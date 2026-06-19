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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ελληνιστικό ναό σε χαμένη αρχαία πόλη της Αλβανίας

Η αρχαιολογική ομάδα πιστεύει ότι το κτίριο λειτουργούσε μεταξύ του 4ου και του 2ου αιώνα π.Χ.

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: University of Warsaw
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Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη βόρεια Αλβανία ανακάλυψαν τα ερείπια ενός μεγάλου ελληνιστικού ναού στον αρχαίο χώρο του Bushat.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το Πανεπιστήμιο των Τιράνων έκαναν την ανακάλυψη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανασκαφικής περιόδου τους σε έναν οικισμό που πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ήταν η αρχαία πόλη της Bassania.

Το Bushat βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα νότια του Shkodër. Σήμερα, ελάχιστα στοιχεία στην επιφάνεια υποδηλώνουν το παρελθόν της πόλης. Για αιώνες, ο οικισμός εξαφανίστηκε από τους χάρτες και τη μνήμη των ντόπιων, καθιστώντας τον χώρο ένα από τα σπάνια παραδείγματα χαμένης πόλης στην Ευρώπη.

Οι φετινές εργασίες επικεντρώθηκαν στην ακρόπολη, το υψηλότερο σημείο του αρχαίου οικισμού. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα πλήρη πέτρινα θεμέλια ενός ορθογώνιου κτιρίου μήκους 13,6 μέτρων και πλάτους 9,6 μέτρων. Οι διαστάσεις αυτές ταιριάζουν με τις αναλογίες που συναντώνται συνήθως στους ελληνικούς ναούς της ελληνιστικής περιόδου.

Η ανακάλυψη του ελληνιστικού ναού στην Αλβανία

Η ομάδα πιστεύει ότι το κτίσμα λειτουργούσε ως ναός μεταξύ του 4ου και του 2ου αιώνα π.Χ. Η θέση του στην κορυφή του λόφου και ο προσανατολισμός του σύμφωνα με τα κύρια σημεία του ορίζοντα ενισχύουν αυτή την ερμηνεία. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης τμήμα ενός αμυντικού τείχους που περιέβαλε τον λόφο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το τείχος πιθανότατα σηματοδοτούσε το ιερό όριο, γνωστό ως «τεμένος», γύρω από το θρησκευτικό συγκρότημα.

Η ανακάλυψη ξεχωρίζει, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένας άλλος ναός αυτού του τύπου στη βόρεια Αλβανία. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν το κτίσμα ως σπάνιο τεκμήριο θρησκευτικής αρχιτεκτονικής που συνδέεται με τις τοπικές ιλλυρικές κοινότητες. Ο σχεδιασμός του ναού υποδηλώνει επίσης ισχυρή ελληνική πολιτιστική επιρροή στην περιοχή κατά την ελληνιστική εποχή.

ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: University of Warsaw

Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά τον αρχαιολογικό χώρο το 2018. Έκτοτε, οι έρευνες και οι ανασκαφές αποκάλυψαν ένα μεγάλο αστικό κέντρο κρυμμένο κάτω από αγροτικές εκτάσεις και βλάστηση. Μελέτες του τοπίου, σε συνδυασμό με περιγραφές που βρέθηκαν σε αρχαία κείμενα, υποδηλώνουν ότι ο οικισμός θα μπορούσε να είναι η Bassania, μια ιλλυρική πόλη της οποίας η θέση παρέμενε αβέβαιη για πολλά χρόνια.

Η πόλη φαίνεται να εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου. Η δραστηριότητα επανήλθε αιώνες αργότερα. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν στοιχεία ότι οι Ρωμαίοι έχτισαν ένα μικρότερο κτίσμα δίπλα στα ερείπια του ναού κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. Το κτίριο παρέμεινε σε χρήση για σχεδόν εκατό χρόνια.

Η θέση του προσέφερε ανεμπόδιστη θέα σε μια ευρεία περιοχή. Από την κορυφή του λόφου, οι άνθρωποι μπορούσαν να παρακολουθούν τις διαδρομές που εκτείνονταν από τη Shkodër προς την αρχαία Lissos και την ακτή της Αδριατικής. Ο ναός που ανακαλύφθηκε πρόσφατα προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία μιας ξεχασμένης πόλης και προσφέρει νέα στοιχεία για τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την αστική ζωή στα δυτικά Βαλκάνια πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και University of Warsaw

Πολιτισμός

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