Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους: Παραδίδεται ξανά στο κοινό έπειτα από 12 χρόνια

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινίασε το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το οποίο πλέον αποδίδεται εκ νέου στο κοινό ως ένας σημαντικός πολιτιστικός πόλος για την περιοχή.

Πρόκειται για το 32ο μουσείο που παραδίδει το υπουργείο Πολιτισμού από τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το μουσείο, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014, άνοιξε ξανά πλήρως αναβαθμισμένο, μετά από εκτεταμένες εργασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού. Ο εκθεσιακός του χώρος υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 950 τ.μ., και φιλοξενεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η Νέα Μόνιμη Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Μαρμάρινο άγαλμα Αντίνοου από τη Λέρνα/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Με την ολοκλήρωση του έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία μιας μουσειακής τριλογίας στην πόλη, που θα περιλαμβάνει επίσης Βυζαντινό και Επιγραφικό Μουσείο, με την αξιοποίηση των Στρατώνων Καποδίστρια για την παρουσίαση επιγραφικών μαρτυριών.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η αποκατάσταση του κτιρίου Ξενία στις Μυκήνες, με στόχο τη νέα πολιτιστική του χρήση.

Στην ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την ημέρα «γιορτή για το Άργος και την Αργολίδα», τονίζοντας ότι μετά από δώδεκα χρόνια το μουσείο επιστρέφει στο κοινό με σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση. Υπογράμμισε ότι η παράδοση 32 νέων ή ανακαινισμένων μουσείων από το 2019 αποδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στον πολιτισμό ως εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Όπως ανέφερε, το έργο είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται ήδη από το 2012, αλλά προχώρησε ουσιαστικά μετά το 2019, με τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και με τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με την ίδια, η ολοκλήρωσή του ενισχύει τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική οικονομία, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών.

Ξενάγηση της Λίνας Μενδώνη στο μουσείο/Φωτ.: ΥΠΠΟ

Η νέα μόνιμη έκθεση του μουσείου έχει οργανωθεί με σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη, βασισμένη στην έννοια του «παλίμψηστου», και περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν την ιστορία και την καθημερινότητα της αρχαίας πόλης του Άργους, από την προϊστορική εποχή έως τη νεκρική λατρεία και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της περιοχής.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν εννέα αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη, έπειτα από συστηματική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού. Τα αντικείμενα αυτά είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο μεταξύ 1970 και 1992 και επανήλθαν στον τόπο προέλευσής τους.

Τα 9 αρχαία αγγεία που επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Η επαναλειτουργία του μουσείου, σε συνδυασμό με τις γειτονικές πολιτιστικές υποδομές, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενιαίου πολιτιστικού πυρήνα στο Άργος, ενισχύοντας τον ρόλο της πόλης ως σημείου αναφοράς για την αρχαιότητα της Αργολίδας και ευρύτερα της Πελοποννήσου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και πλήθος κόσμου.