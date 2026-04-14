Αποτεφρωμένα λείψανα άνδρα της Εποχής του Σιδήρου εντοπίστηκαν στη νότια Σκωτία

Τα αποτεφρωμένα λείψανα ενός άνδρα της Εποχής του Σιδήρου ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής ανασκαφής στο Ντάμφρις και Γκάλογουεϊ, στη Σκωτία.

Καμένα θραύσματα οστών ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αρχικής ανασκαφής στον οικισμό Έιντις Μπρέι στο Έρικστεϊν, κοντά στο Μόφατ, το 2024.

Ειδική ανάλυση απέδειξε ότι ανήκαν σε ένα άτομο – έναν άνδρα ηλικίας άνω των 17 ετών.

Ανθρώπινα λείψανα έχουν ανακαλυφθεί σε οικισμούς της Εποχής του Σιδήρου και σε άλλα μέρη της Σκωτίας, αλλά η συγκεκριμένη ανακάλυψη έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σπάνια», λόγω της δυνατότητάς της να συμβάλει στην κατανόηση των ταφικών τελετουργιών και της τεχνολογίας των πυρών της εποχής.

Τι ανακαλύφθηκε στην ανασκαφή στη Σκωτία

Η ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κοινοτικού αρχαιολογικού προγράμματος, με τίτλο «Uncovering The Tweed», το οποίο ερευνά σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κατά μήκος του ποταμού Τουίντ.

Τα αποτελέσματα της ραδιοχρονολόγησης, που πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας των Σκωτσέζικων Πανεπιστημίων, υποδεικνύουν ότι το άτομο αποτεφρώθηκε κάποια στιγμή μεταξύ του δεύτερου μισού του 1ου αιώνα π.Χ. και του τέλους του 1ου αιώνα μ.Χ.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η κύρια πυρά βρισκόταν σε διαφορετική θέση από τη μικρή αποθέση που βρέθηκε μέσα στο κτίριο.

Η Ομάδα Αρχαιολογίας AOC ηγήθηκε του προγράμματος, το οποίο ερευνά τοποθεσίες από το Μόφατ έως το Μπέργουικ.

Η υπεύθυνη του έργου της ομάδας, Κάθι ΜακΆιβορ, δήλωσε: «Η ανασκαφή αποκάλυψε υπολείμματα ενός οικισμού τύπου scooped, ο οποίος είναι ένα είδος αγροτικού οικισμού. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν μερικές θέσεις για σπίτια ή κτίρια».

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν επίσης κάποια αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα που τοποθετήθηκαν μετά την αποτέφρωση σε ένα από τα κτίρια ή ως θεμέλια για ένα από τα κτίρια, και αυτά τα λείψανα χρονολογούνται όλα στην Εποχή του Σιδήρου».

Οι οικισμοί με κοιλώματα εντοπίζονται αποκλειστικά στη νοτιοανατολική και την κεντρική νότια Σκωτία και χρονολογούνται συνήθως στη Μέση Εποχή του Σιδήρου (περ. 200 π.Χ.–200 μ.Χ.).

Εντοπίστηκε καθημερινή οικιακή και γεωργική δραστηριότητα

Βρέθηκαν επίσης στοιχεία για δύο στρογγυλά σπίτια, λάκκους και οπές πασσάλων, καθώς και ενδείξεις καθημερινής οικιακής και γεωργικής δραστηριότητας.

Η ανάλυση των οστών ζώων επιβεβαίωσε την παρουσία βοοειδών και προβάτων ή αιγών στον χώρο, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, υποδηλώνει μικτή κτηνοτροφία.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας ομάδας εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος «Destination Tweed».

Η υπεύθυνη του προγράμματος, Σαρλότ Ντάγκλας, δήλωσε ότι θα ήθελε να ενθαρρύνει περισσότερους εθελοντές να συμμετάσχουν στις επόμενες ανασκαφές.

«Μέσω του προγράμματος Uncovering the Tweed, αποκαλύπτουμε συναρπαστικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίο τιμούσαν τους νεκρούς τους πριν από χιλιάδες χρόνια, ενώ παράλληλα δίνουμε στις τοπικές κοινότητες την ευκαιρία να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο σε αυτές τις ανακαλύψεις».

«Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να φέρνουμε τους ανθρώπους σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται δίπλα τους και να συμβάλλουμε στην αφήγηση της ιστορίας των ανθρώπων που έζησαν σε αυτά τα τοπία κατά τη διάρκεια των αιώνων», τόνισε.

Με πληροφορίες από BBC