριο σώμα της πολυαναμενόμενης εμφάνισής τους στην Αθήνα.

22/10, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

ΠΑΡΤΙ

EDEN presents APPARAT

Ο Apparat (aka Sascha Ring) είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Συνιδρυτής των Moderat μαζί με τους Modeselektor, έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην ευρωπαϊκή σκηνή, γεφυρώνοντας το συναίσθημα με την τεχνολογία μέσα από ένα μοναδικό μείγμα electronica, ambient και techno. Στην σκηνή ανεβαίνουν επίσης οι Night Μanoeuvres –η νέα συνεργασία των Absolute και Dot Major των London Grammar– καθώς και ο Jay Jay.

26/10, 17:30, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, είσοδος: από 24 ευρώ

VLCT Clubnight w/ Basswell & William Luck

O Dj Basswell.

Άλλη μία raw techno βραδιά από δύο powerhouses του είδους, με support από τους Cirkle b2b Salin, Na/Na, Vssls. By Blend, SEDS, and VLCT.

25/10, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

aux : Adriana Lopez

H Κολομβιανή καλλιτέχνιδα Adriana Lopez.

Η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα με έδρα τη Βαρκελώνη είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες εκπροσώπους της techno σκηνής, γνωστή όχι μόνο για τις παραγωγές της αλλά και για τα DJ sets της, με σήμα κατατεθέν ένα ωμό, υπνωτικό και δυναμικό στυλ. Μαζί με τους Adam Des x Indelekt, a.metz x Cirkle.

24/10, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: από 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εν Tούτω Νίκα

Γεωργία Λαλέ, You were asking for it! (2025), σεντόνια, κλωστές ραψίματος, μελάνι για ύφασμα, 91,5 x 71 εκ.

Η Γεωργία Λαλέ, γνωστή για το ακτιβιστικό της έργο καλλιτέχνιδα, δημιουργός της Ροζ Σημαίας, μας καλεί σε ένα ταξίδι στον χρόνο, στους αγώνες και στον πόνο των γυναικών, με οδηγό την Άννα, μορφή από το σχολικό αναγνωστικό Αλφαβητάριον (1955) της Α΄ δημοτικού. Το ταξίδι αυτό της Άννας ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει ως τις μέρες μας. Η Λαλέ, χρησιμοποιώντας την εικαστική γλώσσα των επιτύμβιων στηλών, ξεκινά την πορεία της πρωταγωνίστριάς της από το Μεγάλο Ανάγλυφο των Ελευσίνιων Μυστηρίων (440-430 π.Χ.) με τη μητέρα-θύμα βιασμού και θεά της καλλιέργειας, Δήμητρα, και την κόρη της-θύμα γυναικοκτονίας και θεά του Άδη, Περσεφόνη, να ευλογούν το οδοιπορικό της.

23/10-29/11, Α.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Αισθητική τοπογραφία

Ο Δημήτρης Πικιώνης στους Δελφούς. Φωτ.: Μουσείο Μπενάκη

Ο Δημήτρης Πικιώνης (1887-1968) υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα του 20ού αιώνα για τον ελληνικό πολιτισμό. Παρότι υπήρξε σύγχρονος των Le Corbusier και Mies van der Rohe, προσπάθησε να ενσωματώσει στην αρχιτεκτονική του τη λαϊκή παράδοση με τη μοντέρνα αφαίρεση. Αντιμετώπισε τη σύνθεση της κλασικής αρχιτεκτονικής με την ελληνική ταυτοτική κουλτούρα σαν στοίχημα. Η έκθεση εστιάζει στη μορφολογική αντιμετώπιση της πρόσβασης στην Ακρόπολη, με φωτογραφικές αποτυπώσεις των μονοπατιών. Το υλικό αυτό συμπληρώνεται με στοιχεία των έργων του που εξηγούν τη δημιουργική μέθοδο που ακολουθεί.

23/10-25/1, Μουσείο Μπενάκη-Κτίριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Asian Food Festival 2025

Φωτ.: Athens Asian Food Festival 2025/ Instagram

Το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στην ασιατική κουζίνα και κουλτούρα έρχεται στη ζωντανή και πολυπολιτισμική Δημοτική Αγορά Κυψέλης για ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες με μοναδικές αυθεντικές γεύσεις από Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊλάνδη, Κίνα, Βιετνάμ και άλλες χώρες και πολλή μουσική.

25-26/10, 12:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Σποράδων 44