Αποκλειστικό: Πρώτες φωτογραφίες από το «Cleansed» που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καραντζάς

Το εμβληματικό έργο της Σάρα Κέιν, «Cleansed» («Καθαροί, Πια»), επιστρέφει στο αθηναϊκό θεατρικό τοπίο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, με πρεμιέρα στις 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Γραμμένο το 1998, το έργο παραμένει έως σήμερα ένα πολιτικό και υπαρξιακό μανιφέστο για την αγάπη, την ταυτότητα και την ελευθερία, μέσα σε έναν κόσμο που καταστέλλει το συναίσθημα και τη βούληση. Στο «Cleansed», η Κέιν υφαίνει μια ωμή, ποιητική αλληγορία για την ανθρώπινη αντοχή απέναντι στη βία και την εξουσία — ένα έργο που, όπως σημειώνουν οι δημιουργοί, «παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο σε μια εποχή όπου αναζωπυρώνονται ο φασισμός και ο συντηρητισμός».

Σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα υπό τον έλεγχο του αινιγματικού Τίνκερ, έξι πρόσωπα παλεύουν να βρουν τη φωνή και την ταυτότητά τους σε έναν κόσμο που επιχειρεί να τους “καθαρίσει” από κάθε ίχνος αγάπης ή διαφορετικότητας.

Ο Γκράχαμ αναζητά τον θάνατο, η Γκρέις θέλει να γίνει ο νεκρός αδελφός της, ο Καρλ διψά για απόλυτη δέσμευση, ο Ροντ παλεύει για ανεξαρτησία, ο Ρόμπιν προσπαθεί να σωπάσει τη φωνή στο μυαλό του, ενώ η Γυναίκα ζητά τη λύτρωση.

Όλοι, κάτω από τον έλεγχο του Τίνκερ, περνούν από σκληρές δοκιμασίες που ακροβατούν ανάμεσα στη λύτρωση και την τιμωρία.

Με 20 σκηνές που λειτουργούν σαν ποιητικά θραύσματα, το «Cleansed» γίνεται ένα σώμα-ποίημα για την αγάπη, τη σάρκα και την αντίσταση, ένα έργο που θέτει το ερώτημα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να διατηρήσει την ψυχή και την ελευθερία του;

Ο Καραντζάς, γνωστός για τις πολυστρωματικές αναγνώσεις του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, παρουσιάζει το πιο τολμηρό έργο της Σάρα Κέιν με έναν θίασο κορυφαίων ηθοποιών: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου και Θανάσης Ραφτόπουλος.

Γιώργος Ζυγούρης και Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Χρήστος Λούλης και Μαίρη Μηνά

Μαίρη Μηνά και Δημήτρης Καπουράνης

Νικολάκης Ζεγκίνογλου

Μαίρη Μηνά

Χρήστος Λούλης και Θανάσης Ραφτόπουλος