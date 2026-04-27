Από τον Θεόφιλο στη Niki de Saint Phalle: Μια έκθεση για τους αυτοδίδακτους της ζωγραφικής

Η Γκαλερί Σκουφά με Χαρά παρουσιάζει την καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο «Οι Αυτοδίδακτοι: Από τον Θεόφιλο στις μέρες μας». Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαΐου 2026.

Η έκθεση χαρτογραφεί μια εικαστική διαδρομή που εκτείνεται από το έργο του Θεόφιλου έως τη σύγχρονη εικαστική έκφραση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική παρουσία της αυτοδίδακτης δημιουργίας στην τέχνη. Πρόκειται για μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, όπου η ανάγκη για έκφραση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή μάθησης και δημιουργίας.

Από τη λαϊκή εικονογραφία και τη βιωματική αφήγηση έως τις σύγχρονες αναζητήσεις και τα προσωπικά ιδιώματα, η αυτοδίδακτη ζωγραφική αποκαλύπτει εκφραστικούς τρόπους που δεν υπακούουν σε ακαδημαϊκούς ή μη κανόνες, αλλά γεννιούνται από την εσωτερική ανάγκη για δημιουργία.

Στην έκθεση συμμετέχουν τόσο παλαιότεροι, γνωστοί καλλιτέχνες, όσο και νεότεροι, καταξιωμένοι, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για τη δυναμική της δουλειάς τους. Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και επιρροές, μοιράζονται το ίδιο πάθος για την τέχνη και την ελευθερία της έκφρασης, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται από ακαδημαϊκά πλαίσια.

Στην έκθεση συμμετέχουν τόσο παλαιότεροι, γνωστοί καλλιτέχνες, όσο και νεότεροι, καταξιωμένοι, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για τη δυναμική της δουλειάς τους.

Σκοπός της έκθεσης ακόμα είναι να γιορτάσει την επικείμενη επέτειο εκατό ετών από την επίσημη πρώτη εμφάνιση αυτοδίδακτων καλλιτεχνών (1928-2028) στο Άσυλον Τέχνης του Νίκου Βέλμου (“Έκθεσις Ασπουδάχτων Καλλιτεχνών”). Είναι ταυτόχρονα και η πρώτη εμφάνιση του μαθητή ακόμα τότε Γιάννη Τσαρούχη, πριν καν εισαχθεί στην Σχολή Καλών Τεχνών.

Έρση Χατζημιχάλη, ελαιογραφία σε καμβά, 75 × 99,5 εκ.

Η έκθεση συνοδεύεται από εικονογραφημένο κατάλογο με εισαγωγή του Μ.Ζ. Κοπιδάκη και κείμενο των Ελένης Καλλιγά - Ν.Π. Παΐσιου που επισημαίνει την ιστορική διάσταση της πρόσληψης και της τελικής αποδοχής των αυτοδίδακτων καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

Καλλιτέχνες της έκθεσης

Αλέξης Ακριθάκης, Μίνως Αργυράκης, Σοφία Καλογεροπούλου, Κάππου, Φώτης Κόντογλου, Μποστ, Μαρία Πωπ, Niki de Saint Phalle, Ευγένιος Σπαθάρης, Σκλάβαινας, Ίρις Χαραμή, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Αλέξης Πλάτων Χατζημιχάλης, Έρση Χατζημιχάλη, Γιώργος Χαρίδημος, Νικόλαος Α. Χριστόπουλος.

Μποστ, Ατμοδρόμων «ΕΝΩΣΙΣ», ελαιογραφία σε ξύλο, 35,2 × 60,7 εκ.

Ίρις Χαραμή, 2002, χρώματα σκόνης σε ξύλο, 121 × 83 εκ.

Νικόλαος Α. Χριστόπουλος, Γλάμπαρα. Από τα ομορφότερα και γρηγορότερα καράβια του 1840-1890, ελαιογραφία, 29,8 × 39 εκ.

Ευγένιος Σπαθάρης, Αλέξης ο Σπίθας, ακρυλικά, 97 × 67 εκ.

Χαρίδημος, Ο Καραγκιόζης και ο Χριστιανομάχος, τέμπερα και μελάνι σε χαρτόνι, 60 × 87 εκ.

Αλέξης Ακριθάκης, Η φωτιά και η βαλίτσα, 1976, παστέλ σε χαρτί, 21 × 29,5 εκ.

Μίνως Αργυράκης, 1965, μελάνι σε χαρτί, 22,5 × 33,5 εκ.

Μίνως Αργυράκης, Έτοιμοι!, 1967, μελάνι σε χαρτί, 21,4 × 27,6 εκ.

Μίνως Αργυράκης, 1974, μελάνι σε χαρτί, 41,5 × 29,5 εκ. Niki de Saint Phalle, μεταξοτυπία σε χαρτί, 33,2 × 24,4 εκ.

Σοφία Καλογεροπούλου, Χίλιες και μια νύχτες, ακρυλικό σε ξύλο, 85 × 110 εκ.

