ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αριάνα Γκράντε: Συστήνει τη νέα της περσόνα στο πρώτο teaser του τραγουδιού «Petal» - «Γεια σας, είμαι η Pepper»

Αναμένοντας την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ και τραγουδιού της Petal, η Αριάνα Γκράντε συστήνει την νέας της περσόνα

The LiFO team
The LiFO team
ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ ΝΕΑ ΠΕΡΣΟΝΑ ΠΡΩΤΟ TEASER PETAL PEPPER Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Η Αριάνα Γκράντε υποδύεται έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, δίνοντας ζωή στον κόσμο του νέου της άλμπουμ και τραγουδιού Petal, καθώς δημοσίευσε ένα νέο teaser.

Το οπτικοακουστικό πρότζεκτ πρόκειται να κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα με το νέο της άλμπουμ. Στο βίντεο, η ποπ σταρ ενσαρκώνει τη Pepper, μία φιλόδοξη νεαρή γυναίκα που ονειρεύεται να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Στο ασπρόμαυρο βίντεο με ρετρό αισθητική, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου, η Γκράντε εισέρχεται σε μία αίθουσα αναμονής και πλησιάζει τη γραμματέα της υποδοχής, η οποία αρχικά την αγνοεί.

«Γεια σας, είμαι η Pepper. Ήρθα σήμερα για την οντισιόν», λέει με χαρούμενη διάθεση. «Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, γλυκιά μου», απαντά εκείνη απότομα, προτρέποντάς τη να πάρει αριθμό προτεραιότητας και να περιμένει τη σειρά της.

Το teaser δεν αποκαλύπτει για ποιον ακριβώς λόγο κάνει οντισιόν η νέα περσόνα της Γκράντε. Ωστόσο, ολοκληρώνεται με μία κάρτα που αναγράφει ότι το Petal θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ότι έχει «γυριστεί εξ ολοκλήρου σε VistaVision», το κινηματογραφικό φορμά ευρείας οθόνης που συνδέεται κυρίως με τις ταινίες της δεκαετίας του 1950.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον προπομπό είτε ενός νέου μουσικού βίντεο είτε μίας ταινίας μικρού μήκους που θα συνοδεύει το νέο άλμπουμ της πρωταγωνίστριας του Wicked.

Η Γκράντε είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν ένα κινηματογραφικό σύμπαν για το άλμπουμ της Eternal Sunshine

Η Γκράντε είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν ένα κινηματογραφικό σύμπαν γύρω από το προηγούμενο άλμπουμ της, Eternal Sunshine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Στα μουσικά βίντεο των τραγουδιών The Boy Is Mine και We Can't Be Friends (Wait for Your Love), καθώς και στην ταινία μικρού μήκους Brighter Days Ahead, υποδυόταν την Peaches, μία γυναίκα που επιλέγει να υποβληθεί σε θεραπεία διαγραφής αναμνήσεων, ως αναφορά στην αγαπημένη της ταινία Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Μέχρι στιγμής, οι θαυμαστές της έχουν ακούσει μόνο ένα τραγούδι από το Petal, το Hate That I Made You Love Me, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Η Γκράντε ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι κάθε βράδυ στο πλαίσιο της περιοδείας Eternal Sunshine Tour, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τρεις εμφανίσεις στη Βοστώνη και θα συνεχιστεί σύντομα στο Μόντρεαλ.

Η τραγουδίστρια κάλεσε επίσης το κοινό να παρακολουθήσει το teaser και να γνωρίσει τη νέα της ηρωίδα, την Pepper.

Με πληροφορίες από Billboard

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΙΑΝΑ ΓΚΡΑΝΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ETERNAL SUNSHINE

Διεθνή / Αριάνα Γκράντε: Εγκαινιάζει πρόγραμμα ψυχικής υγείας στη μουσική βιομηχανία ξεκινώντας με την ομάδα του «Eternal Sunshine Tour»

To νεοσύστατο ίδρυμα της ποπ σταρ, Brighter Days Ahead Foundation, συνεργάστηκε με τον οργανισμό Backline για να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας και πακέτα φροντίδας
THE LIFO TEAM
Η Αριάνα Γκράντε κυνηγά δικαστικά τους χάκερ που πουλούσαν ακυκλοφόρητο υλικό της

Πολιτισμός / Η Αριάνα Γκράντε κυνηγά δικαστικά τους χάκερ που πουλούσαν ακυκλοφόρητο υλικό της

Με νέα αγωγή στο Λος Άντζελες, η Αριάνα Γκράντε προσπαθεί να αποκαλύψει τους άγνωστους χάκερ που διέρρευσαν και πούλησαν ακυκλοφόρητο υλικό της. Μόνο το 2023, λέει, βγήκαν παράνομα στο διαδίκτυο 45 τραγούδια της.
THE LIFO TEAM
Η Αριάνα Γκράντε μετατρέπει την περιοδεία της σε μηχανισμό κουίρ αλληλεγγύης

Πολιτισμός / Η Αριάνα Γκράντε μετατρέπει την περιοδεία της σε μηχανισμό κουίρ αλληλεγγύης

Στην Eternal Sunshine Tour, οι γιγαντοοθόνες δεν προβάλλουν μόνο την Αριάνα Γκράντε: προβάλλουν και οργανώσεις που στηρίζουν ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, μετανάστες, αναπαραγωγική υγεία και ψυχική υγεία.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Η «Χρυσή Πόλη» της αρχαίας Αιγύπτου φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο

Στο de Young Museum του Σαν Φρανσίσκο, 20 ευρήματα από τη «Χρυσή Πόλη» του Αμενχοτέπ Γ΄ παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική. Η έκθεση κοιτά πίσω από τον χρυσό των φαραώ: στους εργάτες, τα σπίτια και τα μικρά αντικείμενα μιας ζωής που συνήθως μένει έξω από τη μεγάλη ιστορία.
THE LIFO TEAM
Νέα μελέτη: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης «ακυρώνουν» περισσότερο έναν καλλιτέχνη από εκείνες για φόνο

Πολιτισμός / Νέα μελέτη: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης «ακυρώνουν» περισσότερο έναν καλλιτέχνη από εκείνες για φόνο

Μπορεί ένα έργο να παραμένει ωραίο και ταυτόχρονα να μη θέλουμε πια να το βλέπουμε στο μουσείο; Νέα μελέτη δείχνει ότι οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση αλλάζουν πιο βίαια τη δημόσια τύχη ενός καλλιτέχνη από άλλες βαριές κατηγορίες.
THE LIFO TEAM
Ραούλ Βανεγκέμ (1934–2026): ο καταστασιακός που ζήτησε από την επανάσταση να μυρίζει ζωή

Πολιτισμός / Ραούλ Βανεγκέμ (1934–2026): ο καταστασιακός που ζήτησε από την επανάσταση να μυρίζει ζωή

Δεν ήταν απλώς ο «λυρικός» αντίποδας του Γκι Ντεμπόρ ούτε ο άνθρωπος των συνθημάτων του Μάη του ’68. Ο Ραούλ Βανεγκέμ έκανε την καθημερινή ζωή, την επιθυμία και την άρνηση της πλήξης κέντρο της επαναστατικής σκέψης, αφήνοντας ένα έργο αντιφατικό, ανυπότακτο και παράξενα επίκαιρο.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά για την ταινία για τον Σαμ Άλτμαν που εγκατέλειψε η Amazon

Πολιτισμός / Ο Άντριου Γκάρφιλντ μιλά για την ταινία για τον Σαμ Άλτμαν που εγκατέλειψε η Amazon

Η ταινία όπου ο Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον Σαμ Άλτμαν απέκτησε το δικό της εταιρικό δράμα: η Amazon MGM αποχώρησε από το «Artificial» λίγους μήνες μετά τη συμφωνία Amazon–OpenAI, και ο ηθοποιός λέει τώρα ότι καταλαβαίνει γιατί.
THE LIFO TEAM
Η RuPaul και 7.423 άνθρωποι έκαναν παγκόσμιο ρεκόρ σε drag show στο Κάλγκαρι

Πολιτισμός / Η RuPaul μετέτρεψε ένα φεστιβάλ country στο μεγαλύτερο drag show του κόσμου και το έβαλε στο Γκίνες

Το «Drag Me to Cowboys» πιστοποιήθηκε από τα Guinness World Records ως η παράσταση drag με τη μεγαλύτερη προσέλευση στον κόσμο, με τη RuPaul στη σκηνή και ένα country φεστιβάλ να γίνεται μαζικό queer θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Πολιτισμός / Ο Άντριου Σκοτ υποδύεται τον ηθοποιό που έπαιξε Άμλετ ενώ πέθαινε από AIDS

Το «Elsinore» ανοίγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με τον Άντριου Σκοτ στον ρόλο του Ίαν Τσάρλσον, του ηθοποιού που έκρυψε την ασθένειά του και έδωσε έναν από τους μυθικούς «Άμλετ» του βρετανικού θεάτρου.
THE LIFO TEAM
 
 