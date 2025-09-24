Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη

Σημαντικό έργο αποκατάστασης και ανάδειξης δρομολογεί το υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Το μυκηναϊκό τείχος, που σώζεται στο ανατολικό πλάτωμα του Βράχου κοντά στο Παλαιό Μουσείο, θα αποκατασταθεί και για πρώτη φορά θα αποδοθεί επισκέψιμο στο κοινό, μέσω ειδικής νέας διαδρομής.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Ακρόπολη δεν αποτελεί μόνο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αλλά και τόπο όπου συναντώνται διαφορετικές ιστορικές περίοδοι. «Με την αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους φωτίζουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Βράχου και διευρύνουμε την εμπειρία του επισκέπτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας και ανάδειξης των μνημείων.

Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Β

Οι εργασίες, που θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, περιλαμβάνουν τη στερέωση και αποκατάσταση δύο τμημάτων του τείχους: του ανατολικού-νοτιοανατολικού τμήματος με θεμέλια πάνω στον φυσικό βράχο και του τμήματος που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου. Η αποκατάσταση τεκμηριώθηκε με φωτογραφικό υλικό του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ενώ στο τείχος θα ενσωματωθούν και έξι διάσπαρτοι λίθοι που ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα.

Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Β

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις συντήρησης στο Ιερό του Πανδίονος, με γνώμονα τον σεβασμό των ιστορικών φάσεων, την ελάχιστη παρέμβαση και την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων.

Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Α

Με την ολοκλήρωση του έργου, το ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης θα ανοίξει για πρώτη φορά στο κοινό, προσφέροντας μια νέα εμπειρία περιήγησης που αναδεικνύει την προϊστορική οχύρωση του μνημειακού Βράχου.