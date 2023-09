Αρχαιολογικά ευρήματα από τελετές μαγείας για το «κακό μάτι», στον δρόμο προς τη Μέκκα

Αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι εντόπισαν αντικείμενα, στο δρόμο προς τη Μέκκα, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε τελετές μαγείας για το «κακό μάτι».

Στη σχετική έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Material Cultures in the Muslim World, σημειώνεται ότι τα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε ανασκαφές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στην περιοχή Εϊλάτ του Ισραήλ.

Στο σύνολο των αντικειμένων που εντοπίστηκαν εντάσσονται θραύσματα πήλινων κουδουνών, βωμοί θυμιάματος, βότσαλα χαλαζία κι ένα μικρό γυναικείο αγαλματίδιο.

Σύμφωνα με τον Itamar Taxel της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, τον Dr. Uzi Avner του Επιστημονικού Κέντρου της Νεκράς Θάλασσας-Arava και τον Dr. Nitzan Amitai-Preiss του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνταν σε μαγικές τελετουργίες για να θεραπεύουν ασθένειες και το κακό μάτι.

«Αυτή η ανακάλυψη αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι στην πρώιμη οθωμανική περίοδο συμβουλεύονταν μάγους, παράλληλα με την πίστη στην επίσημη θρησκεία τους».

Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται και από αρχαίες λογοτεχνικές πηγές, οι οποίες δείχνουν ότι λάμβαναν χώρα μαγικές τελετουργίες από άτομα διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων.

Τέτοιες τελετουργίες πραγματοποιούνταν καθημερινά, παράλληλα με τις θρησκευτικές, και είναι πιθανό να συμμετείχαν και οι προσκυνητές που κατευθύνονταν στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

«Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε ένα τόσο μεγάλο σύνολο τελετουργικών αντικειμένων, αυτού του είδους, και είναι μοναδικό το ότι βρέθηκαν σε μία τοποθεσία που χρησιμοποιούνταν προσωρινά και όχι σε μόνιμο οικισμό», ανέφεραν οι αρχαιολόγοι.

«Αρκετές κατασκηνώσεις και δομές που εξυπηρετούσαν τους προσκυνητές έχουν αποκαλυφθεί στα βουνά του Εϊλάτ και φαίνεται ότι η κύρια περίοδος που λειτουργούσαν αυτές οι δομές ήταν από τον 13ο ή 14ο αιώνα μ.Χ. και μετά», κατέληξαν.

Με πληροφορίες από Heritage Daily