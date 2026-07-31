Η Αριάνα Γκράντε υποδύεται έναν ολοκαίνουργιο χαρακτήρα, δίνοντας ζωή στον κόσμο του νέου της άλμπουμ και τραγουδιού Petal, καθώς δημοσίευσε ένα νέο teaser.

Το οπτικοακουστικό πρότζεκτ πρόκειται να κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα με το νέο της άλμπουμ. Στο βίντεο, η ποπ σταρ ενσαρκώνει τη Pepper, μία φιλόδοξη νεαρή γυναίκα που ονειρεύεται να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Στο ασπρόμαυρο βίντεο με ρετρό αισθητική, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου, η Γκράντε εισέρχεται σε μία αίθουσα αναμονής και πλησιάζει τη γραμματέα της υποδοχής, η οποία αρχικά την αγνοεί.

«Γεια σας, είμαι η Pepper. Ήρθα σήμερα για την οντισιόν», λέει με χαρούμενη διάθεση. «Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι, γλυκιά μου», απαντά εκείνη απότομα, προτρέποντάς τη να πάρει αριθμό προτεραιότητας και να περιμένει τη σειρά της.

Το teaser δεν αποκαλύπτει για ποιον ακριβώς λόγο κάνει οντισιόν η νέα περσόνα της Γκράντε. Ωστόσο, ολοκληρώνεται με μία κάρτα που αναγράφει ότι το Petal θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ότι έχει «γυριστεί εξ ολοκλήρου σε VistaVision», το κινηματογραφικό φορμά ευρείας οθόνης που συνδέεται κυρίως με τις ταινίες της δεκαετίας του 1950.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον προπομπό είτε ενός νέου μουσικού βίντεο είτε μίας ταινίας μικρού μήκους που θα συνοδεύει το νέο άλμπουμ της πρωταγωνίστριας του Wicked.

Η Γκράντε είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν ένα κινηματογραφικό σύμπαν για το άλμπουμ της Eternal Sunshine

Η Γκράντε είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν ένα κινηματογραφικό σύμπαν γύρω από το προηγούμενο άλμπουμ της, Eternal Sunshine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 και παρέμεινε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Στα μουσικά βίντεο των τραγουδιών The Boy Is Mine και We Can't Be Friends (Wait for Your Love), καθώς και στην ταινία μικρού μήκους Brighter Days Ahead, υποδυόταν την Peaches, μία γυναίκα που επιλέγει να υποβληθεί σε θεραπεία διαγραφής αναμνήσεων, ως αναφορά στην αγαπημένη της ταινία Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Μέχρι στιγμής, οι θαυμαστές της έχουν ακούσει μόνο ένα τραγούδι από το Petal, το Hate That I Made You Love Me, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Η Γκράντε ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι κάθε βράδυ στο πλαίσιο της περιοδείας Eternal Sunshine Tour, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τρεις εμφανίσεις στη Βοστώνη και θα συνεχιστεί σύντομα στο Μόντρεαλ.

Η τραγουδίστρια κάλεσε επίσης το κοινό να παρακολουθήσει το teaser και να γνωρίσει τη νέα της ηρωίδα, την Pepper.

Με πληροφορίες από Billboard

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