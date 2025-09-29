Απονεμήθηκε το βραβείο «Ελευθερία Σαπουντζή»

Πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας η απονομή του βραβείου «Ελευθερία Σαπουντζή» για δέκατη τρίτη χρονιά.

Το βραβείο απονεμήθηκε στις Μαριάμ Ρουχάτζε, ηθοποιό και μουσικό και στη Νοεμή Βασιλειάδου, ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Μαριάμ Ρουχάτζε

Νοεμή Βασιλειάδου

Η φετινή επιτροπή που αποτελείτο από τους Κώστα Βασαρδάνη, Γιώργο Κουτλή, Λουκία Μιχαλοπούλου, Ελίνα Ρίζου και Ελένη Τσιχλή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το βραβείο και στις δύο, τόσο για τη έως τώρα έντονη πορεία τους στο θέατρο, για το ήθος τους, αλλά και τις φετινές λαμπερές παρουσίες τους στη σκηνή.

Την απονομή του βραβείου έκανε η Μπέτυ Αρβανίτη και στην εκδήλωση μίλησε ο Δημήτρης Καταλειφός, ενώ η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη διάβασε ποιήματα της Ελευθερίας.

Η πρόωρα χαμένη Ελευθερία Σαπουντζή, μια ελπίδα του ελληνικού θεάτρου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Αποφοίτησε από το Εργαστήριο Υποκριτικής Τέχνης του «Αμφι-Θεάτρου» του Σπύρου Ευαγγελάτου και από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Σπούδασε υποκριτική στην Hochschule der Kunste του Βερολίνου με υποτροφία του γερμανικού κράτους. Ως ηθοποιός συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις, ενώ συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με την Νικαίτη Κοντούρη και τον Δημήτρη Καταλειφό. Μετέφρασε και σκηνοθέτησε τα έργα Φωτιά στο πρόσωπο και Ο Θεός είναι D.J. Το 2000 ανέλαβε τη συνδιεύθυνση του «Θεάτρου του Νότου» μαζί με τους Γ. Χουβαρδά και Θ. Μοσχόπουλο. Στις 22 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, αναπάντεχα, μας άφησε σε ηλικία μόλις 29 ετών. Έγραψε δύο ποιητικές συλλογές: Η κλινήρης Δευτέρα (1993) και Σε χρόνο αιωνίως ενεστώτα (2003).

Η Νοεμή Βασιλειάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι αριστούχος απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» του ΕΚΠΑ. Έχει σπουδάσει κλασσική κιθάρα και είναι πτυχιούχος του ειδικού Αρμονίας. Συμμετείχε ως ηθοποιός και μέλος της ομάδας ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ στην παράσταση Ερωτευμένα Άλογα σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου (Φεστιβάλ Αθηνών, Φεστιβάλ Δάσους, Europäisches Bürgerbühnen festival) και στην παράσταση Ο άνθρωπος ανεμιστήρας ή πώς να ντύσετε έναν ελέφαντα. Ως ηθοποιός έχει παίξει στις παραστάσεις: Η Χάιντι και τα βουνά σε σκηνοθεσία Ι. Βουλγαράκη - Εθνικό Θέατρο, Πάμε στοίχημα; - Μια παράσταση για την Ελλάδα του τζόγου σε σκηνοθεσία Γιώργου Παύλου - ΠΛΥΦΑ, Τσουνάμι παράσταση μουσικού θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελπίδας Σκούφαλου - Αρχαία Ολυμπία, και Το νερό της Κολωνίας σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη - Théâtre du Bois de l’ Aune και théâtre Châteauvallon – Liberté, στη Γαλλία. Η σπουδαστική μικρού μήκους ταινία της Ἐν τῇ κιβωτῷ ή όλα εκείνα που χάνονται έλαβε βραβείο Κοινού στο 10ο Μύλο Παραστατικών Τεχνών και Βραβείο Σεναρίου στο 2ο New Generation Film Festival, ενώ η μονόλεπτη ταινία της Αγόρια Λύκοι βραβεύτηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε διαγωνισμό με θέμα την οπαδική βία. Η θεατρική παράσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ήταν η πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα. Στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025 παρουσίασε την παράσταση «Κλημεντίνες χωρίς κουκούτσι».

Η Μαριάμ Ρουχάτζε γεννήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 1995 και μετανάστευσε στην Ελλάδα το 2001. Μεγάλωσε στην Ιεράπετρα της Κρήτης όπου και έλαβε την μουσική της εκπαίδευση στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης (βιολί, σολφέζ, αρμονία και θεωρία της μουσικής). Για συνεχόμενα έτη υπήρξε βασικό μέλος της χορωδίας του Δήμου Ιεράπετρας όπου συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς και έλαβε πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα. Το 2014 μετακόμισε στη Αθήνα και σπούδασε στην Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου και αποφοίτησε το 2018. Από το 2018 εργάζεται στο Θέατρο. Έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες : Κατερίνα Ευαγγελάτου, Γεωργία Μαυραγάνη, Γιάννη Μαργαρίτη, Θεόδωρο Εσπίριτου, Κωνσταντίνο Χατζή, Δημήτρη Λάλο, Γιάννη Μόσχο, Άρη Μπινιάρη, Γιάννη Καλαβριανό. Στον κινηματογράφο με τους Νικία Χρυσό, Άγγελο Φραντζή και Αλέξανδρο Σκούρα. Αποτελεί μέλος του μουσικού σχήματος Μορόζες. Με τις Μορόζες έχει παίξει σε διάφορες μουσικές σκηνες και μαγαζιά της Ελλάδας με παραδοσιακό και ρεμπέτικο ρεπερτόριο τραγουδώντας και παίζοντας διάφορα όργανα. Είναι αυτοδίδακτη σε πολλά μουσικά όργανα όπως ηλεκτρική και κλασική κιθάρα, βιόλα, νταρμπούκα, τζέμπε, μπαγλαμά και μεταλλόφωνο. Μιλάει Γεωργιάννα, Ελληνικά και Αγγλικά. Από το 2021 παρακολουθεί μαθήματα φωνητικής και κλασικού τραγουδιού.