Το αρχαιότερο αγγλικό ποίημα βρέθηκε ξεχασμένο σε βιβλιοθήκη της Ρώμης

Ένα από τα παλαιότερα ίχνη της αγγλικής γλώσσας περίμενε ξεχασμένο σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Μελετητές του Trinity College Dublin εντόπισαν στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης ένα άγνωστο χειρόγραφο που περιέχει το Caedmon's Hymn, το ποίημα του 7ου αιώνα που θεωρείται το αρχαιότερο σωζόμενο ποίημα στην αγγλική γλώσσα.

Το ποίημα συνδέεται με τον Caedmon, έναν αγράμματο βοσκό από τη Νορθουμβρία, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, εργαζόταν στο Αβαείο του Γουίτμπι, στη σημερινή βόρεια Αγγλία. Η ιστορία λέει ότι, ύστερα από θεϊκή επίσκεψη, άρχισε να συνθέτει και να τραγουδά έναν ύμνο για τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό.

Ο μεσαιωνικός θεολόγος και ιστορικός Βέδας, γνωστός και ως "πατέρας της αγγλικής ιστορίας", κατέγραψε τον ύμνο τον 8ο αιώνα. Η εκδοχή που βρέθηκε στη Ρώμη θεωρείται ότι αντιγράφηκε από μοναχό στη βόρεια Ιταλία μεταξύ 800 και 830 μ.Χ.

Η ανακάλυψη έγινε από την Ελιζαμπέτα Μανιάντι και τον Μαρκ Φόκνερ, από τη Σχολή Αγγλικών του Trinity College Dublin. Οταν είδαν το χειρόγραφο, κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε αναφορά σε αυτό στους καταλόγους. Η Μανιάντι χρειάστηκε να ελέγξει ξανά τις καταγραφές για να βεβαιωθεί ότι δεν έκανε λάθος.

Το αντίγραφο της Ρώμης είναι το τρίτο αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο του ποιήματος, μετά από παλαιότερα αντίγραφα που φυλάσσονται στο Κέιμπριτζ και στην Αγία Πετρούπολη. Η σημασία του, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στην ηλικία του.

Το χειρόγραφο του 9ου αιώνα με την παλαιά αγγλική εκδοχή του Caedmon’s Hymn, που εντοπίστηκε στην Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Σε άλλα χειρόγραφα, η παλαιά αγγλική εκδοχή του ποιήματος εμφανίζεται στο περιθώριο ή στο τέλος ενός λατινικού κειμένου. Στο αντίγραφο της Ρώμης, αντίθετα, βρίσκεται μέσα στο κύριο σώμα του χειρογράφου. Για τους μελετητές, αυτό δείχνει ότι η αγγλική γλώσσα αποκτούσε ήδη αυξανόμενο κύρος τον 9ο αιώνα.

Ακόμη και ο τρόπος γραφής του χειρογράφου έχει σημασία. Το ποίημα είναι γραμμένο με τελεία μετά από κάθε λέξη, ένα στοιχείο που δείχνει ότι ο διαχωρισμός των λέξεων ήταν τότε ακόμη σχετικά νέα πρακτική. Το εύρημα καταγράφει μια στιγμή όπου η γραπτή μορφή της αγγλικής άρχιζε να πλησιάζει σταδιακά την εικόνα που αναγνωρίζουμε σήμερα ως κείμενο.

Ο Βέδας είχε συμπεριλάβει λατινική μετάφραση του ύμνου στο έργο του Ecclesiastical History of the English People, αλλά όχι την αρχική παλαιά αγγλική μορφή του. Το νέο εύρημα δείχνει ότι, μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα, μοναχοί στη βόρεια Ιταλία είχαν ήδη θεωρήσει σημαντικό να εντάξουν την παλαιά αγγλική εκδοχή στο ίδιο το σώμα του κειμένου.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Early Medieval England and its Neighbours, που εκδίδεται από το Cambridge University Press.

Η Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης εντόπισε, ψηφιοποίησε και έστειλε στους μελετητές τις σελίδες του χειρογράφου. Η βιβλιοθήκη συνεχίζει την ψηφιοποίηση των συλλογών της, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος που αναμένεται να δώσει στους ερευνητές πρόσβαση σε περισσότερες από 40 εκατομμύρια εικόνες χειρογράφων.

Η ιστορία του Caedmon's Hymn μοιάζει σχεδόν απίθανη: ένας ύμνος που αποδίδεται σε έναν αγράμματο βοσκό της Νορθουμβρίας, αντιγράφεται από έναν μοναχό στη βόρεια Ιταλία και, δώδεκα αιώνες αργότερα, ξαναβρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Δεν χρειάστηκε ανασκαφή. Χρειάστηκε ένας κατάλογος, μια ψηφιοποίηση και το βλέμμα δύο ανθρώπων που κατάλαβαν ότι μπροστά τους υπήρχε ένα από τα πρώτα σωζόμενα σημάδια μιας γλώσσας.

Με στοιχεία από Guardian