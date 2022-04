Αποκαλύφθηκε ένα σπάνιο τοπίο του Ρέμπραντ, από τα ελάχιστα που ζωγράφισε στη διάρκεια της ζωής του

Ένας πίνακας που απεικονίζει ένα τοπίο και μέχρι τώρα είχε θεωρηθεί ότι είναι έργο ενός μαθητή του Ρέμπραντ επιβεβαιώθηκε ότι είναι μια δημιουργία του ίδιου του Ολλανδού δασκάλου.

Ο πίνακας είναι ένα τοπίο με τοξωτή γέφυρα και επί σειρά ετών είχε αποδοθεί στον μαθητή του Ρέμπραντ Γκόβερτ Φλινκ. Ανήκει στην Gemäldegalerie του Βερολίνου και χρονολογείται από το 1638, έχει διαστάσεις μόλις 28,5 εκ. επί 39,5 εκ. και εδώ και πολλά χρόνια απασχολεί τους συντηρητές του μουσείου.

Η Κάτια Κλάιναρτ, επιμελήτρια για την ολλανδική και φλαμανδική τέχνη του 17ου αιώνα στο Gemäldegalerie, με την ευκαιρία της προγραμματισμένης έκθεσης του έργου στην έκθεση του Βρετανού καλλιτέχνη Ντέιβιντ Χόκνεϊ που ανοίγει στις 9 Απριλίου, αποφάσισε πώς ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αναλύσει την εικόνα ως μέρος του ερευνητικού προγράμματος Ρέμπραντ.

Οι ακτινογραφίες του έργου έδειχναν αλλαγές και διορθώσεις που είχαν γίνει και βοήθησαν να επιβεβαιωθεί ο Ρέμπραντ ως δημιουργός του. Όλοι οι μελετητές συμφώνησαν αφού έγιναν συγκρίσεις με μια παρόμοια σύνθεση του Ρέμπραντ, που ονομάζεται «Τοπίο με Πέτρινη Γέφυρα» και βρίσκεται στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, ότι τα δυο έργα έχουν πολλές ομοιότητες.

Landscape with a Stone Bridge, Rembrandt van Rijn, περ. 1638. Courtesy Rijksmuseum, Άμστερνταμ

Οι ειδικοί είπαν ότι πολλές φορές σε ζεύγη παρόμοιων έργων ζωγραφικής, έχουμε την εντύπωση ότι ο καλλιτέχνης επιχειρεί να κάνει το ίδιο, αλλά σε άλλο στιλ ζωγραφικής ή να βελτιστοποιήσει αυτό που έχει ήδη πετύχει. Ο Ρέμπραντ, του οποίου το συγκεκριμένο έργο ανήκει στο Gemäldegalerie από το 1924, είχε κάνει ριζικές αλλαγές στο έργο κατά τη δημιουργία του, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της θέσης ενός σύννεφου, της μείωσης του μεγέθους ενός λόφου και της αλλαγής σε μια συστάδα δέντρων. Αυτές οι διαδικασίες με τη σειρά τους έκαναν τον πίνακα πιο συμπαγή και πυκνό.

Η εξειδικευμένη εξέταση ανέδειξε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η σύνθεση, καθώς κάθε αλλαγή ενισχύει το αριστοτεχνικό στυλ του chiaroscuro του Ρέμπραντ. Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το έργο του Βερολίνου, σε αντίθεση με την προηγούμενη αντίληψη, δημιουργήθηκε πριν και όχι μετά το έργο του Άμστερνταμ, το οποίο είναι πιο ακριβές και με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Οι ειδικοί από το ερευνητικό πρόγραμμα Rembrandt, που ιδρύθηκε το 1968 για να επιβλέπονται όλες τις έρευνες και ανακαλύψεις σχετικά με τον καλλιτέχνη, επέστησαν την προσοχή στις εντυπωσιακές υφολογικές, τεχνικές και θεματικές ομοιότητες μεταξύ των έργων, οι οποίες είχαν δώσει προηγουμένως λόγους στους ιστορικούς τέχνης να υποστηρίξουν ότι ο πίνακας ήταν δημιούργημα ενός εξαιρετικά ικανού διάδοχου ή μιμητή του Ρέμπραντ.

Όσον αφορά την αξία του έργου, φυσικά εκτινάχθηκε σε περισσότερα από δέκα εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρέμπραντ ζωγράφισε σχετικά λίγα τοπία. Μέχρι τώρα, πιστευόταν ότι υπήρχαν μόνο επτά.

Το «Τοπίο με τοξωτή γέφυρα» θα προβληθεί ως μέρος της έκθεσης David Hockney – Landscapes in Dialogue. Περιλαμβάνει τη μνημειώδη σειρά τεσσάρων εποχών του Hockney, Three Trees near Thixendale από τη συλλογή Würth στο Βερολίνο. Τα έργα αντιπαρατίθενται σε πίνακες του Ρέμπραντ που ανήκουν στο μουσείο και άλλους δεξιοτέχνες της τοπογραφίας που έχουν εμπνεύσει τον Χόκνεϊ, σε μια «εντυπωσιακή συζήτηση».