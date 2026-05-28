Αριστείο Μποδοσάκη 2026: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των φετινών βραβευόμενων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε τα ονόματα των φετινών βραβευόμενων με το Αριστείο Μποδοσάκη 2026.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, φέτος τιμώνται δύο διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο ζωής τους, το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης.

Πρόκειται για τους: Χρίστο Παπαδημητρίου και Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg.

Συγκεκριμένα στον τομέα των Τεχνολογικών Επιστημών, το Αριστείο Μποδοσάκη 2026 απονέμεται στον Χρίστο Παπαδημητρίου, καθηγητή Πληροφορικής στην τιμητική έδρα της οικογένειας Donovan, Πανεπιστήμιο Columbia, Η.Π.Α.

Στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, το Αριστείο Μποδοσάκη 2026 απονέμεται στην Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg, Καθηγήτρια Οικονομικών και Παγκόσμιων Υποθέσεων στην τιμητική έδρα William Nordhaus, Πανεπιστήμιο Yale, Η.Π.Α.

Τα Αριστεία Μποδοσάκη θα επιδώσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στην Τελετή Απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Αριστείο Μποδοσάκη απονέμεται ανά διετία σε Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο €100.000. Αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την επιλογή των βραβευόμενων επιστημόνων είναι η Επιτροπή Αριστείων, στην οποία συμμετέχουν οκτώ διεθνούς κύρους ξένοι επιστήμονες, κάτοχοι κορυφαίων επιστημονικών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, το BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Prize, το Boltzmann Medal, το Lorentz Medal, το Spinoza Prize και το NIH Director’s Pioneer Award, και εξέχοντα μέλη επιστημονικών ακαδημιών.

«Στόχος του Αριστείου Μποδοσάκη είναι αφενός να αποτελεί την κορυφαία επιστημονική αναγνώριση στη χώρα μας για Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες που με την αφοσίωσή τους στην επιστήμη, την ακεραιότητα και το δημιουργικό τους πνεύμα διεύρυναν τα όρια της γνώσης, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην εξέλιξη της επιστήμης, αφετέρου να προβάλλει ουσιαστικά πρότυπα για τις γενιές που ακολουθούν», αναφέρει η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη.

«Ο θεσμός στηρίζεται σε μια αυστηρή και αδιάβλητη διαδικασία αξιολόγησης, με τη συμβολή μιας Επιτροπής Αριστείου αποτελούμενης από ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους και κορυφαίου επιστημονικού αποτυπώματος. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στον κύκλο των βραβευθέντων του θεσμού την κυρία Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg και τον κύριο Χρίστο Παπαδημητρίου».