Από το Pillion στα locked boys: όταν η queer επιθυμία μπαίνει σε κλουβί

Τα locked boys δεν είναι ακριβώς νέο φαινόμενο. Είναι όμως πολύ πιο ορατά από πριν.

Το chastity play, δηλαδή η πρακτική κατά την οποία κάποιος φορά ένα chastity cage, ένα μικρό κλουβί αγνότητας στα γεννητικά του όργανα, έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τα πιο κρυφά δωμάτια του BDSM σε ένα πολύ πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της γκέι και κουίρ kink κουλτούρας.

Στα social media, στο OnlyFans, στο Locktober, ακόμη και στη γλώσσα του «good boy» και του «keyholder», η επιθυμία δεν παρουσιάζεται απλώς ως κάτι που πρέπει να εκτονωθεί. Παρουσιάζεται και ως κάτι που μπορεί να κρατηθεί, να οργανωθεί, να παιχτεί, να γίνει ταυτότητα.

εικονογράφηση: Yosef Phelan

Η εικόνα είναι απλή και ακραία μαζί: ένας άνδρας φορά ένα κλουβί και, για ένα διάστημα που μπορεί να κρατήσει από λίγες ώρες μέχρι μήνες ή χρόνια, η πρόσβαση στην ηδονή του περιορίζεται. Άλλοτε το κλειδί το κρατά ο ίδιος. Άλλοτε το δίνει σε κάποιον άλλο. Άλλοτε αυτό γίνεται παιχνίδι εξουσίας. Άλλοτε γίνεται ρομαντική χειρονομία. Άλλοτε, σχεδόν τρόπος να ξυπνάει και να ξέρει ποιος είναι.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο του φαινομένου. Για πολλά locked boys, το κλουβί δεν λειτουργεί μόνο ως σεξουαλικό αντικείμενο. Λειτουργεί σαν μικρή καθημερινή υπενθύμιση ρόλου, επιθυμίας και ορίου. Δεν αφορά μόνο τη στέρηση. Αφορά και την αίσθηση ελέγχου, τη σχέση με το σώμα, τη χαρά της παράδοσης, την ανάγκη να μετατραπεί μια φαντασίωση σε καθημερινή πρακτική.

Η ιστορία του chastity δεν ξεκινά από το ίντερνετ. Οι παλαιότερες εκδοχές του συνδέονται με κατασταλτικές, πουριτανικές φαντασιώσεις γύρω από την αποχή και τον έλεγχο του σώματος. Στη σύγχρονη BDSM κουλτούρα, όμως, το νόημα έχει μετατοπιστεί. Το κλουβί δεν είναι πια απαραίτητα εργαλείο τιμωρίας. Είναι αντικείμενο παιχνιδιού, συναίνεσης, ρόλου, πειθαρχίας και, για κάποιους, σχεδόν αισθητικής ταυτότητας.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, η λέξη Locktober άρχισε να κυκλοφορεί όλο και περισσότερο στις kink κοινότητες. Κάθε Οκτώβριο, πολλοί άνδρες δοκιμάζουν να μείνουν «κλειδωμένοι» για έναν μήνα, είτε μόνοι είτε με κάποιον keyholder. Η πρόκληση έγινε σταδιακά μέρος μιας μεγαλύτερης online κουλτούρας, με hashtags, φωτογραφίες, συμβουλές, αστεία, προσωπικές εξομολογήσεις και εμπορική αξιοποίηση.

Η πανδημία έδωσε στο φαινόμενο άλλη ορατότητα. Το 2020, το σκάνδαλο με τα Cellmate, ψηφιακά ελεγχόμενα chastity cages που χακαρίστηκαν, έδειξε πόσο μακριά είχε φτάσει ήδη η αγορά: χιλιάδες συσκευές βρίσκονταν σε χρήση, με την τεχνολογία να προσθέτει ένα νέο επίπεδο ελέγχου, απόστασης και κινδύνου στο παιχνίδι.

Σήμερα, το chastity έχει γίνει και κομμάτι της κουίρ οικονομίας της επιθυμίας. Στο OnlyFans, πολλοί δημιουργοί χτίζουν ολόκληρες περσόνες γύρω από την εικόνα του locked boy: υποτακτικός, πειθαρχημένος, διαθέσιμος αλλά όχι πλήρως προσβάσιμος, επιθυμητός ακριβώς επειδή κάτι επάνω του παραμένει κλειδωμένο. Το kink γίνεται περσόνα, αισθητική, περιεχόμενο, ρούχο, σύνθημα.

Όμως πίσω από την εικόνα υπάρχει και μια πιο καθημερινή πλευρά. Όσοι το ζουν περιγράφουν το κλουβί σαν κάτι που σταδιακά παύει να είναι μόνο ερωτικό αντικείμενο και γίνεται μέρος της ρουτίνας τους. Κάποιοι λένε ότι τους βοηθά να συγκεντρώνονται. Άλλοι ότι τους δίνει αίσθηση πειθαρχίας. Άλλοι ότι μετατρέπει την ένταση της επιθυμίας σε ενέργεια για δουλειά, γυμναστική ή δημιουργία.

Υπάρχει εδώ κάτι πολύ σύγχρονο: ακόμη και η επιθυμία μεταφράζεται σε αυτοέλεγχο, παραγωγικότητα, τρόπο ζωής. Το σώμα γίνεται πεδίο απόλαυσης αλλά και οργάνωσης. Η ηδονή δεν ακυρώνεται. Αναβάλλεται. Και μέσα σε αυτή την αναβολή παράγεται μια νέα μορφή έντασης.

Το πιο τρυφερό, ίσως, στοιχείο του chastity play δεν βρίσκεται στο ίδιο το κλουβί, αλλά στο κλειδί. Το να δώσεις το κλειδί σε κάποιον άλλο δεν είναι μόνο σεξουαλική χειρονομία. Είναι σχέση εμπιστοσύνης. Είναι αποδοχή ενός ρόλου. Είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ένας παράξενος τρόπος να πεις: σου επιτρέπω να κρατήσεις κάτι από μένα.

Γι’ αυτό και αρκετά locked boys μιλούν για συναισθηματική διάσταση. Ο keyholder δεν είναι πάντα ένας αυστηρός dom μέσα σε μια θεατρική σκηνή κυριαρχίας. Μπορεί να είναι σύντροφος, εραστής, άνθρωπος που κρατά ένα σύμβολο ελέγχου αλλά και φροντίδας. Το kink, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαλύει την τρυφερότητα. Τη μεταφράζει σε άλλη γλώσσα.

Υπάρχει βέβαια και η δυσκολία. Το chastity δεν είναι ακίνδυνο αξεσουάρ, ούτε παιχνίδι χωρίς όρια. Όσοι το ζουν μιλούν για δυσφορία, πρακτικές δυσκολίες, ύπνο που διακόπτεται, ρούχα που πρέπει να αλλάξουν, συνεχή επίγνωση του σώματος. Η συναίνεση, η επικοινωνία, η υγιεινή και η σωματική ασφάλεια δεν είναι διακοσμητικές λεπτομέρειες. Είναι το όριο ανάμεσα στο παιχνίδι και στη βλάβη.

εικονογράφηση: Yosef Phelan

Αυτός είναι και ο λόγος που το φαινόμενο έχει ενδιαφέρον ως κουλτούρα και όχι ως φτηνό σοκ. Τα locked boys δεν μιλούν απλώς για ένα αντικείμενο που φορούν. Μιλούν για έναν τρόπο να ξανασκεφτούν την επιθυμία, την αρρενωπότητα, τον έλεγχο και την υποταγή μέσα σε ένα κουίρ πλαίσιο όπου οι ρόλοι δεν είναι αναγκαστικά ντροπή. Μπορούν να είναι επιλογή.

Η εικόνα του «κλειδωμένου» άνδρα παίζει με πολλά από τα μεγάλα φαντάσματα της σεξουαλικότητας: δύναμη, παράδοση, στέρηση, πειθαρχία, ιδιοκτησία, εμπιστοσύνη, ντροπή, δημόσια και ιδιωτική εικόνα. Όμως στην κουίρ εκδοχή της, αυτή η εικόνα δεν λειτουργεί μόνο ως περιορισμός. Λειτουργεί και ως επινόηση εαυτού.

Για κάποιους, το chastity είναι απλώς ένα παιχνίδι για λίγη ώρα. Για άλλους είναι μέρος μιας σχέσης. Για άλλους γίνεται περσόνα, περιεχόμενο, κοινότητα, σχεδόν καθημερινή στολή. Το ίδιο αντικείμενο μπορεί να σημαίνει πειθαρχία, αστείο, ντροπή, δύναμη, απόλαυση, ηρεμία ή ανήσυχη αυτογνωσία.

Ίσως γι’ αυτό η κουλτούρα των locked boys μοιάζει να μεγαλώνει. Δεν αφορά μόνο το σεξ. Αφορά το πώς μια επιθυμία που κάποτε έμενε κρυφή γίνεται γλώσσα. Πώς ένα kink αποκτά λέξεις, εικόνες, μήνες αφιερωμένους σε αυτό, μικρές κοινότητες και δημόσια πρόσωπα. Πώς κάτι που μοιάζει με περιορισμό μπορεί, για όσους το επιλέγουν, να γίνει τρόπος να νιώθουν πιο καθαρά τον εαυτό τους.

Στο τέλος, το κλουβί δεν λέει πάντα «όχι». Μερικές φορές λέει «περίμενε». Μερικές φορές λέει «ανήκω». Μερικές φορές λέει «εμπιστεύομαι». Και μερικές φορές, σε μια κουλτούρα που ζητά διαρκώς άμεση εκτόνωση, λέει κάτι ακόμη πιο παράξενο: ότι η επιθυμία μπορεί να γίνει πιο δυνατή όταν δεν φτάνει αμέσως εκεί που θέλει.

με στοιχεία από Gay Times