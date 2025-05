Αποχωρεί από τον Dior η Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Maria Grazia Chiuri

Η Ιταλίδα σχεδιάστρια Maria Grazia Chiuri που ήταν υπεύθυνη για τα γυναικεία ρούχα του Dior αποχωρεί από το megabrand του ομίλου LVMH, μετά από εννέα χρόνια, κατά τα οποία οι πωλήσεις τετραπλασιάστηκαν προτού επηρεαστούν από την παγκόσμια ύφεση στη ζήτηση πολυτελών ειδών.

Η Maria Grazia Chiuri αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας γυναικείων ενδυμάτων του οίκου Christian Dior, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο ίδιος ο οίκος σε λιτή ανακοίνωση, βάζοντας τέλος σε μήνες φημών και εικασιών. Η θητεία της ολοκληρώθηκε την Τρίτη με ένα εντυπωσιακό σόου στην πατρίδα της, τη Ρώμη, και συγκεκριμένα στη Villa Albani Torlonia - ένα τελευταίο, εμβληματικό tableau που σφράγισε τα εννέα χρόνια παρουσίας της στη δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα του ομίλου LVMH.

Dior: Ποιος θα διαδεχθεί την Chiuri;

Ο Jonathan Anderson, πρώην δημιουργικός διευθυντής της Loewe, αναμένεται ευρέως να διαδεχθεί την Chiuri. Το ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικού διευθυντή στη σειρά ανδρικών ενδυμάτων του Dior έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Από τη Lady Dior στην Book Tote: η εμπορική αναγέννηση

Η Chiuri εντάχθηκε στον Dior το 2016 προερχόμενη από τον Valentino, φέρνοντας μαζί της μια φρέσκια, εμπορική και ταυτόχρονα συναισθηματικά φορτισμένη ματιά. Μέσα από συλλογές σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των σύγχρονων γυναικών - από την εργασία και το ταξίδι μέχρι τον αθλητισμό - η σχεδιάστρια ανανέωσε ριζικά την εικόνα του οίκου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Chiuri μείωσε την εξάρτηση του Dior από την κλασική Lady Dior, εμπλουτίζοντας το portfolio του οίκου με επιτυχημένα νέα μοντέλα, όπως η Book Tote, η Bobby Camera Bag, αλλά και εποχιακές εκδόσεις της θρυλικής Saddle Bag, αρχικά σχεδιασμένης από τον John Galliano.

Chiuri στον Dior: Η θηλυκότητα σε διάλογο με τη χειροτεχνία και τον φεμινισμό

Οι επιδείξεις της Chiuri οργανώθηκαν σε τοποθεσίες-σταθμούς, από την Ινδία έως το Μεξικό, και ανέδειξαν τη διεθνή χειροτεχνία, διευρύνοντας το παριζιάνικο savoir-faire του Dior σε παγκόσμια κλίμακα. Η σχεδιαστική της γραφή ισορροπούσε τη ρομαντική θηλυκότητα με ένα σαφές φεμινιστικό μήνυμα, συχνά μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες.

Άλλοτε το μήνυμα ήταν υπαινικτικό, όπως όταν επέλεξε ελαστικούς ιμάντες αντί για κορσέ, άλλοτε άμεσο, όπως στην πρώτη της επίδειξη με το T-shirt που έφερε τον τίτλο του δοκιμίου της Chimamanda Ngozi Adichie «We should all be feminists». Το 2020, διακόσμησε επίδειξη με φωτεινές επιγραφές της καλλιτέχνιδας Claire Fontaine, οι οποίες έγραφαν «Consent» και «Patriarchy = Oppression».

Chiuri: Αποχαιρετισμός στον Dior με συγκίνηση και αλληλοεκτίμηση

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το έργο που ολοκλήρωσαν οι ομάδες μου και τα ατελιέ», δήλωσε η Chiuri. «Το ταλέντο και η εμπειρία τους μου επέτρεψαν να υλοποιήσω το όραμά μου για μια αφοσιωμένη γυναικεία μόδα, σε στενό διάλογο με αρκετές γενιές γυναικών καλλιτεχνών. Μαζί, έχουμε γράψει ένα κεφάλαιο με αντίκτυπο για το οποίο είμαι εξαιρετικά περήφανη».

Η Delphine Arnault, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Dior από το 2023, ευχαρίστησε την σχεδιάστρια για τη «μεγάλη προσφορά της, την εμπνευσμένη φεμινιστική της οπτική και την εξαιρετική της δημιουργικότητα», όπως και για την «αξιοσημείωτη συμβολή της στην ανάπτυξη του Dior».

Σύμφωνα με την HSBC, οι πωλήσεις της Dior σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, από 2,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 9 δισ. ευρώ το 2023, καθιστώντας τον οίκο έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον χώρο της πολυτελούς μόδας.

Ωστόσο, η παγκόσμια κάμψη στη ζήτηση ειδών πολυτελείας ανάγκασε πολλές φίρμες να αναζητήσουν νέα δημιουργική κατεύθυνση. Μεταξύ αυτών και οι Chanel, Gucci, Balenciaga και Versace, που ετοιμάζουν ανανεωμένα οράματα μόδας μέσω νέων δημιουργικών διευθυντών.

Η αποχώρηση της Chiuri αποτέλεσε μια μακρά και σταδιακή διαδικασία, καθώς ο όμιλος LVMH εργάστηκε για να συμφωνήσει με την ίδια στους όρους και το χρονοδιάγραμμα του διαζυγίου.

H Chiuri μετά τον Dior: Τα επόμενα βήματά της στον χώρο της μόδας

Τα επόμενα βήματα της Chiuri στον χώρο της μόδας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Γνωστή για την αγάπη της προς τις παραστατικές τέχνες, αναμένεται να αφιερωθεί στην έναρξη λειτουργίας του Teatro della Cometa, ενός ιστορικού θεάτρου 233 θέσεων στη Ρώμη, το οποίο αγόρασε το 2020 και ανακαινίζει από το 2023.

Με πληροφορίες από BoF