Αποκαλύφθηκαν οι Beatles του Σαμ Μέντες: Ποιοι θα υποδυθούν τα «Σκαθάρια»

Ανακοινώθηκε επίσημα το καστ των τεσσάρων επερχόμενων βιογραφικών ταινιών του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

Οι Beatles του Σαμ Μέντες θα είναι οι εξής:

Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον

Πολ Μεσκάλ ως Πολ Μακάρτνεϊ

Μπάρι Κίγκαν ως Ρίνγκο Σταρ και

Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον.

Ο Σαμ Μέντες, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ταινιών όπως το American Beauty, 1917 και Skyfall, έκανε την έκπληξη στη σκηνή εμφανίζοντας το Fab Four του στο CinemaCon, την ετήσια εκδήλωση της βιομηχανίας για το Χόλιγουντ, στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο Μέντες επιβεβαίωσε ότι οι τέσσερις βιογραφίες του (κάθε ταινία επικεντρώνεται σε ένα μέλος του συγκροτήματος) θα βγουν όλες τον ίδιο μήνα: τον Απρίλιο του 2028.

«Δεν κάνουμε μόνο μία ταινία για τους Beatles – κάνουμε τέσσερις», είπε ο Μέντες. «Ίσως είναι μια ευκαιρία να τους κατανοήσουμε λίγο πιο βαθιά», συμπλήρωσε.

Οι Beatles «επαναπροσδιόρισαν την κουλτούρα και έμειναν μαζί μας για μια ζωή», είπε ο Μέντες, αποκαλώντας τους «το πιο σημαντικό συγκρότημα όλων των εποχών».

Προσπαθούσε να κάνει μια ταινία για τους Beatles «εδώ και χρόνια, αλλά τελικά τα παράτησα», «η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη για μια ταινία» και δεν ήθελε να κάνει τηλεοπτική σειρά, είπε.

«Έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να αφηγηθούμε την επική ιστορία», είπε στο κοινό, προσθέτοντας: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να εξερευνήσετε και νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό».

Στη σκηνή, οι Ντίκινσον, Μεσκά, Κίγκαν και Κουίν απήγγειλαν από το τραγούδι του συγκροτήματος Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band: «Είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ, είναι σίγουρα μια συγκίνηση, είστε ένα τόσο υπέροχο κοινό, θα θέλαμε να σας πάμε σπίτι μαζί μας».

Το έργο του Μέντες έχει την ευλογία του Μακάρτνεϊ και του Σταρ και των οικογενειών του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον. Είναι η πρώτη φορά που οι ίδιοι παραχωρούν δικαιώματα πλήρους ιστορίας ζωής και μουσικής για μια ταινία για το συγκρότημα.

Δεν ήταν όλο το casting έκπληξη για το κοινό: Πέρυσι, ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ είχε επιβεβαιώσει κατά λάθος τη φήμη ότι ο Μεσκάλ, που ήταν ο πρωταγωνιστής του στο Gladiator II, θα έπαιζε στους Beatles. Αργότερα, ο Μεσκάλ είπε διπλωματικά ότι «θα ήταν ένα όνειρο αν γίνει πραγματικότητα».

Και ο Ρίνγκο Σταρ είχε αναφέρει κάποια στιγμή ότι ο Κίγκαν είχε επιλεχθεί για να τον υποδυθεί, λέγοντας: «Πιστεύω ότι κάπου κάνει μαθήματα ντραμς και ελπίζω όχι πάρα πολλά».

Οι Beatles δημιουργήθηκαν το 1960 και άλλαξαν τον ρου της μουσικής ιστορίας προτού διαλυθούν το 1970. Από το A Hard Day’s Night το 1964 και τελειώνοντας με το Let It Be (1970), σφράγισαν τη μουσική ιστορία και όχι μόνο. Έχουν γυριστεί δεκάδες ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα, καθώς και περίπου 18 βιογραφικές ταινίες για τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, εκ των οποίων οι πιο αναγνωρισμένες είναι το Backbeat του 1994 –που επικεντρώνεται στον κάποτε κιθαρίστα Stuart Sutcliffe– και το Nowhere Boy του 2009, για την παιδική ηλικία του Lennon.

