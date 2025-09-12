Argerich, Κουρεντζής, Nagano, Gheorghiu: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του

Με ένα επετειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παγκοσμίου φήμης μουσικούς, διάσημες ορχήστρες, καταξιωμένους μαέστρους και θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες με μεγάλες παραγωγές που έρχονται για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα θα γιορτάσει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τα 25 χρόνια λειτουργίας του.

Ανάμεσα σε άλλους θα δούμε τη σπουδαία, αργεντίνικης καταγωγής πιανίστρια Martha Argerich με την Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit, τον χαρισματικό Θεόδωρο Κουρεντζή με τη MusicAeterna, τον σούπερ σταρ τενόρο Jonas Kaufmann με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Jochen Rieder, τον σημαντικό μαέστρο Kent Nagano με την Dresden Festspielorchester και τη διάσημη τραγουδίστρια Angela Gheorghiu μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Η αργεντίνικης καταγωγής σπουδαία πιανίστρια Martha Argerich.

Στο πρόγραμμα των επόμενων μηνών περιλαμβάνονται επίσης φεστιβάλ- θεσμοί για τον οργανισμό που έχουν αγαπηθεί από το μουσικόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης, όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, ο Κύκλος Μουσικής Δωματίου και το Φεστιβάλ Μπαρόκ. Δεν θα λείψουν, βεβαίως, η όπερα, ο χορός, το θέατρο, η τζαζ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα θα συνεχιστεί για 4η χρονιά ο κύκλος εκδηλώσεων Συγγραφείς του Κόσμου, με σημαντικούς σύγχρονους συγγραφείς να εμφανίζονται στη σκηνή του Μεγάρου.

Ενδεικτικό του υψηλού επιπέδου των παραγωγών είναι και το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις προβάλλονται από το Medici Τv και το MEZZO TV, δύο από τα σημαντικότερα κανάλια κλασικής μουσικής παγκοσμίως.

Ο σούπερ σταρ τενόρος Jonas Kaufmann

Μεγάλη επιτυχία σημειώνει και η MOYSA, η Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, που αναπτύσσεται πια και στο εξωτερικό. Μετά τη Ρουμανία, φέτος ταξιδεύει στην Αυστρία, ωστόσο οι μουσικοί της θα παίξουν και στην Ελλάδα, στη Ρόδο, σε μια μοναδική συναυλία στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου. Η συναυλία θα επαναληφθεί την επόμενη ακριβώς μέρα στο ακριτικό Καστελόριζο.

Εξαιρετική σημασία για τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει, πάνω απ’ όλα, οι εκδηλώσεις να «φτάνουν» σε όλους, να παρακολουθούνται απ’ όσο το δυνατό περισσότερους θεατές. Έτσι, με αρωγό το υπουργείο Πολιτισμού οι τιμές των εισιτηρίων παραμένουν χαμηλές, ξεκινώντας από τα 15 ευρώ). Επίσης, με τη βαθιά πεποίθηση ότι η προσφορά του πολιτισμού είναι αναγκαίο να παρακολουθείται απ’ όλους, το Μέγαρο, στην πλειοψηφία των εκδηλώσεών του, έχει γίνει προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Για πρώτη φορά πέρσι ανέβηκε στη Βόρεια Ελλάδα ως καθολικά προσβάσιμη η «Tραβιάτα», πριν από μερικούς μήνες το «Requiem» από τη MOYSA, ενώ τον Δεκέμβριο, στις ίδιες συνθήκες, θα ανέβει ο «Κουρέας της Σεβίλλης».

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής

Εκτός από την καλλιτεχνική δράση, η εξωστρέφεια του οργανισμού ενισχύεται και μέσω των παγκόσμιων συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί αυτήν τη σεζόν.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Δ.Σ. του Μεγάρου, καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου:

«Φέτος, διανύουμε μια πολύ σημαντική χρονιά για εμάς. Μια χρονιά ορόσημο, καθώς το 2025 σηματοδοτεί τα 25 χρόνια λειτουργίας του Μεγάρου. Είκοσι πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουμε καταφέρει να εξελιχθούμε και να είμαστε πλέον ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, με αδιάκοπη δουλειά και, κυρίως, με όραμα. Με βαθιά ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της Βόρειας Ελλάδας έχει βάλει στην καρδιά του το Μέγαρο και το έχει ταυτίσει με έναν χώρο όπου μπορεί να απολαύσει υψηλού επιπέδου παραγωγές που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό φάσμα. Από τον περασμένο Ιανουάριο έχει πραγματοποιηθεί πληθώρα σπουδαίων εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορταστικού κλίματος της χρονιάς, σας διαβεβαιώ όμως ότι οι επόμενοι τέσσερις μήνες θα αποτελέσουν την κορύφωση του επετειακού μας προγράμματος».

Ο μαέστρος Kent Nagano θα διευθύνει την Dresden Festspielorchester

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας, ανάμεσα σε άλλα, είπε:

«Τα 25 χρόνια, το ένα τέταρτο του αιώνα, αποτελεί μια επέτειο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς βρίσκει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης καταμεσής σε μια πορεία ανάπτυξης και εξωστρέφειας, κοινωνικής πολιτιστικής ατζέντας και ολοκλήρωσης σημαντικών έργων που θα αλλάξουν τον χάρτη του πολιτισμού της Βόρειας Ελλάδας – 25 χρόνια λειτουργίας, 25 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στον πολιτισμό και ουσιαστικής διαμόρφωσης του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδας και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι στις παραστατικές τέχνες.

Ως πολιτιστικός οργανισμός που προάγει τη μουσική, την όπερα και άλλες μορφές σκηνικής τέχνης, το θέατρο, τον χορό, αλλά και ως χώρος πολιτισμού που φιλοξενεί συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με τις υπόλοιπες μορφές τεχνών, έχει τη δική του ορχήστρα νέων, τη MOYSA, και προωθεί με κάθε τρόπο την καλλιτεχνική παιδεία στα νεαρότερα μέλη της κοινωνίας και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν φάρο που διαχέει το φως των τεχνών και παρέχει υψηλοτάτου επιπέδου καλλιτεχνικά δρώμενα».