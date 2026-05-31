Αρχαίοι αιγυπτιακοί τάφοι και μούμιες γατών ανακαλύφθηκαν στη νεκρόπολη του Λούξορ

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη νεκρόπολη Αμπού ελ-Νάγκα, στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, έχουν αποκαλύψει μια σειρά ευρημάτων που προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα ταφικά έθιμα, τη θρησκευτική ζωή και λιγότερο γνωστούς αξιωματούχους της αρχαίας Αιγύπτου.

Τα ευρήματα προέρχονται από την τελευταία ανασκαφική περίοδο υπό την καθοδήγηση της αιγυπτιακής αρχαιολογικής αποστολής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στο νοτιοανατολικό τμήμα του τάφου του Ρόι, γνωστού ως TT255. Για περισσότερα από 150 χρόνια, η περιοχή παρέμενε θαμμένη κάτω από τα συντρίμμια που είχαν απομείνει από παλαιότερες ανασκαφές. Η τρέχουσα περίοδος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 και σηματοδοτεί το όγδοο έτος εργασιών της αιγυπτιακής αποστολής στον χώρο.

Μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις ήταν μια ομάδα δέκα ζωγραφισμένων ξύλινων φέρετρων που βρέθηκαν μέσα σε έναν ταφικό φρεάτιο στην αυλή του τάφου του Μπάκι. Οι αρχαιολόγοι ανέφεραν ότι τα φέρετρα διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση, με ζωγραφισμένες σκηνές και ιερογλυφικές επιγραφές που είναι ακόμα ορατές.

Οι ταφές που εντοπίστηκαν στο Λούξορ

Μελέτες δείχνουν ότι τέσσερα φέρετρα χρονολογούνται στην 18η Δυναστεία. Το ένα ανήκε σε μια γυναίκα ονόματι Μέριτ, η οποία ταυτοποιήθηκε ως ψάλτρια θεότητας. Ένα άλλο φέρετρο χρονολογείται στην 21η Δυναστεία και ανήκε σε έναν ιερέα ονόματι Πάντι-Άμμων. Τα υπόλοιπα φέρετρα χρονολογούνται στην Ύστερη Περίοδο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χώρος χρησίμευε ως αποθήκη, όπου μεταφέρονταν τα φέρετρα από τους αρχικούς τους τάφους για να φυλαχθούν κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής. Αρκετές από τις μούμιες που βρέθηκαν εκεί είχαν υποστεί σοβαρές φθορές πριν από την εκ νέου ταφή τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα λείψανα είχαν ήδη υποστεί διαταραχή κατά την αρχαιότητα.

Η αποστολή ανακάλυψε επίσης τον τάφο ενός μέχρι τότε άγνωστου ιερέα ονόματι Αα-Σέφι-Νακτού, ο οποίος έφερε τον τίτλο «Εξαγνιστής Ιερέας στον Ναό του Άμμωνα». Ο τάφος βρίσκεται στη νότια γωνία της αυλής του Μπάκι και περιλαμβάνει μια μικρή ανοιχτή αυλή, έναν ορθογώνιο φρεάτιο, έναν θάλαμο προσφορών διακοσμημένο με ταφικά κείμενα και έναν ταφικό θάλαμο.

Φωτ.: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Επιγραφές στο εσωτερικό του τάφου αναφέρουν τον πατέρα του, Πάντι-Άμμων, ο οποίος κατείχε τον ίδιο ιερατικό ρόλο. Τα κείμενα αναφέρουν επίσης δύο γυναίκες, την Ίσις και την Τα-Καφτ, οι οποίες περιγράφονται ως ψάλτριες στο Ναό του Άμμωνα. Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι αυτές οι επιγραφές προσθέτουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις θρησκευτικές οικογένειες που συνδέονταν με τη λατρεία του Άμμωνα.

Μια άλλη ανακάλυψη προήλθε από έναν μικρό τάφο με την ένδειξη DP91, όπου οι ανασκαφείς αποκάλυψαν μία μικρή πυραμίδα από ψαμμίτη διακοσμημένη με επαναλαμβανόμενες σκηνές λατρείας. Το αντικείμενο ανήκε σε έναν άνδρα ονόματι Μπέντζι, ο οποίος κατείχε τους τίτλους «γραμματέας» και «ευγενής».

Οι αρχές πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο κάποτε βρισκόταν στην κορυφή μιας πυραμίδας από πλίνθους που αργότερα κατέρρευσε ή εξαφανίστηκε. Η κοντινή τοποθεσία του αντικειμένου υποδηλώνει ότι ο αρχικός τάφος του Μπέντζι μπορεί να βρίσκεται ακόμα κρυμμένος κάπου στη γύρω περιοχή.

Ευρήματα από διαφορετικές περιόδους

Η ομάδα βρήκε επίσης μια ταφική απόθεση που περιείχε περισσότερες από 30 μουμιοποιημένες γάτες τυλιγμένες σε κομμάτια λινού υφάσματος και δεμένες με υφασμάτινες ταινίες. Τα ζώα περιλάμβαναν τόσο οικόσιτες όσο και άγριες γάτες διαφορετικών μεγεθών. Οι αρχαιολόγοι χρονολογούν την ταφή στην Πτολεμαϊκή Περίοδο, όταν οι μούμιες ζώων χρησιμοποιούνταν ευρέως ως θρησκευτικές προσφορές.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι πιστοί πρόσφεραν τις γάτες κατά τη διάρκεια τελετών στο ναό που σχετίζονταν με τη θεϊκή προστασία. Μετά το πέρας των τελετών, οι ιερείς μάζευαν τα μουμιοποιημένα ζώα και τα έθαβαν όλα μαζί σε λάκκους γύρω από ιερούς χώρους.

Αξιωματούχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων αναφέρουν ότι οι ανακαλύψεις καταδεικνύουν το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην περιοχή του Αμπού ελ-Νάγκα κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων. Ο χώρος περιλαμβάνει ταφές και αντικείμενα από διάφορες χρονικές περιόδους, που αντανακλούν τις αλλαγές στις θρησκευτικές παραδόσεις και τις ταφικές πρακτικές σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου.

Η ομάδα ανασκαφών συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των σαρκοφάγων, των τάφων και των ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που συμμετέχουν στο έργο, αρκετοί από τους ιδιοκτήτες των τάφων που ταυτοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ήταν μέχρι τώρα άγνωστοι από τα ιστορικά αρχεία που έχουν διασωθεί.

Οι επιγραφές που βρέθηκαν μέσα στους τάφους περιλαμβάνουν επίσης διοικητικούς και θρησκευτικούς τίτλους που δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτά τα κείμενα θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι αξιωματούχοι, οι ιερείς και οι εργαζόμενοι στους ναούς στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής της περιοχής.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine