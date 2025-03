Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε την «πολυτελή» έκδοση του άλμπουμ της «Eternal Sunshine».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε, έκανε «δώρο» στους εκατομμύρια θαυμαστές της, κυκλοφορώντας την πολυτελή έκδοση του άλμπουμ της «Eternal Sunshine», το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200.

Το νέο άλμπουμ «Brighter Days Ahead» περιλαμβάνει έξι νέα τραγούδια και αποτελεί «επέκταση» του αρχικού άλμπουμ. Το «Brighter Days Ahead» περιλαμβάνει τα κομμάτια, «Twilight Zone», «Warm», «Dandelion», «Past Life», «Hampstead» και «Intro (End of the World) Extended».

Το τελευταίο μάλιστα, αποτελεί μια εκτεταμένη εκδοχή του εναρκτήριου τραγουδιού του αρχικού άλμπουμ, προσφέρει μια πιο βαθιά και συναισθηματική εμπειρία στους θαυμαστές της.

Παράλληλα, η πολυπλατινένια σταρ θα συνοδεύσει τη νέα της μουσική με μία ομότιτλη ταινία μικρού μήκους η οποία αναμένεται σε λίγες ώρες. Το «Eternal Sunshine», έκανε το ντεμπούτο του πριν από ένα χρόνο και γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 για δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Μάλιστα το «Yes, And?» και το «We Can't Be Friends (Wait for Your Love)» έκαναν το ντεμπούτο τους απευθείας στη κορυφή του Billboard Hot 100 και στη συνέχεια η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε μία «Slightly Deluxe» έκδοση, προσθέτοντας τέσσερα νέα κομμάτια, το remix του «Yes, And?» σε συνεργασία με την Μαράια Κάρεϊ, το «Supernatural» με τον Τρόι Σιβάν, μία ακουστική ηχογράφηση του «Imperfect for You» και μια συγκλονιστική a capella έκδοση του «Τrue Story».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ