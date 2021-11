Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία: Η Επιστήμη στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο σε μια μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

Από τις 17 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες του Μουσείου Επιστημών μπορούν να εξερευνήσουν την αναζήτηση γνώσης των αρχαίων Ελλήνων στην έκθεση Ancient Greeks: Science and Wisdom (Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία), που θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου 2022.

Σπάνια και ιστορικά αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ πριν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκαλύψουν πώς οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αμφισβητούσαν, συλλογίζονταν και συζητούσαν τον φυσικό κόσμο.

Μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το 2022 για να συμπληρώσουν την έκθεση, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με πάνελς εμπειρογνωμόνων, προβολής ταινιών και βραδιάς ζωντανής μουσικής.

Η έκθεση «Οι Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» αποτελούν μέρος του πολιτιστικού προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Η δωρεάν έκθεση στο Μουσείο Επιστημών θα ταξιδέψει τους επισκέπτες σε μια οδύσσεια μέσα στο χρόνο δίνοντας παράλληλα στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να δουν σπάνια και αξιοσημείωτα αντικείμενα και να ανακαλύψουν την πιο πρόσφατη επιστημονική έρευνα που έχει γίνει σε αυτόν τον αρχαίο πολιτισμό, αποκαλύπτοντας πόσο η περιέργεια και η έρευνα ήταν κεντρικές στην αρχαιοελληνική κατανόηση του σύμπαντος, όπως είναι για τους επιστήμονες σήμερα.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αυτοπροσδιορίζονταν ως «εραστές της σοφίας» και, γι' αυτούς, η τέχνη, η θρησκεία και η επιστήμη ήταν αχώριστες. Στράφηκαν στους θεούς και τις Μούσες για πνευματική έμπνευση καθώς προσπαθούσαν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους αλλά και να αμφισβητήσουν τη λειτουργία του.

Ορειχάλκινα εξαρτήματα από βυζαντινό φορητό ηλιακό ρολόι. © Science Museum.

Αυτή η έκθεση που έχει χαρακτηριστεί «κόσμημα» θα ζωντανέψει αυτές τις ιδέες με ιστορικούς θησαυρούς και θα ταξιδέψει τους επισκέπτες από τα μυστηριώδη βάθη της θάλασσας και στον υπέροχο νυχτερινό ουρανό. Οι επισκέπτες μπορούν να πλεύσουν στις επικίνδυνες θάλασσες με το άγαλμα του Ερμή, προστάτη των ταξιδιωτών και των εμπόρων, που ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο στα ανοιχτά των Αντικυθήρων. Μπορούν να απολαύσουν τον ήχο που συνόδευε την αρχαία ελληνική ζωή με τη χαμένη μουσική του αυλού μέσα από διαδραστικές οθόνες και βλέποντας ένα αποκλειστικό βίντεο που αναπαράγει τους αρχαίους ήχους του. Μπορούν ακόμη και να ατενίσουν το έναστρο σύμπαν μέσα από τα μάτια των αρχαίων Ελλήνων με μια όμορφη και σπάνια ασημένια σφαίρα που απεικονίζει τους γνωστούς αστερισμούς και ένα βυζαντινό ηλιακό ημερολόγιο – τον ​​δεύτερο παλαιότερο γνωστό μηχανισμό με οδοντωτούς τροχούς στον κόσμο.

Με τις σύγχρονες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να ταξιδεύουμε στο χρόνο όπως ποτέ άλλοτε, οι επισκέπτες θα ακούσουν επίσης τους επιστήμονες που εργάζονται σήμερα για να ρίξουν νέο φως στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, σε μια σειρά αποκλειστικών ταινιών μικρού μήκους.

Την έκθεση «Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» συνοδεύει μια σειρά εκδηλώσεων από συζητήσεις με πάνελ που διερευνούν πώς η αρχαία ελληνική σκέψη επηρέασε τη σύγχρονη αστρονομία μέχρι τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και βιντεοπαιχνιδιών για την αναπαράσταση των αρχαίων ελληνικών κόσμων. Όπως και μια ειδική προβολή του The Killing of a Sacred Deer (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού) του Γιώργου Λάνθιμου και μια βραδιά ζωντανής μουσικής που ζωντανεύει τους χαμένους ήχους του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Επισκέπτρια παρατηρεί το περίτεχνο κόσμημα στολισμένο με την Αθηνά και τις Μούσες από το Μουσείο Μπενάκη. © Science Museum.

Ο Sir Ian Blatchford, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής του Ομίλου Μουσείων Επιστημών, δήλωσε: «Η περιέργεια ήταν μια ισχυρή δύναμη στην ώθηση της πνευματικής προσπάθειας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και είναι μια δύναμη που μοιράζονται τόσο οι επιστήμονες όσο και το κοινό των μουσείων μας σήμερα. Χαίρομαι που οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν μαζί μας σε μια οδύσσεια εξερεύνησης σε αυτή τη συναρπαστική εποχή με οδηγό μια πραγματικά αξιόλογη συλλογή ιστορικών θησαυρών.

Χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη επιστήμη και την αφήγηση για να φέρουν τις αρχαίες ιδέες, τους ήχους και τις λέξεις τους στον κόσμο του 2021, ελπίζω ότι οι επισκέπτες αυτής της εντυπωσιακής έκθεσης θα νιώσουν ότι οι Θεοί, οι Μούσες και οι επιστήμονες του αρχαίου ελληνικού κόσμου είναι ακόμα ζωντανοί!».

Σχολιάζοντας τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: Η έκθεση «Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία προσφέρει ένα μοναδικό παράθυρο στη σοφία που διαμόρφωσε την επιστήμη της Αρχαίας Ελλάδας και μια νέα εικόνα σε ορισμένες από τις καινοτομίες που σήμερα μας οδηγούν σε μεγαλύτερη κατανόηση αυτού του παρελθόντος. Είναι επίσης μια αξιοσημείωτη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μεταξύ του Μουσείου Επιστημών και ορισμένων από τα πιο σημαντικά μουσεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης.»

Η Jane Desborough, Επικεφαλής Επιμελήτρια της έκθεσης δήλωσε: «Αυτό που είναι πραγματικά ιδιαίτερο για την αρχαία ελληνική επιστήμη είναι ότι πολλές από τις ιδέες της έχουν συλληφθεί και επιβιώσει σε αντικείμενα τέχνης, το οποίο είναι αποτέλεσμα της ολιστικής τους ματιάς, στην οποία η επιστήμη, η τέχνη και η θρησκεία θεωρούνταν αχώριστες. Και τώρα οι σημερινοί επιστήμονες χρησιμοποιούν τεχνικές αιχμής για να αποκαλύψουν νέες πληροφορίες για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, οι οποίες θα εξερευνηθούν σε όλη την έκθεση».

Αρχαία σαρκοφάγος με ανάγλυφα σκαλίσματα της Αθηνάς, του Απόλλωνα και των Μουσών. © Science Museum.

Η έκθεση «Αρχαίοι Έλληνες: Επιστήμη και Σοφία» θα εξερευνήσουν πέντε βασικούς τομείς του φυσικού κόσμου στους οποίους έστρεψαν την προσοχή τους οι αρχαίοι Έλληνες, από τις θάλασσες και τους ζωικούς κόσμους μέχρι το ανθρώπινο σώμα, τη μουσική και το σύμπαν:

Στον τομέα Perilous Seas, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύασαν τα πλοία για να ταξιδεύουν πιο μακριά, πιο γρήγορα και να επεκτείνουν την πολιτιστική και πνευματική τους εμβέλεια. Τα εμπορικά τους πλοία ήταν σημαντικά για τη μεταφορά όχι μόνο ελληνικών αγαθών και πολιτιστικών προϊόντων για εμπόριο, αλλά και φιλοσοφιών, θρησκειών και πολιτισμών σε γειτονικές περιοχές. Τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου φιλοξενούν επίσης μια συναρπαστική ποικιλία θαλάσσιας ζωής και στο Animal Worlds οι επισκέπτες μπορούν να εμβαθύνουν στο μυαλό φιλοσόφων όπως ο Αριστοτέλης, που προσπάθησαν να κατανοήσουν τους κύκλους ζωής των ζώων μέσω συστηματικών μελετών.

Στον τομέα The Mathematical Body οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν πώς αντιλαμβάνονταν οι αρχαίοι Έλληνες το «ιδανικό σώμα», που προσωποποιούνταν από τους νικητές αθλητές που συμμετείχαν στους Πανελλήνιους Αγώνες. Οι επισκέπτες μπορούν ακόμα, να ξαναφανταστούν τους ήχους του αρχαίου ελληνικού κόσμου με την Αρμονική Μουσική καθώς εξερευνούν πώς ο Πυθαγόρας και οι ακόλουθοί του προσπάθησαν να εξηγήσουν τη μουσική με μαθηματικούς όρους, ενώ στο StarryCosmos, οι επισκέπτες μπορούν να κοιτάξουν τα αστέρια μέσα από τα μάτια των αρχαίων Ελλήνων για να μάθουν πώς προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν και να διαμορφώσουν τον νυχτερινό ουρανό.

Η περιέργεια και η έρευνα ήταν τόσο κεντρικά στην αρχαία ελληνική κατανόηση του σύμπαντος όσο και για τους επιστήμονες σήμερα. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τα συναρπαστικά σύγχρονα επιστημονικά έργα που συνεχίζουν να ρίχνουν νέο φως στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, σε μια σειρά αποκλειστικών ταινιών μικρού μήκους που παρουσιάζονται στην έκθεση.

Διαβρωμένο από τη θάλασσα άγαλμα του Ερμή που ανακαλύφθηκε στο ναυάγιο των Αντικυθήρων. © Science Museum.

Ερευνητές από το έργο «Black Sea Map» στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον θα οδηγήσουν τους επισκέπτες στα παρασκήνια καθώς δοκιμάζουν ένα μοντέλο του αρχαιότερου γνωστού ανέπαφου αρχαιοελληνικού ναυαγίου που ανακάλυψαν στην κοίτη της Μαύρης Θάλασσας. Ο Δρ Στέφαν Χάγκελ, μουσικολόγος από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, θα ανασυνθέσει τους ήχους του αρχαίου αυλού χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ειδικού λογισμικού και ενός οργάνου, αντίγραφου που βασίζεται σε μια πρωτότυπη αναβίωση. Η Δρ Μαγδαληνή Αναστασίου, Φυσικός στο Αστεροσκοπείο Θεσσαλονίκης, αναλύει σαρώσεις του παγκοσμίου φήμης μηχανισμού των Αντικυθήρων για να εξηγήσει πώς η κατανόησή μας για την πολυπλοκότητα και τις δυνατότητές του έχει μεταμορφωθεί μέσω των πρόσφατων ευρημάτων.

Η έκθεση περιλαμβάνει διεθνή δάνεια από γνωστά ιδρύματα όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Musée du Louvre στο Παρίσι, KunsthistorischesMuseum Βιέννης, τη συλλογή Nicolas and Alexis Kugel, Μουσείο Reiss Engelhorn στη Γερμανία,Kunstsammlungen Antike der Ruhr-Universität Bochum, και το Reading Museum.

Σειρά Εκδηλώσεων

Συνοδεύοντας την έκθεση Ancient Greeks: Science and Wisdom θα υπάρχει μια σειρά από ζωντανές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο IMAX: The Ronson Theatre του Μουσείου Επιστημών το 2022, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σε πάνελ και ζωντανών μουσικών παραστάσεων.

• From Athens to Andromeda: When Ancient Greece Looked to the Stars (Από την Αθήνα στην Ανδρομέδα: Όταν οι Αρχαίοι Έλληνες κοίταζαν τα άστρα) (Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, 19.30 – 20.45).

Γίνετε μέλος μιας ομάδας ειδικών για να μάθετε για τα άλματα που έκαναν τα αρχαία ελληνικά μυαλά στον τομέα της αστρονομίας και τα όρια που ξεπέρασαν, από τον προσδιορισμό των μυστικών του σύμπαντος μέσω των μαθηματικών μέχρι την αξιοσημείωτη ανακάλυψη του παλαιότερου αναλογικού υπολογιστή στον κόσμο. Το πάνελ περιλαμβάνει: τον καθηγητή Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο UCL, Andrew Gregory, τον δημοσιογράφο Dr Jo Marchant, τη Φυσικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ Μαγδαληνή Αναστασίου, τον Πρώην Αντιπρόεδρος της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας, Δρ Simon Mitton, ενώ το πάνελ συντονίζει η δημοσιογράφος, Sarah Cruddas.

• When Worlds Collide: How Modern Technology Reveals Ancient Worlds (Όταν οι κόσμοι συγκρούονται: Πώς η σύγχρονη τεχνολογία αποκαλύπτει τους αρχαίους κόσμους) (Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, 19.30 – 21.00).

Από την αποκάλυψη χαμένων ναυαγίων μέσω σόναρ και υποβρυχίων έως την αναδημιουργία τηςαρχαίας αρχιτεκτονικής μέσω καθηλωτικών και πρωτοποριακών βιντεοπαιχνιδιών, οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να βαδίσουμε στα χνάρια των αρχαίων πολιτισμών όπως ποτέ άλλοτε. Γίνετε μέλος μιας ομάδας ειδικών στο Μουσείο Επιστημών για να εξερευνήσετε πώς η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω στο χρόνο καθώς ρίχνει νέο φως στην αρχαία ιστορία μας. Το πάνελ περιλαμβάνει: την ανθρωπολόγο, Καθηγήτρια Alice Roberts, την καθηγήτρια Ναυτικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον Δρ Helen Farr, τον συγγραφέα Καθηγητής Michael Scott και προγραμματιστές από το Assassin’s Creed της Ubisoft.

• The Killing of a Sacred Deer and Panel Discussion ( Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού) (Τετάρτη 30 Μαρτίου2022, 19.30 – 22.00).

Από τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο (The Favourite, The Lobster), μια ιστορία βουτηγμένη στην ελληνική τραγωδία, τον υπαρξιακό τρόμο, το χιτσκοκικό ψυχόδραμα και το καθηλωτικό σασπένς. Το «The Killing of a Sacred Deer» ανατρέπει τις προσδοκίες σε κάθε βήμα. Η προβολή συνοδεύεται από συζήτηση μεταξύ μιας ομάδας φημισμένων κλασικιστών που θα συζητήσουν τη σημασία της μυθολογίας στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την επιρροή της στην αφήγηση μέχρι σήμερα.

• Ζωντανά: Μια Βραδιά Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής (Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, 19.30 – 21.30).

Γίνετε μέλος του Μουσείου Επιστημών για μια βραδιά ζωντανής μουσικής που προβάλλει χαμένους ήχους από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που ζωντανεύουν μερικοί από τους καλύτερους ερμηνευτές αρχαίων οργάνων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό για την αναδημιουργία αρχαίων ήχων. Με οικοδεσπότη την ανθρωπολόγο Mary Ann Ochota, η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης ομιλίες για τη μουσική στην Αρχαία Ελλάδα και την επαναφορά αυτής της μουσικής στη ζωή στον 21ο αιώνα.