Αρχαία νεκρική πυρά εντοπίστηκε σε ανασκαφή στη Βρετανία - «Πολύ σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα»

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται σε μία από τις μεγαλύτερες ανασκαφές της Βρετανίας έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν τα κατάλοιπα μιας αρχαίας νεκρικής πυράς.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Sizewell C, κοντά στο Λέιστον του Σάφολκ.

«Οι πυρές είναι πολύ σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα», δήλωσε ο Κρις Φερν, της Oxford Cotswold Archaeology.

Ελπίζει ότι η ανάλυση των οστικών θραυσμάτων που ανακτήθηκαν από τον χώρο στο Goose Hill θα αποκαλύψει αν είναι ανθρώπινα, καθώς και το φύλο ή την ηλικία τους.

Η νεκρική πυρά που εντοπίστηκε στη Βρετανία

«Γνωρίζουμε ότι πολλές κοινωνίες αποτεφρώναν τα λείψανα των νεκρών τους κατά την προϊστορική εποχή, όπως και οι Ρωμαίοι και οι πρώτοι Αγγλοσάξονες», δήλωσε ο Φερν.

«Ωστόσο, είναι πολύ σπάνιο να εντοπίζονται οι ίδιες οι πυρές αποτέφρωσης, καθώς συνήθως κατασκευάζονταν στην επιφάνεια του εδάφους και με την πάροδο των χρόνων καταστρέφονταν από το όργωμα».

Η πυρά είναι μια κατασκευή, συνήθως από ξύλο, που χρησιμοποιείται για την καύση ενός σώματος κατά τη διάρκεια τελετής αποτέφρωσης.

Το παράδειγμα του Goose Hill ήταν πιθανώς κατασκευασμένο από ένα στοιβαγμένο πλέγμα ξύλων πάνω από έναν πυρήνα από ξύλα για προσάναμμα και θάμνους ερείκης και στηριζόταν σε όρθιους πασσάλους.

Ανακαλύφθηκαν επίσης τα κατάλοιπα από τις τρύπες των πασσάλων.

Ο Φερν υποθέτει ότι πιθανώς σώθηκε επειδή καλύφθηκε από έναν ταφικό τύμβο, ο οποίος χρειάστηκε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, χρόνια για να εξαφανιστεί από το όργωμα.

Το Goose Hill χρησιμοποιήθηκε επίσης ως σημαντικό πεδίο εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω διαταραχές.

Πότε χρονολογείται

Η πυρά είχε τοποθετηθεί στο πλάι μίας κυκλικής τάφρου, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να χρονολογείται πριν από την Εποχή του Σιδήρου (700 π.Χ. έως 43 μ.Χ.).

Επομένως, θα μπορούσε να χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού (από το 2500 π.Χ.) ή την Εποχή του Σιδήρου, ή ακόμη και αιώνες αργότερα, όπως υποδηλώνει η εκτός κέντρου θέση της μέσα στην τάφρο.

«Ιδιαίτερα κατά την αγγλοσαξονική περίοδο, επαναχρησιμοποιούσαν τους προϊστορικούς τύμβους σχεδόν ως τρόπο διεκδίκησης του τοπίου, παρόλο που γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπήρχε κάποια προγονική σύνδεση, ως τρόπος διεκδίκησης εδάφους», είπε ο Φερν.

Ανακτήθηκαν πολύ λίγα θραύσματα οστών, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα περισσότερα αφαιρέθηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς και θάφτηκαν αλλού.

Ωστόσο, θα μπορούσαν επίσης να είναι υπολείμματα ζώων, καθώς μερικές φορές άλογα ή σκύλοι αποτεφρώνονταν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, ή προστίθεντο κομμάτια κρέατος στην πυρά.

Ο Φερν ελπίζει ότι θα είναι δυνατή η ραδιοχρονολόγηση των οστών και του άνθρακα, καθώς και η μελέτη των φυτικών υπολειμμάτων και των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν στην πυρά.

Με πληροφορίες από BBC