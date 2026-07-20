Από τις Βερσαλλίες στο Schönbrunn: τα υφάσματα που μιλούσαν πριν από τους μονάρχες

Στα παλάτια της Ευρώπης, η εξουσία δεν φορούσε μόνο στέμμα. Κρεμόταν στους τοίχους, τύλιγε τα κρεβάτια, σκέπαζε τα καθίσματα, χώριζε τα δωμάτια, άστραφτε πάνω σε χρυσές και ασημένιες κλωστές.

Αυτό θυμίζει η νέα δωρεάν διαδικτυακή έκθεση Royal Silks in Europe, Official Splendour and Private Apartments, που παρουσιάζεται από το Network of European Royal Residences και το τμήμα συντήρησης του Παλατιού των Βερσαλλιών. Είκοσι επτά βασιλικές κατοικίες και ιδρύματα από δώδεκα χώρες ενώνουν τα αρχεία και τις συλλογές τους για να αφηγηθούν μια ιστορία της Ευρώπης μέσα από μετάξια, μπροκάρ, δαμάσκα, ζωγραφιστά μεταξωτά και ταπισερί.

Το ενδιαφέρον δεν είναι απλώς διακοσμητικό. Τα υφάσματα δεν ήταν φόντο της εξουσίας. Ήταν η ίδια η εξουσία ντυμένη, κρεμασμένη, τεντωμένη και φωτισμένη μέσα στα δωμάτια.Στα επίσημα διαμερίσματα, τα βαριά υφάσματα δήλωναν πλούτο, δυναστική ισχύ, πρωτόκολλο και ιεραρχία. Ένα δωμάτιο δεν ήταν απλώς ωραίο. Ήταν σκηνοθετημένο για να πει στον επισκέπτη ποιος κυβερνά, ποιος έχει πρόσβαση, ποιος στέκεται πιο κοντά στο σώμα του μονάρχη. Τα μοτίβα, τα χρώματα και οι χρυσοί ή ασημένιοι διάκοσμοι λειτουργούσαν σαν πολιτικό λεξιλόγιο.

Στα ιδιωτικά διαμερίσματα, τα πράγματα γίνονταν πιο προσωπικά. Εκεί τα υφάσματα μπορούσαν να δείχνουν γούστο, μόδα, οικειότητα, ακόμη και μια πιο ιδιωτική εκδοχή της βασιλικής ταυτότητας. Η δημόσια αίθουσα ζητούσε μεγαλείο. Το ιδιωτικό δωμάτιο άφηνε περισσότερο χώρο για φυτικά μοτίβα, χρώματα, προτιμήσεις και μικρές μετατοπίσεις της εποχής.

Η έκθεση καλύπτει υφάσματα και εσωτερικούς χώρους από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα, ακολουθώντας τη διαδρομή μιας τέχνης που κινήθηκε ανάμεσα στην πολυτέλεια, την τεχνική δεξιοτεχνία και τη διπλωματία. Η παραγωγή μεταξιού στην Ευρώπη πέρασε από μεγάλα ιταλικά κέντρα όπως η Γένοβα, η Βενετία και η Φλωρεντία, ενώ αργότερα η Λιόν εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του μεταξιού. Από εκεί, σχέδια, τεχνικές και μοτίβα ταξίδεψαν σε αυλές και παλάτια, δημιουργώντας μια κοινή, αλλά όχι ενιαία, ευρωπαϊκή γλώσσα πολυτέλειας. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της έκθεσης. Τα βασιλικά υφάσματα δείχνουν πώς η Ευρώπη αντάλλασσε όχι μόνο πρέσβεις, γάμους και πολέμους, αλλά και χρώματα, σχέδια, υφαντουργικές τεχνικές, τρόπους να σκηνοθετείται η εξουσία. Ένα μοτίβο μπορούσε να ταξιδέψει από τη Γαλλία σε μια ξένη αυλή. Ένα τοπικό εργαστήριο μπορούσε να μιμηθεί, να προσαρμόσει ή να ανταγωνιστεί την αισθητική ενός άλλου βασιλείου.

Η έκθεση δεν μένει μόνο στα σωζόμενα αριστουργήματα. Θυμίζει και κάτι πιο εύθραυστο: τα υφάσματα φθείρονται, ξεθωριάζουν, χάνονται. Σε αντίθεση με το μάρμαρο ή το χρυσό, το μετάξι είναι πολυτέλεια που μπορεί να καταστραφεί από το φως, την υγρασία, τη χρήση, τον χρόνο. Γι’ αυτό όσα έχουν διασωθεί σε παλάτια, μουσεία και βασιλικές κατοικίες είναι πολύτιμα όχι μόνο ως αντικείμενα ομορφιάς, αλλά και ως τεκμήρια ενός κόσμου που συχνά σώζεται αποσπασματικά.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα αρχικά υφάσματα έχουν χαθεί και αυτό που απομένει είναι αρχεία, παλιές φωτογραφίες, δείγματα, περιγραφές. Εκεί αρχίζει μια άλλη ιστορία: η ιστορία της αναΰφανσης και της αποκατάστασης. Σε μέρη όπως η Βαρσοβία, το Łazienki, το Het Loo, το Gödöllő και το Rundāle, οι ανακατασκευές δεν είναι απλώς τεχνικές ασκήσεις. Είναι προσπάθειες να επιστρέψει σε έναν χώρο η χαμένη του ατμόσφαιρα. Στις Βερσαλλίες, το Fontainebleau, το Schönbrunn, το Wilanów, το Kensington, το Μιλάνο, την Caserta και άλλα ανάκτορα, η ίδια αγωνία εμφανίζεται αλλιώς: πώς αποκαθιστάς ένα εσωτερικό που έχει φθαρεί, ξεθωριάσει ή χαθεί χωρίς να το μετατρέψεις σε σκηνογραφικό αντίγραφο; Πώς ξαναφέρνεις τη λάμψη χωρίς να εξαφανίσεις τον χρόνο;

Η απάντηση περνά μέσα από εξειδικευμένους τεχνίτες, ιστορικούς, συντηρητές και εργαστήρια που κρατούν ζωντανές τεχνικές οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν. Η ιστορία των βασιλικών μεταξιών γίνεται έτσι και ιστορία χειροτεχνίας: των ανθρώπων που ύφαιναν, έβαφαν, σχεδίαζαν, αποκαθιστούσαν, ξανάπιαναν ένα νήμα από την αρχή.Η έκθεση δείχνει επίσης ότι τα υφάσματα δεν μιλούν μόνο για βασιλιάδες και βασίλισσες. Μιλούν για εμπόριο, αποικιακές διαδρομές, τεχνικές ανταλλαγές, γούστο, ανταγωνισμό, επιβίωση αντικειμένων. Μιλούν για το πώς μια αίθουσα μπορούσε να γίνει πολιτικό μήνυμα πριν ακόμη μπει κανείς μέσα της.

Το φετινό #PalaceDay είναι αφιερωμένο στα υφάσματα και τα μετάξια. Η έκθεση, όμως, κοιτάζει πέρα από τη διακόσμηση: σε κάθε μοτίβο, κάθε χρώμα και κάθε πολύτιμη κλωστή, μια αυλή κατασκεύαζε την εικόνα της. Η εξουσία, στα παλάτια της Ευρώπης, δεν επιβαλλόταν μόνο με στέμματα και τελετές. Υφαινόταν.

Με στοιχεία από Château de Versailles.

Rundāle Palace: όταν η αποκατάσταση περνά μέσα από το ύφασμα

Royal Palace of Monza / Sala degli uccelli

Το δωμάτιο των πουλιών: φύση, μετάξι και βασιλική φαντασία

Fontainebleau: τα υφάσματα της αυτοκρατορικής λάμψης

Schönbrunn: Τα ιδιωτικά δωμάτια όπου η Σίσι άφησε το γούστο της

Στο Miramare, το μετάξι κοιτάζει τη θάλασσα