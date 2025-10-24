Από την Τέιλορ Σουίφτ ως τον Ντέιβιντ Μπερν: Οι υποψήφιοι για το Songwriters Hall of Fame

Η Τέιλορ Σουίφτ, ο Κένι Λόγκινς, ο LL Cool J, η Pink, η Σάρα ΜακΛάχλαν και ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που διεκδικούν μια θέση στη φετινή «τάξη» του Songwriters Hall of Fame για το 2026.

Η λίστα, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δημιουργών που διαμόρφωσαν τη μουσική των τελευταίων δεκαετιών, από την ποπ και το ροκ μέχρι το χιπ χοπ και τη φολκ.

Στην κατηγορία των performer-songwriters, δηλαδή των καλλιτεχνών που γράφουν και ερμηνεύουν τα δικά τους τραγούδια, υποψήφιοι είναι επίσης οι Charlotte Caffey, Kathy Valentine και Jane Wiedlin των The Go-Go’s, οι Randy Bachman και Burton Cummings των The Guess Who, οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell του συγκροτήματος America, καθώς και οι Gene Simmons και Paul Stanley των Kiss.

Η υποψηφιότητα των δύο τελευταίων έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έις Φρέιλι, ιδρυτικού κιθαρίστα και μέλους των Kiss, που πέθανε στις 16 Οκτωβρίου στο Νιου Τζέρσεϊ σε ηλικία 74 ετών.

Την κατηγορία των performer-songwriters συμπληρώνουν ο Ρίτσαρντ Κάρπεντερ των The Carpenters, γνωστός από επιτυχίες όπως «Goodbye to Love», «Top of the World» και «Yesterday Once More», ο Χάρι Γουέιν Κέισι (γνωστός ως KC των KC and the Sunshine Band) και ο κιθαρίστας Boz Scaggs.

Οι υποψήφιοι δημιουργοί πίσω από τις επιτυχίες

Το Hall of Fame τιμά κάθε χρόνο τόσο ερμηνευτές όσο και δημιουργούς που εργάζονται αποκλειστικά ως συνθέτες ή παραγωγοί. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία (non-performers) οι φετινοί υποψήφιοι περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της διεθνούς δισκογραφίας.

Ανάμεσά τους ο Pete Bellotte, που συνυπέγραψε με τη Donna Summer τις εμβληματικές επιτυχίες «Hot Stuff», «I Feel Love» και «Love to Love You Baby», καθώς και ο Andreas Carlsson, μέλος της θρυλικής ομάδας παραγωγής των Cheiron Studios στη Σουηδία, πίσω από τραγούδια όπως «I Want It That Way» των Backstreet Boys, «Bye Bye Bye» των NSYNC και «Waking Up in Vegas» της Katy Perry.

Στη λίστα βρίσκεται επίσης ο Steve Kipner, δημιουργός του «Genie in a Bottle» της Christina Aguilera και του «Physical» της Olivia Newton-John, καθώς και ο Patrick Leonard, μακροχρόνιος συνεργάτης της Madonna, με συνθέσεις όπως «Like a Prayer» και «Live to Tell».

Άλλοι υποψήφιοι είναι ο Vini Poncia («Do I Love You?» των The Ronettes), ο Martin Page («We Built This City» των Starship), ο Kenny Nolan («Lady Marmalade» των Labelle) και το δημιουργικό δίδυμο Terry Britten και Graham Lyle, που έγραψαν για την Tina Turner το θρυλικό «What’s Love Got to Do with It».

Country και R&B

Στην κατηγορία της country μουσικής ξεχωρίζουν οι Jeffrey Steele, δημιουργός των επιτυχιών «What Hurts the Most» των Rascal Flatts και «The Cowboy in Me» του Tim McGraw, καθώς και οι Don Williams («Good Ole Boys Like Me») και Larry Weiss, που υπέγραψε το διαχρονικό «Rhinestone Cowboy» του Glen Campbell και το «Hi Ho Silver Lining» του Jeff Beck.

Η φετινή λίστα δίνει επίσης έμφαση στη R&B και ποπ σκηνή, με υποψηφιότητες όπως του Tom Snow («He’s So Shy» των Pointer Sisters, «Let’s Hear It for the Boy» της Deniece Williams) και του παραγωγού Christopher «Tricky» Stewart, πίσω από τεράστιες επιτυχίες όπως «Umbrella» της Rihanna και «Single Ladies» και «Break My Soul» της Beyoncé.

Ο Walter Afanasieff, συνδημιουργός της χριστουγεννιάτικης επιτυχίας «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, επανέρχεται ως υποψήφιος, καθώς δεν είχε καταφέρει να ενταχθεί στη λίστα του 2025.

Η διαδικασία και το κύρος του θεσμού

Τα μέλη του Songwriters Hall of Fame έχουν προθεσμία έως τα μεσάνυχτα της 4ης Δεκεμβρίου (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) για να ψηφίσουν έως τρεις υποψηφίους από κάθε κατηγορία. Οι φετινοί τιμώμενοι θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2026, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή ένταξης.

Ο θεσμός ιδρύθηκε το 1969 για να τιμήσει τους δημιουργούς που έχουν διαμορφώσει τη δημοφιλή μουσική. Για να θεωρηθεί επιλέξιμος κάποιος καλλιτέχνης ή συνθέτης, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 20 χρόνια από την πρώτη του εμπορική κυκλοφορία.

Στο πάνθεον του Hall έχουν ήδη ενταχθεί κορυφαία ονόματα, όπως οι Elton John και Bernie Taupin, Bruce Springsteen, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Phil Collins, Lionel Richie, R.E.M., Steely Dan, James Taylor, Tom Petty, Neil Diamond και Timbaland.

Η περσινή τάξη (2025) περιλάμβανε τους George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney «Darkchild» Jerkins, Mike Love των Beach Boys και τον Tony Macaulay.

Με πληροφορίες από Associated Press