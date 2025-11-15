Από τα ράφια στα σινεμά: Τα Labubu αποκτούν δική τους ταινία

Τα συλλεκτικά κουκλάκια Labubu, που έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο μέσα στη χρονιά, ετοιμάζονται, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, να μεταφερθούν στη μεγάλη οθόνη.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Sony Pictures έχει κλείσει συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα χαρακτηριστικά «τερατάκια» με τα μεγάλα δόντια, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό αν το πρότζεκτ θα είναι animation ή live action.

Μέχρι στιγμής, η Sony δεν έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Τα Labubu, που κυκλοφορούν από την κινεζική εταιρεία Pop Mart, έχουν γνωρίσει τεράστια απήχηση διεθνώς, με διασημότητες όπως η Ριάνα και η Λίζα των Blackpink να εμφανίζονται δημόσια με τις συλλεκτικές φιγούρες. Η ζήτηση είναι τέτοια που σε αρκετές χώρες σχηματίζονται ουρές από νέους που περιμένουν να αγοράσουν «mystery box» συσκευασίες, χωρίς να γνωρίζουν ποια μορφή Labubu θα βρουν μέσα.

Η Sony Pictures έχει στο παρελθόν αναλάβει μεγάλες εμπορικές παραγωγές, όπως τη σειρά ταινιών «Jumanji», καθώς και το «KPop Demon Hunters», το οποίο σημείωσε σημαντική επιτυχία στο Netflix.