Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μαζική ταφή 3.000 ετών - Πού εντοπίστηκε

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα αποκάλυψε μία «μυστηριώδη μαζική ταφή» στο νότιο τμήμα της Σκωτίας, περίπου 3.300 χρόνια πριν.

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 2020 και το 2021 από την Guard Archaeology κατά τη διάρκεια της κατασκευής της οδού πρόσβασης στο αιολικό πάρκο Twentyshilling κοντά στο Sanquhar στο Dumfries and Galloway.

Από τις ανασκαφές αποκαλύφθηκε ένας ταφικός τύμβος της Εποχής του Χαλκού με τα αποτεφρωμένα οστά αρκετών ανθρώπων που περιείχαν πέντε πυκνά τοποθετημένες τεφροδόχους.

Ο αρχαιολόγος Τόμας Μουίρ, που ηγήθηκε της ανασκαφής, είπε ότι φαίνεται ότι κάποιο «φρικτό γεγονός», όπως η πείνα, οδήγησε σε τόσες πολλές ταφές ταυτόχρονα.

Η ανασκαφή που έφερε στην επιφάνεια την μαζική ταφή

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, η Guard Archaeology βρήκε τις τεφροδόχους με τα αποτέφρωμένα οστά τουλάχιστον οκτώ ατόμων, τα οποία είχαν τοποθετηθεί εκεί σε μια μαζική ταφή κάποια στιγμή μεταξύ 1439 και 1287 π.Χ.

Μια μικρή ομάδα λάκκων σε κάποια απόσταση βόρεια ανασκάφηκε επίσης, αποκαλύπτοντας δραστηριότητα της ύστερης Νεολιθικής περιόδου μεταξύ 2867 και 2504 π.Χ.

«Οι τεφροδόχοι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα, καθώς ήταν σφιχτά συσκευασμένοι μέσα στο λάκκο και χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 13ο αιώνα π.Χ.», σύμφωνα με τον Μουίρ.

Είπε ότι αυτό υποδηλώνει ότι επρόκειτο για μια ενιαία μαζική ταφή, «πιθανώς της ίδιας οικογένειας ή ομάδας».

Φωτ. Guard Archaeology

«Το σημαντικό σχετικά με τα λείψανα του Twentyshilling είναι ότι αποτεφρώθηκαν και στη συνέχεια θάφτηκαν σχεδόν αμέσως», είπε.

Ανέφερε ότι αυτό ήταν ασυνήθιστο, καθώς στην Εποχή του Χαλκού υπήρχε «μια αρκετά διαδεδομένη παράδοση» να αφήνονται τα πτώματα εκτεθειμένα για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως φάνηκε σε άλλη ανασκαφή στο Broughton, στα σύνορα.

«Αυτή είχε ξανανοιχτεί μερικές φορές και είχε ξαναχρησιμοποιηθεί, οπότε είχε χρησιμοποιηθεί από μια κοινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε.

«Αυτό που έχουμε στο Twentyshilling είναι ότι πρέπει να συνέβη κάποιο φρικτό γεγονός στην κοινότητα - πιθανώς λιμός - και πολλοί άνθρωποι πέθαναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο ένας μετά τον άλλο».

Η Εποχή του Χαλκού στην περιοχή μπορεί να ήταν μια «περίοδος ιδιαίτερης έντασης», καθώς και άλλοι χώροι ταφής στην περιοχή παρουσιάζουν ενδείξεις λιμού και εγκατάλειψης.

Με πληροφορίες από BBC